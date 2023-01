Condenan a un rapero de Pamplona por amenazas a la policía municipal en sus vídeos

condenado a un artista de Pamplona por proferir amenazas contra la Policía Municipal de Pamplona en sus letras y sus vídeos. El joven que se hace llamar Black Marfil ha sido sentenciado a 25 meses de prisión y a la prohibición de acudir a Youtube durante tres años, lo que implica el cierre de su canal, sin que pueda crear otros, como autor de un delito de amenazas colectivas. El Juzgado de lo Penal nº3 de Pamplona hapor proferiren sus letras y sus vídeos. El joven que se hace llamar Black Marfil ha sido sentenciado a, lo que implica el cierre de su canal, sin que pueda crear otros, como autor de un delito de amenazas colectivas.

La sentencia, que es recurrible, subraya que el acusado cuenta con diversos antecedentes por delitos como lesiones, robo con violencia y amenazas, y que actualmente está imputado por un delito de pertenencia a grupo criminal. Además, la Policía Municipal ha intervenido con él "en numerosas ocasiones". "No se trata únicamente de que por la vía musical se realicen críticas sociales, algo claramente amparado por la libertad de expresión, sino que es este recurso, el de colgar canciones en Youtube, el que empleó para proferir las amenazas al cuerpo policial. Sabedor, además, de que sus amenazas eran rápidamente difundidas, al contar con muchos seguidores".

Concretamente, y "fruto de su animadversión frente a este cuerpo policial", la sentencia relata que el artista, que cuenta con 20.100 suscriptores en su canal de Youtube, y 22.600 seguidores en Instagram, subió en junio de 2020 una canción que repite varias veces la frase "corre sinpa matar al hijo de un munipa", acompañada de una mancha roja que, "a modo de sangre", cubre toda la pantalla. El videoclip contaba en febrero de 2021 con 47.974 visualizaciones. También se destaca que en muchas de sus canciones divulgadas por el acusado "se fomenta la violencia y se justifica su uso como normal forma de relación y convivencia social".

La sentencia resalta que en este caso no se está juzgado el género musical empleado ni el contenido de otras canciones del encausado. "Esta canción contiene un anuncio de un mal inminente y grave para un colectivo y sus familias, se hace en varias ocasiones el anuncio de "matar a un munipa" y en ello se acompaña la exhibición de armas y manchas de sangre". En este sentido, rechaza el argumento de la defensa de que no hay personas concretas ni identificables a las que se anuncie un mal. "Amenazar con matar al hijo de un policía es cometer el delito contra el propio policía. Y cierto es que este policía no es una persona concreta ni identificada, pero ello carece de relevancia cuando hablamos de amenazas a colectivos profesionales", concluye el fallo.