La empresa familiar, valor estratégico para Navarra

Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (ADEFAN), puedo asegurar con absoluto orgullo que nuestras familias empresarias son y se sienten “de marca navarra 100 %”. Y esto no es una opinión. Son datos. La Real Academia de la Lengua Española define a cualquier producto o servicio “de marca” como aquel que cuenta con una señal distintiva que le permite diferenciarse “por su calidad o pertenencia”. Como presidente de la, puedo asegurar con absoluto orgullo que nuestras familias empresarias son y se sienten “de marca navarra 100 %”. Y esto no es una opinión. Son datos.

El Gobierno de Navarra reconoce, por ejemplo, que nuestras empresas familiares representan el 86 % del tejido productivo de la Comunidad foral. Todas ellas generan, además, el 50 % del Valor Añadido Bruto (VAB) de la región, así como más del 60 % del empleo.

En el caso concreto de ADEFAN, contamos con 160 empresas asociadas que se encuentran repartidas a lo largo de toda la geografía navarra. Y, lo más importante, desempeñan su actividad dentro de una enorme variedad de sectores que van desde la industria al comercio pasando por la comunicación, el diseño, los servicios, la iluminación o el textil. Igualmente, contamos con empresas familiares en la construcción, inmobiliarias, transporte, restauración, distribución o reparación de vehículos, entre otros sectores.

No deseo abrumarles con más números. Sin embargo, sí me gustaría destacar que la facturación de las empresas familiares asociadas a ADEFAN supera, en conjunto, los 2.800 millones de euros, representa el 13 % del PIB foral y generan 14.000 empleos directos.

Por lo tanto, es incuestionable que nuestras familias empresarias constituyen uno de los activos más estratégicos de Navarra. Y no solo por todo el valor que aportan esas “grandes cifras” que acabo de mencionar. Sobre todo, por su “sobresaliente calidad humana”. Efectivamente, son hombres y mujeres responsables y comprometidos de tal forma con Navarra que no dudan en poner lo mejor de su esfuerzo, de su conocimiento y de su trabajo para darle estabilidad, fuerza y, en especial, para alcanzar un futuro de progreso, desarrollo y crecimiento para todos.

Para ello, nuestros empresarios familiares navarros realizan un trabajo diario, en la mayoría de los casos silencioso y poco reconocido, en proyectos de negocio que tienen como característica común su visión a largo plazo. Porque nuestras familias empresarias tienen asumido que trabajar en el legado de las siguientes generaciones las hace más sólidas al tiempo que les dota de una proyección a futuro de la que, más pronto que tarde, se beneficiará toda la comunidad en su conjunto.

Dicho de otro modo: las familias empresarias de ADEFAN trabajamos por Navarra. No hay más “secreto”. Y, sin querer sobresalir ni llamar la atención sobre algo que entendemos que es nuestro propósito, sí que demandamos contar, al menos, con un entorno favorable. Es decir, que no nos suponga un sobreesfuerzo a nuestro cometido habitual, más ahora en un entorno tan cambiante y competitivo como el que nos enfrentamos.

En ese sentido, aunque nos neguemos a verlo, la realidad es que se ha abierto una competencia feroz por retener y atraer el talento y la generación de empleo y riqueza que representan nuestras empresas familiares. Una disputa que, no lo duden, cada vez va a ir a más y en el que tienen todas las de perder aquellos territorios que no centren sus esfuerzos en facilitar la implantación y el desarrollo de nuestras empresas y negocios. Desde luego, eso no es lo que deseamos en ADEFAN para el futuro de Navarra y por eso ofrecemos una vez más nuestra predisposición a ayudar y trabajar con las administraciones a través de una colaboración público-privada cercana y estrecha.

Suele decirse que los viajes más increíbles empiezan con un humilde paso. Hoy realizamos ese primer movimiento. En ADEFAN estamos convencidos de que juntos podemos trabajar para asegurar la continuidad de nuestras empresas familiares, afrontando en común los problemas y planteando las soluciones que se necesiten hasta alcanzar esa Navarra próspera que todos anhelamos.