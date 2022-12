Beatriz Paloma: “‘Diario de una Enfermera’ busca dar a conocer la enfermería, para que sepan lo que hacemos y nos valoren más”

Nuevo Casino de Pamplona acogió la presentación del libro 'Diario de una enfermera: historias de vida', escrito por Beatriz Paloma, enfermera de laJosé Lacarra, graduado en Literatura y Escritura Creativa por la Universidad de Navarra. “Cuando veía dibujos animados con mis hijos, me di cuenta que no había ninguno que fuera enfermera, y me propuse mostrar la realidad de la enfermería a través de este libro. Quería dar a conocer esta profesión, para que sepan lo que hacemos y nos valoren más”, relata Paloma. Elacogió la presentación del libro, enfermera de la Clínica Universidad de Navarra , ygraduado en Literatura y Escritura Creativa por la Universidad de Navarra. “Cuando veía dibujos animados con mis hijos, me di cuenta que no había ninguno que fuera enfermera, y me propuse mostrar la realidad de la enfermería a través de este libro. Quería dar a conocer esta profesión, para que sepan lo que hacemos y nos valoren más”, relata Paloma.

Por su parte, José Lacarra destaca: “No había tenido oportunidad de conocer de cerca la enfermería, siempre he estado centrado en mis estudios. Pero Beatriz, cuando me propuso participar, me transmitió la emoción de la profesión”.

El libro, cuyos beneficios serán destinados a la asociación Niños Contra el Cáncer, cuenta con ilustraciones de la también enfermera de la Clínica Universidad de Navarra Marta López: “Durante el COVID solía dibujar aspectos característicos del paciente o de lo que ocurría en la planta, al margen de los informes. Cuando Beatriz me propuso participar en el libro, al principio dudé, pero mis compañeras me empujaron y dije que sí. Realicé mucho trabajo de campo en otras áreas para representar bien a los personajes”. En este aspecto, Paloma señala que “la ilustración siempre la he visto importante. Me presentaron varias propuestas, pero no me terminaron de convencer. Entonces conocí los dibujos de Marta y no dudé en proponérselo”.

365 DÍAS DE ENFERMERA

El libro relata diversas historias que recopilan a lo largo de un año completo: “Al releer Diario de un cazador, de Miguel Delibes, por su sencillez, se me ocurrió seguir el mismo estilo”, dice Lacarra, “e integramos varias historias de enfermeras en una historia de un año”.

Experiencias e ideas como la conciliación o el agradecimiento también se ven reflejadas en esta obra: “Me parece que es grandísimo para la enfermería el hacerles -a los pacientes y sus familias- el día un poco mejor a pesar de las dificultades”, señala Paloma. “Las enfermeras normalizamos mucho lo que hacemos y no somos conscientes de la grandeza de nuestro trabajo hasta que nos llega un agradecimiento, una carta o una caja de bombones”, recalca Marta López.