Antonio Pérez Prados: "Mi reto es demostrar que Renfe da en Francia un servicio mejor que el suyo"

Estaba a punto de cumplir 28 años cuando sorprendió a sus padres. Les anunció que abandonaba el trabajo que había conseguido después de terminar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Cantabria, en Santander. Antonio Pérez Prados (1 de febrero de 1984) quería ser maquinista de Renfe y ya se había inscrito en el curso para aprender a conducir trenes. Con su decisión, este pamplonés dejaba atrás cinco años como responsable de estudios en la empresa madrileña Cimentalia, dedicada a la obra pública, para zambullirse de lleno en el mundo ferroviario. “Fue una decisión importante y arriesgada, en contra de mi familia. ¡Claro! Que te diga un hijo con una ingeniería me voy a ser maquinista no es lo habitual, pero yo sabía que era un trabajo que me iba a gustar, que me daría estabilidad en un momento de crisis de la construcción”, cuenta Antonio en la cafetería de la estación de Renfe de Pamplona mientras se enfría en la mesa una infusión de frutos rojos. El teletrabajo le ha permitido venir desde Barcelona, donde reside, a visitar a su familia y amigos una semana.

A sus casi 40 años, este hijo y nieto de sesmeros, nacido en Zaragoza por razones del trabajo paterno, pero criado en Pamplona desde los 6 años, entró en Renfe en agosto de 2014. Durante 8 años ha conducido trenes de mercancías desde Barcelona a Perpignan (Francia) y, posteriormente, Alvias hasta la citada localidad gala y también entre Barcelona y Madrid. “Ser maquinista es el mejor trabajo del mundo. Es como tener una oficina con unas vistas espectaculares, porque ves amaneceres, montañas, mar, sol, nieve y lluvia. Un lujo”. Quizá por ese encanto, confiesa que dudó mucho antes de presentarse a una selección de promoción interna para ser Jefe de Seguridad de Renfe en Francia. El verano pasado, Antonio cambió la cabina de los Alvia para diseñar y llevar a buen puerto el desembarco de la compañía ferroviaria española en el país vecino, un debut previsto “para junio”.

Exactamente, ¿de qué se encarga un jefe de seguridad?

Es el responsable de que los trenes que circulan sean seguros, de un buen mantenimiento de los trenes, de que los maquinistas tengan la formación adecuada, de cumplir todas las exigencias en seguridad.

Volviendo atrás. ¿Qué pensó para dejar un puesto de lo que había estudiado para ser maquinista?

Empecé a trabajar en 2007 y me tocó toda la crisis. Veía muchos despidos en mi entorno y yo quería algo estable. Tenía un amigo de Santander que había hecho el curso de maquinista y contaba maravillas. Hay una cosa que quiero decir y es que el año de preparación para maquinista estudié más, tenía más carga, que en un año de ingeniería. Luego, hay pruebas psicológicas, físicas, prácticas...

¿Cómo vive un maquinista? ¿Cuántas horas trabaja?

La conducción limitada por ley un máximo de conducción continua de 5 horas y media. Si quieres conducir más debes descansar 45 minutos y luego ya puedes conducir hasta 9 horas en un día. Si conducía el Ave a Madrid director eran 2 horas y media directo y poco más de tres horas en el que hace paradas. Haces una parada y volvía a Barcelona. Eso sí, hay que trabajar fines de semana, festivos y Nocheviejas.

¿Cómo va a ser el aterrizaje de Renfe en Francia?

Hasta diciembre pasado Renfe tenía un acuerdo con la compañía ferroviaria estatal de Francia, SNFC, de manera que llevaba los trenes hasta Perpignan y allí los cogía un maquinista francés y los conducía hasta donde fuera. SNFCrompió unilateralmente la alianza, lo que ha acelerado los planes de Renfe de entrar allí. El proyecto es cubrir dos líneas que había antes, que era Madrid- Marsella y Barcelona- Lyon. Seguidamente, queremos añadir la conexión Barcelona- París y también, el trayecto más rentable, el París Lyon, que es como Barcelona- Madrid.

¿En qué fase están?

