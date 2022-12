Los 5 elegidos por el ‘teaming’ de Cinfa

Cinfa acaba el año sumando cinco nuevas colaboraciones con causas sociales dentro de su undécima edición. Esta filosofía de microdonaciones en equipo, apoyada por más de 900 personas en la empresa, ha entregado 3.500 euros a cada proyecto, todos ellos muy diferentes entre sí, pero centrados en los pacientes y sus necesidades. En concreto, la compañía ha aportado ayuda a programas de inclusión de jóvenes con TEA y con neurodiversidad funcional, a una superviviente de un accidente de tráfico, a una entidad que trabaja el duelo por la pérdida de un familiar que se ha quitado la vida, y a una asociación que diseña prótesis para los más desfavorecidos. El teaming deacaba el año sumando cinco nuevas colaboraciones con causas sociales dentro de su undécima edición. Esta filosofía de microdonaciones en equipo, apoyada por más de 900 personas en la empresa, ha entregado 3.500 euros a cada proyecto, todos ellos muy diferentes entre sí, pero centrados en los pacientes y sus necesidades. En concreto, la compañía ha aportado ayuda a programas de inclusión de jóvenes con TEA y con neurodiversidad funcional, a una superviviente de un accidente de tráfico, a una entidad que trabaja el duelo por la pérdida de un familiar que se ha quitado la vida, y a una asociación que diseña prótesis para los más desfavorecidos.

ASOCIACIÓN ANAIF

Stop bullying/stop mobbing: somos como somos es el nombre del proyecto de la asociación navarra ANAIF, de Apoyo a la Infancia y la Familia. Su labor es apoyar a jóvenes con neurodiversidad funcional a través de actividades que fomenten su competencia emocional y autonomía personal, con el fin de evitar situaciones de acoso en el ámbito escolar y en el entorno laboral. El impulso a esta iniciativa ha servido para financiar un campo de trabajo terapéutico que va a dotar a estos jóvenes de las herramientas de empoderamiento personal necesarias para integrarse en la sociedad. Esto, unido al desarrollo de talleres y actividades de pintura, costura o carpintería, entre otras, hace que, como sostiene Regina Laquidáin, vicepresidenta de la entidad “estos jóvenes pasen de ser ayudados a ayudar a otras personas, a la comunidad que tienen alrededor”.

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO

El proyecto Ningún niño o niña con autismo sin terapia de la Asociación Navarra de Autismo (ANA) pretende otorgar a niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) y a sus familias una atención temprana, integral y personalizada. Este programa está especialmente dirigido a aquellas familias con pocos recursos económicos y se inicia cuando lo solicitan. En ese momento, según explica Arianna Iriarte, trabajadora social de ANA, “se establece un Plan de intervención individualizado, en el que se ofrece a cada caso unos servicios u otros, que aglutinan -siempre de mano de los profesionales de la entidad- acompañamiento familiar en el propio domicilio, atención de demandas y necesidades de información y formación, o sesiones individuales en el local de ANA”.

SHEILA VARAS

Aprendiendo a vivir de nuevo se centra en el caso de Sheila Varas, una mujer de 42 años que el 23 de abril de 2021 tuvo un accidente de tráfico en el que su hijo Gorka, de 8 años, falleció, y ella quedó parapléjica (sin sensibilidad ni motricidad de pecho para abajo). Desde entonces, para ella, aprender a vivir de nuevo significa “aprender a extraer las cosas buenas y a valorar a las personas que me hacen levantarme cada día”. Y aunque hay dolores que son “irreparables”, con la ayuda de Cinfa, esta mujer ha podido adquirir una cama articulada y una silla ligera con las que hacer más accesible e independiente su vida diaria. “Esta aportación nos ha venido muy bien y no la esperábamos ni por asomo al ser una familia particular. Haber logrado este apoyo significa mucho, porque nos supone no tener que esperar e invertir un año de nuestros ahorros en hacer más accesible mi rutina cotidiana y, en consecuencia, lograr un poco de autonomía”.

ASOCIACIÓN BESARKADA-ABRAZO

Esta asociación brinda apoyo psicológico a las personas que sufren el duelo por la pérdida de un familiar o conocido que se ha quitado la vida. Como indica Elena Aisa, superviviente y presidenta de la asociación, “el suicido es una realidad de la que apenas se habla y ante la que la comunidad y el entorno de la persona no suelen intervenir por puro desconocimiento”. Para abordar las necesidades derivadas de un suicidio, los profesionales de esta entidad navarra ofrecen un seguimiento individual a las personas afectadas, terapia grupal y formación. Así, la aportación de Cinfa se ha destinado a acondicionar el espacio para las terapias.

SOLUCIONES IMPRESAS CON AYÚDAME 3D

Ayudar con la tecnología es el propósito de esta entidad española, que utiliza la impresión 3D para ofrecer soluciones a personas con discapacidad o colectivos vulnerables de cualquier rincón del planeta. La entidad fabrica trésdesis, brazos impresos en 3D y los entrega de forma gratuita en más de 50 países. Las trésdesis tienen una movilidad mecánica y funcionan gracias a la articulación de cada persona (muñeca, codo, hombro). Estos dispositivos, además de suponer una mejora en su calidad de vida, proporcionan mejores oportunidades de empleabilidad y escolarización para las personas que las reciben.