Los bomberos intervienen cada año en más de 150 incendios en viviendas en Navarra

en Navarra se dan una vez cada dos días. El año pasado, los bomberos intervinieron en 161 incendios en pisos y viviendas (sin contar los de chimenea), por los 152 de 2021, los 202 del año de la pandemia, los 208 de 2019... La tragedia de hace unos días en Isla Chica , con el fallecimiento de tres estudiantes en el incendio de su vivienda, ha puesto sobre la mesa los riegos de un tipo de suceso que.

una persona ha fallecido en un incendio en una vivienda de Carcastillo y en Navidad hubo que trasladar al hospital a 13 personas por inhalación de humo en un piso de Pamplona. Ejemplos graves de una incidencia demasiado recurrente y en la que se puede minimizar los riegos y daños si se siguen una serie de pautas. Unos consejos que, según alertan varios bomberos de Navarra, tan solo se cumplen en un porcentaje "mínimo": "El instinto te pide hacer todo lo contrario de lo que hay que hacer", explican. Y repiten una frase para interiorizar: "Cierra la puerta al fuego". Solo en el último mes,y en.

Con ella quieren reflejar que casi todas las víctimas en incendios son por el humo (gases), por lo que si se cierra la puerta de la estancia donde se encuentran las llamas y uno se encierra en una habitación alejada con ventana, mientras llama al 112 y se hace visible, los riesgos de sufrir daños personales prácticamente desaparecen. “Muchas de las víctimas de incendios aparecen en la escalera. Se han dejado la puerta abierta, el humo hace tiro en la escalera... El que mejor suele salir parado es el que se ha encerrado en una habitación”.

En caso de incendio en el interior de una vivienda, solo hay que intentar apagarlo si la persona no se pone en peligro ni respira humos ni gases. En caso contrario, hay que cerrar la puerta de la estancia donde están las llamas “para confinar el fuego”. “Así no se va a extender el humo y se va a ir consumiendo”. Sobre cuándo utilizar el extintor, estos bomberos sostienen que en el interior de una vivienda “no se debería utilizar casi nunca”. “Solo hay que utilizarlo si se puede hacer sin respirar humo, y da para lo que da, para conatos. Por contra, al ir a por él abres la puerta y el humo se va por la escalera, perjudicando al vecindario”.

A la escalera solo se puede salir si no hay humo. En este caso, habría que cerrar la puerta tras de sí y esperar a los servicios de emergencia con las llaves. Entonces hay que informarles de qué piso es, dónde está el fuego, si hay personas en riesgo, situaciones peligrosas... Si el fuego está en otra vivienda, si hay humo en la escalera hay que esperar en casa con la puerta cerrada para que no entre el humo. Si no hay humo en la escalera, no es necesario salir. Basta con esperar.