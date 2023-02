Ana Beltrán anuncia que padece cáncer de mama

Ana Beltrán, diputada y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del cáncer de mama. Beltrán, que está casada y tiene cuatro hijos, asegura que va a reducir temporalmente su actividad política y que se siente "tranquila y fuerte". , diputada y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP , ha hecho público este jueves que padece. Beltrán, que está, asegura que va a reducir temporalmente su actividad política y que se siente

En el texto que ha publicado en su cuenta de Twitter, la diputada ha asegurado lo siguiente: "Me han diagnosticado un cáncer de mama que me va a obligar a reducir durante un tiempo mi actividad política y parlamentaria, mientras me someto al tratamiento adecuado. Estoy tranquila y fuerte. Toca luchar, pero a eso estoy acostumbrada 😉"

Ana Beltrán, de 57 años, ha sido presidenta del Partido Popular de Navarra , portavoz del PP en el Parlamento de Navarra, y vicesecretaria de Organización del partido.

Además de su faceta política, Beltrán fue directora General del Grupo Vitivinícola A&B entre los años 1992-2012 y recibió el Premio Empresaria en el año 2008.

La noticia ha provocado numerosas reacciones en Twitter, donde han sido numerosas las personas que han querido mostrar su apoyo a la diputada del PP. Entre los políticos que han enviado un mensaje de ánimo a Beltrán se encuentran Inés Arrimadas, Javier Esparza, Javier Remírez, Amaya Zarranz, Alejandro Toquero y Carlos Pérez-Nievas.

Mucha fuerza, paciencia y ánimo, Ana.

Seguro que lo vas a superar.

Un abrazo — Javier Esparza (@JavierJesparza) February 16, 2023

Mucho ánimo, Ana. Deseo de corazón que te recuperes pronto y estoy convencida de que así será. Un abrazo enorme y toda la fuerza. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) February 16, 2023