Chivite denuncia "la utilización de los navarros para atacar a Pedro Sánchez"

En vísperas del Día de Navarra, Chivite recibe a EFE en su despacho oficial, donde hace un balance "positivo, pese a las dificultades," de la legislatura que va llegando a su fin y donde asegura que se ve como la próxima presidenta de Navarra, "más preparada y más fuerte que en las anteriores elecciones".

La conmemoración del 40 aniversario de Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) confiere un cariz especial al Día de Navarra que se celebra este 3 de diciembre y pone el foco en el autogobierno.

Un autogobierno que es preciso defender ante el "riesgo" que suponen determinadas formaciones, dice, como se vio hace unos meses en el Congreso de los Diputados cuando "hubo una formación política, Vox, que votó en contra y que ha hecho unas intervenciones en relación con el autogobierno desde el absoluto desconocimiento".

En este sentido la presidenta socialista reconoce que le "preocupa que podamos tener, porque lo tenemos en Castilla la Mancha y parece que el PP camina hacia eso, un Gobierno del PP junto con Vox de carácter recentralizador".

Reivindica la Lorafna como "convivencia y como engranaje institucional dentro de la Constitución desde la lealtad pero defendiendo nuestra realidad autonómica". No defiende que "en estos momentos haya que hacer una modificación porque todavía nos queda mucho margen para crecer y desarrollar esa ley".

Y es que, añade, todavía hay "competencias contenidas en ella que Navarra no tiene" por lo que tiene que "seguir reivindicando el pleno desarrollo" de una ley que esta legislatura ha posibilitado hasta el momento la asunción de dos competencias después de veinte años, Sanidad penitenciaria y el Ingreso Mínimo Vital, a las que se sumará la de Tráfico.

LA TRANSFERENCIA DE TRÁFICO EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

El traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra anunciado para antes del 31 de marzo tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno central y EH Bildu ha generado una gran polémica que asegura no entender, ya que "siempre ha habido unanimidad política" al respecto.

"Me parece que se está haciendo de esto una instrumentalización. Se nos está utilizando a los navarros y a las navarras para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez", asevera.

En cuanto a la fecha anunciada a raíz del citado acuerdo, indica que "estaba ya puesta: antes de que termine la legislatura".

Teniendo en cuenta que hay elecciones el 28 de mayo la legislatura parlamentaria termina en esas fechas, precisa y añade que asumir la transferencia es un compromiso recogido en el acuerdo de las cuatro fuerzas que sustentan su Gobierno (PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E), así como que en el debate sobre el Estado de la Comunidad ella ya dijo que "iba a ser una realidad en esta legislatura y así va a ser", asegura convencida.

"Este Gobierno lleva trabajando desde el inicio de la legislatura en esta cuestión, que es complicada, trabajando de Gobierno a Gobierno. Ya se llegó a acuerdo en la legislatura pasada entre la presidenta Uxue Barkos y Pedro Sánchez y un acuerdo presupuestario con el PNV y también se ha llegado con EH Bildu. El empuje político es bienvenido pero las competencias políticas se negocian de Gobierno a Gobierno", remarca.

Respecto al acto que diversas asociaciones, con el apoyo de partidos como UPN y Vox, han convocado en apoyo de la Guardia Civil considera que es "absolutamente incomprensible porque es un acto de apoyo basado en una mentira que es que vamos a echar a la Guardia Civil de Navarra y eso no es cierto", afirma.

En esta cuestión, sostiene, "no falta pedagogía están sobrando mentiras".

Tras apuntar que el número de efectivos ha crecido, insiste en que los agentes que quieran podrán seguir desarrollando su labor en Navarra y el que quiera hacerlo en tráfico contará con "la pasarela contemplada en la Ley de Policías".

Como "acto de hipocresía" califica el hecho de que UPN que ha reivindicado históricamente esta competencia en exclusiva para la Policía Foral, se sume a esa movilización.

UNA LEGISLATURA MARCADA POR LA PANDEMIA Y LA GUERRA

En la recta final de la legislatura, echa la vista atrás y asegura que al tomar posesión "ni por asomo" podía imaginar lo que luego ha venido, una pandemia y una guerra. "Tomé posesión sabiendo que era un honor y una responsabilidad: Ahora te toca sentarte ahí y ponerte a trabajar".