El primer paso era conseguir la autorización de la Agencia de Seguridad Ferroviaria Francesa para que Renfe pudiera operar en Francia y la obtuvimos el 22 de diciembre. Nos han puesto muchas trabas. He participado en la obtención de este certificado y hemos trabajado en equipo con locos. Arrancar un proyecto exige mucho esfuerzo y dedicación. Ahora, hay un grupo de unos 20 maquinistas que completan su formación para trabajar allí, aunque ya tres están formados y desde el 16 de enero realizan marcha en blanco, con trenes vacíos y se harán hasta el 26 de marzo. La idea es iniciar las dos primeras rutas que le he dicho hacia junio.

¿Cuántos trenes tendrá Renfe en Francia?

De momento, tenemos seis trenes para esas primeras dos rutas, de 325 plazas, pero solo empezamos con dos circulaciones: un ida uy vuelta de Barcelona Lyon en el día y un ida y vuelta a Madrid Marsella en el día. Y luego, se están homologando en Francia otros diez trenes que se encargaron a Talgo, el modelo Avril y que serán de más de 500 plazas.

¿Renfe va a competir en el segmento de bajo coste?

Al revés. Vamos a competir en calidad. Creo que en Francia no se les da un buen servicio a los clientes. En comparación con España se generan muchos retrasos.

¿Qué entiende por calidad?

A una buena atención al cliente, a ser puntuales, a si ocurre una incidencia informar al pasajero y ofrecer alternativas rápidas...

Disculpe, pero puede haber lectores que crean que Renfe no da un servicio de calidad en España.

Pues si van de vacaciones a Francia cambiarán de opinión. Hablo de los trenes Alvia, no de los de cercanías y medias distancias, que son un mundo diferente.

Entonces, van unos españoles a Francia a decirles que aquí somos mejores dando calidad. ¿Sabe del chovinismo francés?

Pues ahí tenemos un reto, un desafío y es algo que me motiva, demostrar que los españoles podemos ofrecer un mejor servicio de tren que el que ellos tienen allí.

¿Qué previsiones manejan de pasajeros, precios de billetes?, ¿Renfe va a ser rentable en Francia?

Intentaremos estar a un precio de mercado, competitivo, que no nos pase como a Iryo, los italianos que han aterrizado en España ofreciendo un servicio de gran calidad y han tenido que bajar los precios porque no llenan los trenes. Supongo que saldremos a un precio similar al que había antes en las rutas a Lyon y Marsella, pero no lo sé con seguridad. Y, por supuesto, que pensamos que son líneas rentables, especialmente la París Lyon. Luego, a medio plazo, en tres o cuatro años, pensamos operar en cercanías, pero son rutas que aún se están licitando y se va muy lento.

Aunque en Navarra casi ni nos enteramos, la liberalización del transporte de viajeros en 2020 ya trajo a España a la compañía francesa Ouigo, de bajo coste y que ha tirado los precios. Por ejemplo, de Zaragoza a Madrid por 25 euros.

Creo que la liberalización ha sido positiva de cara al viajero, aunque Ouigo no siempre ofrece mejores precios que Renfe. Es una filial de la empresa ferroviaria pública francesa SNFC Voyageurs y entró en el mercado español rompiendo precios, con billetes a 8 euros. Muy agresivos. Eso fue al principio, ahora si vas a un buscador es posible que acabes comprando un billete de Renfe, que es más barato.

También Renfe está enchufada a los presupuestos. ¿Antes de la llegada de Ouigo los precios del tren estaban sobreelevados?

Era otra filosofía. Los trenes de precios bajos (low cost) no disponen de preferente, de cafetería y aprovechan al máximo el espacio para poner asientos y así rentabilizar. Renfe, para competir en ese segmento, ha sacado Avlo para la ruta Madrid - Barcelona, trenes con más de 400 plazas, cuando los Alvia tienen unas 325. Son precios más asequibles. Avlo también empezó a operar con billetes a 5 euros. Ahora, de manera general, aproximada, los de Avlo son en torno a un 30% más económicos, pero en lugar de cafetería, hay máquinas vending...

Y hay que ir con medio armario puesto encima porque las maletas se pagan aparte, ¿no?

Es verdad que antes no se ponía ningún límite a las maletas, pero con la entrada de Ouigo solo se permite, como máximo, una bolsa, creo. Y Avlo, como es lógico, lo ha incorporado también. En cambio, Renfe no pone de momento ninguna traba a llevar las maletas que sean.

¿Por qué Renfe no bajó antes los precios?

