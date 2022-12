Los sanitarios eventuales tendrán derecho a la carrera profesional

El reconocimiento de la carrera profesional para los médicos y diplomados sanitarios que están contratados de forma temporal en Salud es una de las enmiendas con mayor repercusión de las que aprobaron ayer los grupos del Parlamento. Además, para aquellos que resulte de aplicación, el reconocimiento tendrá una retroactividad de cuatro años.

La iniciativa fue presentada por PSN, Geroa Bai, EH BIldu, Podemos e I-E y con ella se pretende poner fin a una situación de “injusticia”, como reconoció la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu. Además, desde el ámbito judicial ya se estaba reconociendo a título individual algunos demandantes afectados este derecho. Desde Navarra Suma se apoyó también esta enmienda, por lo que fue aprobada por unanimidad.

PRODUCTIVIDAD Y BOMBEROS

Asimismo, se aprobó una enmienda para actualizar el complemento de productividad que se estableció en 2004 para bomberos y para introducir el mismo complemento para el personal de Protección Civil y Emergencias. Para ello se decidió aprobar sendas partidas de 520.000 y 120.000 euros, respectivamente, y que se detraerán de sendas partidas para la compra y mantenimiento de vehÍculos. Esta enmienda fue presentada conjunt amente por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Obtuvo el voto en contra de Navarra Suma e I-E, quienes alegaron la falta de una negociación en la mesa sectorial de Bomberos y Protección Civil.

Otra enmienda aprobada busca minimizar la incidencia de la inflación en los contratos de arrendamiento de vivienda protegida.

Ni linternas, ni talkies, ni cascos, PDAs, desfibriladores o tásers para Policía Foral

¿Es demagógico habilitar partidas para dotar de linternas individuales para los agentes de seguridad ciudadana de Policía Foral? ¿Y comprarles 150 ‘talkies’? ¿O adquirir cascos individuales para que los policías no los tengan que compartir? ¿Es demagógico pedir PDAs para digitalizar las multas de tráfico y olvidarse del papel? ¿Y adquirir 10 pistolas táser para mejorar la seguridad de las comisarías del cuerpo? ¿O veinte desfibriladores para los vehículos que carecen de ellos? Los partidos que sustentan el Ejecutivo de María Chivite creen que sí. Así se lo hicieron ver ayer a Navarra Suma, de palabra y aplicando nuevamente el rodillo parlamentario para tumbar todas las enmiendas a los presupuestos de la oposición. Todas. Incluso las que comparten. “Si las enmiendas que presentan no nos parecen mal, pero...”, llegó a reconocer Inma Jurío, portavoz del PSN. Esto, unido a la ausencia de enmiendas propias en este sentido, dejaron sin mejoras para herramientas de trabajo que la propia Policía Foral viene reclamando desde hace años.

Las enmiendas al departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior centraron la jornada vespertina de ayer en una sesión que no deparó ninguna sorpresa. El guión está establecido de antemano y nadie se movió ni un ápice. Ni siquiera para aprobar alguna de las acciones antes citadas, todas propuestas por Navarra Suma, y que apenas llegarían a los 800.000 euros en unos presupuestos que superarán los 5.000 millones de euros.

“Siento oírle decir que estamos haciendo demagogia, ¿En pedir cascos y linternas para los policías? Pensaba que me iban a decir que iban a dedicar una parte de las enmiendas a eso, pero no tienen ningún compromiso concreto. Eso es demagogia. Es lo que demanda la Policía Foral, lo que hemos recogido, que yo no sabía si tienen cascos o no, es lo que piden en las comisarías”, apuntó José Suárez. “Va a ser que este año tampoco vamos a votar ninguna”, respondió entre risas Ainhoa Aznárez, de Podemos, en su turno.

LEY DE POLICÍAS, SIN ENMIENDAS

Tampoco salió adelante una enmienda de NA+ por valor de 6,5 millones de euros destinada a aplicar la Ley de Policías de Navarra previa negociación con la representación. “No tienen forma de financiarlo. Independientemente de que algunas propuestas las podríamos compartir, carecen de credibilidad”, resumió Marisa de Simón, de I-E.