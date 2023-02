La comisión de personal de Policía Foral tacha de "insuficientes" los avances en la negociación y presenta una contraoferta

Policía Foral ha reconocido que ha habido "avances" en la negociación del Reglamento del cuerpo, aunque "insuficientes", y ha indicado que quiere "seguir negociando", para lo cual ha entregado este viernes al Gobierno de Navarra una contrafoerta solicitando la inclusión de una serie de cuestiones "fundamentales" en el proyecto de Decreto Foral. La comisión de personal deha reconocido que ha habidodel cuerpo, aunquey ha indicado que quiere "seguir negociando", para lo cual ha entregado este viernes al Gobierno de Navarra unasolicitando la inclusión de una serie de cuestiones "fundamentales" en el proyecto de Decreto Foral.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la comisión de personal, Francisco Javier Tarazona, ha explicado que tras la reunión de la Mesa Sectorial celebrada el pasado 31 de enero, por parte de los responsables del Departamento de Interior del Gobierno de Navarra "se dio una respuesta parcial a algunas, no todas, de las alegaciones presentadas por parte de los sindicatos de la comisión de personal".

"Reconocemos que hubo avances en algunas cuestiones de importancia para nuestro colectivo, pero consideramos insuficiente lo planteado por la Administración ya que entendemos que no alcanza, ni de lejos, las legítimas y justas expectativas de los policías forales, máxime cuando han transcurrido 4 años desde que se aprobó la ley de Policías, que establecía que en el plazo de un año tenía que estar aprobado el reglamento de jornadas, horarios y retribuciones", ha indicado.

Por ello, y con la unanimidad de todos los sindicatos que componen la Comisión de Personal, han procedido a registrar dicho documento, que contiene cuatro puntos fundamentales "que entendemos que son de justicia y cuya aceptación por parte del Gobierno de Navarra supondría el acercamiento, ni siquiera la equiparación, a las condiciones laborales que tienen otros cuerpos de policía en Navarra". Además, su aceptación "serviría también para solucionar o dar carpetazo al conflicto que vive la Policía Foral y que ha explotado en estos últimos meses".

"En definitiva, desde los sindicatos de la Comisión de Personal de la Policía Foral queremos seguir negociando, tendemos la mano al Gobierno de Navarra para que analice y tome en consideración este documento, y que demuestre con hechos y no solo con palabras que la Policía Foral verdaderamente es para este Gobierno la policía de referencia", ha subrayado Tarazona.

En cuanto a los plazos, ha explicado que "queda una semana para esa reunión definitiva de la Mesa Sectorial en la que nos tiene que dar una respuesta definitiva el Gobierno de Navarra", que tendrá lugar el próximo viernes. "De momento vamos a hacer una contrapropuesta, queremos seguir negociando, reconocemos que ha habido avances, insuficientes desde nuestro punto de vista, y reivindicamos condiciones justas para nuestro colectivo", ha insistido.

En este sentido, ha anunciado que está prevista una concentración por parte del movimiento asindical el próximo viernes, aunque la convocatoria se realizará "en función de lo que nos responda el Gobierno" antes del 10 de enero. "Si hay una respuesta satisfactoria se pueden analizar otras cuestiones", ha dicho.

Respecto a las expectativas del colectivo, Tarazona ha respondido que están "expectantes" y que "no somos más ni menos que ningún otro cuerpo policial, no pedimos otras condiciones que no tengan otros cuerpos policiales". "Pedimos condiciones justas que llevamos muchos años reivindicando en Policía Foral y que entendemos que tienen que ser atendidas por este Gobierno de Navarra. Esperamos una respuesta que se acoja satisfactoriamente", ha apuntado.

Como ejemplo de sus reivindicaciones, Tarazona ha explicado que reclaman "que en las fiestas patronales se nos compense de la misma manera que a Policía Municipal en San Fermín".