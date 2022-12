Marta Mayora: Regreso a las raíces

Sus padres, como muchos navarros, emigraron del pueblo a Pamplona en busca de una vida mejor. Ella, Marta Mayora García de Galdeano, ha recorrido el camino inverso. Se formó como ingeniera técnica agrícola en la UPNA y, nada más terminar, se empadronó en Los Arcos. “Me tiraba mucho”, comenta. Después de trabajar en una empresa de maquinaria de industria alimentaria en Lodosa y en el centro tecnológico Urederra, Marta decidió en 2019 ser agricultora. Cuatro años antes, su marido, Jesús Antonio Blasco Pérez, también se había despedido de su profesión como informático para tomar el relevo en la explotación de su padre. Cereal, almendros, olivos y espárragos . “No nos resultó extraño. Mis abuelos eran agricultores y en la familia de mi marido, sus abuelos y su padre”, detalla. Un regreso a las raíces pero, como explica, “el campo hoy no tiene nada que ver con el de antes”. “Entonces, una familia vivía con una explotación pequeña. Hoy necesitas cuatro veces esa explotación para que te salgan las cuentas”. Marta destaca el “enorme desarrollo tecnológico” en el agro que facilita tareas y permite una agricultura de precisión. “Ahora marcas con el tractor el perímetro de una finca y lo recorre solo, sin pasar dos veces por el mismo sitio”. En esta aventura, la pareja ha iniciado la venta directa de espárrago fresco y en conserva con la marca ‘Finca la Guindulera’, algo que también pretende realizar con el fruto que den sus 700 almendros. Marta se queja de la subida de costes que sufre el sector y de lo difícil que es encontrar mano de obra para trabajar en el campo “porque no quieren darse de alta”. Sobre la evolución de Navarra en estas cuatro décadas, esta agricultora afirma que la ve ahora “un tanto parada”. “Hace años que en el pueblo no se construyen casas. Y, luego, pensaba que la pandemia haría ver a los políticos qué es lo esencial, pero no. Veo que no se invierte en sanidad y educación lo que se debiera”.

DNI



Marta Mayora García de Galdeano nació en Pamplona el 24 de septiembre de 1982. Hija de José Miguel Mayora Fernández (policía foral) y de Marta García de Galdeano Yániz, es la mayor de dos hermanos. Se formó como ingeniera técnico agrícola de industrias y alimentación en la UPNA y, antes de acabar (2004) ya empezó a trabajar en la empresa Marrodán de Lodosa (7 años). De ahí pasó al I+D del centro tecnológico Urederra, en Los Arcos (7 años). Casada con Jesús Antonio Blasco Pérez, es madre de dos hijos (Marcos y Lucía). En 2019 se inició como agricultura con venta directa de espárrago con su propia marca. También fue concejala en 2014 como independiente con UPN.