"Nos costó llegar a un acuerdo" rememora, pero reconoce sentir tranquilidad porque tenían "una hoja de ruta, un acuerdo detallado que ha servido de guía, con un cumplimiento cercano al 80 %, por lo tanto un buen resultado", señala la presidenta.

Pese a los "momentos muy difíciles", celebra que han sabido "afrontar los problemas coyunturales y a la vez preparar a Navarra para las transformaciones digital y sostenible", por lo que, "a pesar de lo duro que ha sido, el balance es positivo".

A quienes le acusan de "dejar una Navarra peor que la que encontró", les pide que le den datos. "No es así, UPN y también la derecha española, llevan toda la legislatura haciendo discursos hiperbólicos, de la hecatombe, de la ruina" pero "gracias" a las medidas adoptadas por los Gobiernos de España y Navarra y a pesar de las circunstancias se han pasado las situaciones de crisis "en mejores condiciones", responde.

Ante las críticas de "la dirección del empresariado navarro" por la fiscalidad, manifiesta que entiende que hay personas a las que pagar impuestos no les guste "pero toca solidaridad".

La presidenta subraya su apuesta por infraestructuras como el Canal de Navarra, en el que se están produciendo "avances importantes", o el Tren de Alta Velocidad, que ha tenido este año "la mayor ejecución presupuestaria". Sobre la conexión con la Y vasca apunta que la decisión, que deberá basarse en informes técnicos, se podrá tomar "como mucho en el plazo de un año" y tiene que ser un acuerdo de los gobiernos navarro, vasco y español.

Asegura que nunca ha dudado del futuro de Volkswagen Navarra, subrayando que va a ser una realidad que el vehículo eléctrico llegue a Landaben y apuntando que ahora hay que garantizar el empleo tanto en esa planta como en el parque de proveedores.

En el ámbito agroalimentario destaca que Navarra va a liderar el PERTE y sobre la posibilidad de que Estella-Lizarra pueda acoger la Agencia Espacial comenta que hay que ser "ambiciosos".

APUESTA POR REEDITAR LA FÓRMULA DE GOBIERNO

Tras recodar que Navarra no es una comunidad de mayorías absolutas, la secretaria general del PSN y candidata a la presidencia apuesta por reeditar su fórmula de Gobierno en la que "partidos distintos, con sus diferencias, han sido capaces de sacar adelante todas las iniciativas que han llevado al Parlamento".

Mientras desde Navarra Suma se alude a encuestas que no dan para reeditar ese Gobierno, "encuestas que no han hecho públicas", subraya, las suyas, que sí han publicado, aseguran que van a poder reeditarlo "con mayor peso y mayor apoyo social del PSN", sostiene.

Los acuerdos presupuestarios alcanzados con EH Bildu a nivel autonómico y nacional o en iniciativas concretas no le abren la puerta para entrar a formar parte de un gobierno socialista. "El PSN-PSOE no está pensando en una fórmula de Gobierno del que forme parte EH Bildu", asegura Chivite que valora "positivamente" los acuerdos alcanzados pero recalca que es "muy diferente un acuerdo puntual de un acuerdo de Gobierno".

Descarta también acuerdos con UPN. "El PSN no va a hacer presidente a Javier Esparza", afirma tajante en alusión a unas manifestaciones en ese sentido del candidato regionalista, tras lo que dice que ve "bastantes debilidades en su planteamiento. No sabemos cómo va a confluir, ha roto su propio partido, con la escisión de Sayas y Adanero, no es capaz de ponerse de acuerdo con nadie como vemos en el Ayuntamiento de Pamplona y ahora apoya una manifestación en contra del PSN".

El nivel de crispación que en los últimos meses se ha hecho visible en la Cámara Foral le preocupa a la presidenta que opina que parece que "la derecha navarra está contagiada de la derecha española, no sé si porque están compitiendo en el espacio electoral con Vox o por qué", apunta.

No obstante, puntualiza, "nada nuevo bajo el sol, siempre que el PSOE ha estado gobernando ha habido esta crispación en las Cámaras" dice recordando "la manifestación del 2011 diciendo que se vendía Navarra basada en las mentiras".

Reconoce que no le gustaría que Vox entrara en el Parlamento Foral, algo que barajan las encuestas y que dependerá de cómo se presente la derecha.

Como "bochornosa" califica las situaciones que se están viviendo en el Congreso de los Diputados. "Flaco favor hacen las algarabías en la defensa de las instituciones democráticas, eso aleja a la ciudadanía y es peligroso".