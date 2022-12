El director de Protección Civil dice que se actuó con "responsabilidad" ante una situación "inédita" por incendios en Navarra

El director del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Navarra, José Javier Boulandier, ha afirmado que la Comunidad foral vivió en junio una "absoluta simultaneidad de incendios, que nunca hasta el momento se había dado en la Comunidad foral y que rápidamente se empezaban a acercar a entornos urbanos" y ha asegurado que "fueron días de enorme esfuerzo y responsabilidad en los que nos enfrentamos a una situación inédita en Navarra desde el punto de vista de la emergencia".

Boulandier ha explicado, en una comparecencia en el Parlamento a petición de Navarra Suma, que el 15 de junio se registraron tres incendios forestales en Navarra y posteriormente, el día 18, se fueron sucediendo nuevos focos de incendio en lugares como Erro, Tafalla, San Martín de Unx, Iracheta, Bardenas, Murchante, Pamplona, Legarda o Mutilva.

Ese 18 de junio por la mañana había en el Centro de Gestión de Emergencias 112-SOS Navarra diez operadores y una jefa de sala. "Por la tarde se aumentó con dos operadores más y otros dos jefes de sala, así como con la presencia de las jefas de sección de SOS y del negociado correspondiente", ha explicado Boulandier.

Según ha añadido, entre las 8 de la mañana del día 18 y las 8 del día 19 se recibieron 5.464 llamadas entrantes. "La media anual de llamadas entrantes al día está en 1.865. Récord absoluto de llamadas en un día. Más incluso que en los peores días de pandemia. Y el sistema gestor de emergencia se mantuvo estable en todo momento", ha defendido.

El director del Servicio ha explicado que ante la evolución extraordinaria de los incendios forestales se había decidido declarar el Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Navarra (INFONA) y posteriormente se estableció la activación del Plan Territorial de Emergencias de Navarra (PLATENA) en el Nivel 2 también. "Claramente, a las 16.30 horas de la tarde -del 18 de junio-, la situación comenzaba a impactar en el devenir normal de la sociedad navarra en un amplio espectro del territorio foral, cortes de fluido eléctrico y de vías de comunicación, viviendas en claro riesgo en diferentes poblaciones", ha asegurado, para indicar que "los planes se activan o cambian de estado operativo según la situación real del momento en el que se encuentra la emergencia".

José Javier Boulandier ha afirmado que "la demanda de la emergencia exigía, entre otras medidas, la aportación extraordinaria de recursos y en ello se trabajó encarecidamente desde el primer momento, siendo absolutamente conscientes de la situación también crítica en otras localizaciones del Estado y porque eran fechas de comienzo de la campaña de incendios a nivel nacional, con lo que ello suponía de disponibilidad de recursos hacia las Comunidades Autónomas".

El director del Servicio ha asegurado que "fue el mayor refuerzo de medios extraordinarios a la emergencia jamás implementado en la Comunidad foral ante una catástrofe". "En estos cuatro días de incendios fueron más de 17 aeronaves de extinción, coordinación y bombarderos las que en uno u otro momento participaron en la emergencia. Ochenta profesionales de los diferentes servicios operativos limítrofes a la Comunidad foral y más de 300 soldados de la UME", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que "se emitieron informaciones y recomendaciones a la población, 19 notas de prensa y cerca de 220 tuits, además de las correspondientes ruedas de prensa con los medios de comunicación". El Comité Asesor de la Emergencia se reunió en seis ocasiones en esos días.

Boulandier ha afirmado que "coordinar tantos recursos, prestarles el apoyo necesario y suficiente para que sus intervenciones fueran lo más seguras y eficientes, a la vez de cumplir con la función de informar y proteger a las personas en el sentido general, ha sido un enorme reto para este incipiente equipo de Protección Civil y Emergencias".

"Son tiempos de cambio en todos los sentidos, diferentes a los que veníamos estando acostumbrados. Sin embargo, los actuales indicadores nos trasladan que, pese a lo vivido, todavía estamos a tiempo de impedir que vaya a peor. Por tanto, todavía disponemos de una buena oportunidad. Es tarea y responsabilidad de todas y todos saber aprovecharla", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Miguel Bujanda, ha criticado que el Gobierno de Navarra no activó el Nivel 2 de PLATENA "cuando tenía que haberlo hecho". "No pusieron las medidas adecuadas a tiempo. Se hicieron tuits pidiendo responsabilidad a la ciudadanía, claro, porque no tenían aprobada la orden foral de uso del fuego que podía impedir determinadas actividades y como no tenían PLATENA activado no se podían impedir actividades", ha censurado.

Bujanda ha considerado que Boulandier "tiene un problema en la estructura de Bomberos, tiene un problema en su directora general, tiene un problema que se ha solventado gracias al personal de Protección Civil, a los bomberos, a los alcaldes y a los voluntarios".