Productos KOL: “No puede haber crecimiento si no existen recursos y bienestar social”

Productos KOL, una de las empresas de complementos para el descanso más importantes de España, con sede en Sangüesa y perteneciente al grupo Flex Bedding Group®. Una compañía con más de 50 años de experiencia, que pasó de facturar seis millones de euros en el año 2000 a más de 30 este año. La Comunidad foral tiene la gran fortuna de contar con grandes empresas que llevan la Marca Navarra por todo el país. Una de ellas es, sin duda,, una de las empresas demás importantes de España, con sede en Sangüesa y perteneciente al grupo. Una compañía con más de 50 años de experiencia, que pasó de facturar seis millones de euros en el año 2000 a más de 30 este año.

Para conocer mejor a esta empresa y sus retos para el futuro hablamos con su director gerente, Alfonso García López. Pero nos detenemos especialmente en la sostenibilidad y en el medio ambiente, porque son dos aspectos a los que Productos KOL da especial importancia. Para ello recurrimos a su responsable de Calidad,-Sostenibilidad, Medio Ambiente y P.R.L., Iratze Prados.

Alfonso, ¿cómo ha sido la trayectoria de Productos Kol y qué supuso la entrada en el Grupo Flex?

Productos KOL comenzó su andadura hace más de 50 años, desde entonces la calidad y la búsqueda constante de productos que mejoren el descanso de nuestros clientes ha sido y es nuestra misión. Productos KOL forma parte del grupo empresarial Flex Bedding Group® desde el año 2000, fabricando complementos para el descanso como almohadas, edredones y cojines. Los estrictos controles de calidad certifican nuestros materiales y procesos, aportando siempre los mejores productos al mercado.

Hasta el año 2000, Productos KOL era una empresa pequeña que facturaba alrededor de los 6 millones de euros, actualmente superamos los 30 millones de facturación. Nuestras instalaciones están ubicadas en Navarra, con 12.000 m2, de los que 7.000 están dedicados a fabricación y 5.000 a almacenaje, asegurando una producción 100% española.

¿Qué tipo de productos fabricáis?

Contamos con una gran diversidad de complementos del descanso. Producimos almohadas, rellenos nórdicos, cubrecolchones, rellenos de cojín, fundas de almohada, todos los productos necesarios para equipar una cama al completo. Trabajamos las principales tecnologías del mercado de las almohadas como la fibra, plumón, viscoelástica o látex. En el caso de los rellenos nórdicos, trabajamos la fibra en diferentes calidades y características y también el plumón de diferentes orígenes. Los cubrecolchones acolchados o sin acolchar proporcionan una protección ideal para los colchones, asegurando que se mantengan en perfecto estado durante toda su vida útil. Nuestra variedad de productos es muy amplia, asegurando así que el consumidor final pueda encontrar el complemento de descanso que necesita.

¿Qué diferencia a vuestros productos?

Nuestros productos son fabricados en España, lo que nos ayuda a contar con controles de calidad más exhaustivos y una revisión mayor de todos los materiales utilizados en el proceso de producción. Somos los únicos licenciatarios en España de la fibra Dacron®, líder europeo, lo cual ayuda a conseguir unos estándares de calidad muy elevados. Hemos apostado siempre por el producto ecosostenible y conociendo la importancia del reciclado, apostamos por fibras y tejidos reciclados.

Además, formamos parte de Flex Bedding Group®, lo que asegura unos elevados estándares de calidad en todos nuestros productos.

Iratze Prados: “Hemos trabajado en equilibrar los ámbitos económico, medioambiental y social”

Iratze, sois una empresa que apostáis por la ecosostenibilidad, ¿Cuándo y por qué empezó esta apuesta?

Hace unos años nos dimos cuenta que era necesario no solo valorar la calidad de los productos que poníamos en el mercado sino también había que adaptarse a satisfacer las nuevas necesidades demandadas por nuestros clientes más sensibilizados con el medioambiente. Hemos trabajado en equilibrar los ámbitos económico, medioambiental y social porque no puede haber crecimiento económico si no existen recursos sobre los que sustentar la producción y si no existe un bienestar social que permita el consumo. Valoramos la calidad, somos sostenibles y ECOnscientes con nuestro Planeta y con el medioambiente.

¿Con qué certificaciones contáis?

Las Certificaciones Medioambientales con las que contamos son tan solo una parte de nuestra contribución a la mejora de sostenibilidad que garantizan “el buen-hacer” en materia medioambiental. Debemos tener en cuenta que las certificaciones deben ayudar al consumidor a distinguir qué productos cumplen con unos estándares en su procedencia, cultivo y proceso de distribución. En el textil no existe una etiqueta única de garantía de sostenibilidad, pero si existen certificaciones parciales. Nuestras afirmaciones sobre sostenibilidad están respaldadas por las siguientes certificaciones que a su vez han sido revisadas por organismos independientes tanto en producto como en packaging.

- Ecolabel, que es una etiqueta europea, que tiene distintas áreas de certificación. El objetivo de este certificado es velar por la excelencia medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto que vendemos.

- GRS certifica el seguimiento y verificación del contenido de material reciclado de las fibras que llevan nuestros productos. Se aplica a toda la cadena de suministro del producto y además está orientado a garantizar su trazabilidad.

- Oekotex: nuestros productos están certificados mediante esta herramienta que garantizan que sus componentes no llevan sustancias nocivas para la salud.

- BCI: trabajamos con tejidos de algodón sostenible y orgánico que han sido abastecidos de algodón cultivado y cosechado por agricultores formados para minimizar el uso de fertilizantes y pesticidas promoviendo principios de relaciones laborales justas.

- Para nuestro packaging contamos con plásticos reciclados bajo la norma ISO 15343 y RCS y bolsas de papel FSC (Forest Stewardship Council).

Alfonso, ¿qué retos tiene Productos Kol de cara al futuro?

Creemos firmemente que debemos cuidar el Medio Ambiente y apostamos por una constante mejora en nuestros procesos, materias primas y certificaciones. Queremos poder contar con productos sostenibles que sean de la máxima calidad y aporten el mayor confort para así ser referentes en el mercado de complementos con productos eco sostenibles.

Formamos parte de un gran grupo empresarial, con más de 2.000 personas de distintos países. Flex Bedding Group® aspira a convertirse en la mejor compañía industrial de nivel mundial y por ello cuenta con una fuerte inversión en capital humano e innovación para un desarrollo global sostenible.