Beñat Andueza, estudiante de la UPNA, tercero en la Olimpiada Internacional de Máquinas y Mecanismos

Beñat Andueza Olartua, estudiante de cuarto curso del Grado en Tecnologías Industriales de la UPNA ha resultado clasificado en tercer lugar en la 5ª edición de la Olimpiada Internacional de Máquinas y Mecanismos, celebrada recientemente en la Universidad Carlos III (Madrid). Además de este estudiante, también participaron en el certamen Alba Monreal Rodríguez y Andrea Tamayo Álvarez, ambas del cuarto curso del Grado en Ingeniería Mecánica. El equipo conformado por los tres estudiantes resultó ganador de la fase nacional de la Olimpiada, celebrada a finales de septiembre en Toledo. En calidad de tutor del grupo acudió el profesor Aitor Plaza Puértolas, del Departamento de Ingeniería.

La Olimpiada estaba organizada por la IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) y consistió en dos pruebas escritas individuales que se celebraron en dos días distintos. En ellas, se trataban los siguientes temas: estructura de mecanismos; movilidad y rotabilidad; cinemática y dinámica de mecanismos planos; síntesis dimensional de mecanismos y, por último, levas y engranajes. Al certamen, que ganó un alumno de la Universidad de Sevilla, concurrieron un total de diez estudiantes.