Porque con la liberalización ha cambiado la manera de trabajar.

¿Hay demanda para tanta operadora ferroviaria o alguna tendrá que frenarse?

Sí, se está atrayendo a personas que iban antes en autobús o en su coche particular.

Adif es la empresa encargada de repartir el tiempo de uso de las vías entre las operadoras y hasta 2005 estaba en Renfe. ¿Los horarios buenos son para Renfe y Avlo?

Pues no. Casi al revés. Adif ha dado todas las facilidades a los franceses e italianos, ha sido benévolo, pero en Francia nos están poniendo muchas trabas.

DNI​

​Antonio Pérez Prados (1 de febrero de 1984) nació en Zaragoza, donde trabajaban sus padres (Antonio Pérez Prados y María Dolores Prados Osés), ambos naturales de Sesma. Es el mayor y único varón de dos hermanos (María es profesora en Jesuitinas). Está casado con la catalana Anna García Serra y es padre un niño de 11 meses, Rubén García Pérez. “A mi mujer le hacía mucha ilusión que el hijo llevara su apellido en primer lugar. No me importó”,comenta.



Trayectoria: Cursó sus estudios, hasta Bachiller, en el colegio de Jesuitas de Pamplona y, luego, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Santander (Universidad de Cantabria). El último año lo estudió en la Universidad de Miami. Al terminar trabajó en Cimentalia (2007 - 31 dic 2011). En 2012 realizó el curso de maquinista en Madrid por el que pagó unos 21.000 euros y en agosto de 2014 superó las pruebas para entrar en Renfe. Le destinaron a Barcelona. Durante dos años y medio condujo trenes de mercancías hasta Perpignan (Francia) y luego pasó a llevar el Ave hasta la citada localidad gala y también el Barcelona- Madrid. Desde el verano de 2021 es jefe de Seguridad de Renfe en Francia.

"Lo que moderniza una ciudad es la llegada del Ave"

Llevamos un buen rato hablando del Ave, la alta velocidad, trenes rápidos. Y estamos en la estación de Pamplona. ¿Qué piensa cuando la mira?

¡Hombre! Le tengo cariño...

Ya. ¿Igual que a un mamut del Pleistoceno?

Hay muchas como la de Pamplona, pero la idea es que haya una nueva, con la llegada del tren de alta velocidad (TAV), ¿no?

Digamos que el TAV en Navarra acumula retrasos, demasiado tiempo en vía muerta.

Sé que unos lo quieren, otros no. Respeto todas las opiniones pero, como soy ferroviario, veo positivo que Navarra y los navarros disfruten del TAV. Al final, si no lo tiene Navarra lo tendrá La Rioja u otras ciudades y la conexión con Francia por Irún, tardará más o menos, pero se acabará haciendo. Por mi experiencia, lo que moderniza una ciudad es el Ave.

No puedo dejar de preguntarle por el ridículo de los trenes diseñados por Renfe que no cabían en los túneles de Cantabria.

Todo el mundo de mi alrededor me pregunta, pero es algo que no conozco a fondo y, como entenderá, prefiero no opinar.

Aunque no lo conozca a fondo, nada más con el titular.

Es que no hay que quedarse con el titular, hay que conocer qué pasó.

El presidente de Renfe ha dimitido.

Sí. Y, por eso mismo, no soy quien para criticar sin conocer.

SI le tocan túneles en Francia supongo que medirá bien la anchura.

Eso no figura entre las competencias de mi área, la de seguridad, sino que corresponde a la de calidad, pero si hubiera que ir a medirlos, pues iría. Mire, el equipo que estamos trabajando para que Renfe funcione en Francia le estamos poniendo muchísimo trabajo y mucha ilusión.

Eso se notará en el sueldo.

Pues no crea que tanto. Como maquinista se cobra bien y la mejora económica no ha sido para tanto. Me ha movido mucho más el desafío y reto de participar en crear algo nuevo, en un proyecto internacional, en otro país, que cualquier otra cuestión.

Usted reside ahora en Barcelona. ¿Se va a ir a vivir a París, Lyon, Marsella...?

Lo decidirá Renfe. París está bien, pero Lyon tiene atractivo como para crear una base de maquinistas y supervisores. Está a 2 horas de París, a 1 hora y tres cuartos de Marsella, a 2 horas de Montpellier...