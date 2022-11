El Dr. Noel Pin Vieito, de la Universidad de Navarra, gana el Accésit del premio Dr. Font

La Fundación Mutual Médica ha concedido al Dr. Noel Pin Vieito, especialista en Aparato Digestivo en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, el Accésit del premio Dr. Font, por su artículo publicado en la revista GUT ‘Faecal immunochemical tests safely enhance rational use of resources during the assessment of suspected symptomatic colorectal cancer in primary care: systematic review and meta-analysis’. Al premio, que reconoce los mejores artículos de investigación publicados con aplicación potencial en la práctica médica, se han presentado un total de 181 artículos de 32 provincias y 36 especialidades.

“El artículo es una revisión de la literatura científica existente sobre el uso del test de sangre oculta en heces para la evaluación de pacientes con sospecha de cáncer de colon en el entorno de la atención primaria”, explica el Dr. Noel Pin Vieito, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, quien ha desarrollado este tratado en el seno del Grupo de Investigación en Oncología Digestiva del Ourense (GIODO), cuya principal línea de investigación actual tiene como objetivo mejorar las estrategias diagnósticas y preventivas del cáncer de colon.

Este galardón forma parte de los XXXII Premios a la Investigación Médica 2022 que concede, en cuatro categorías, la Fundación Mutual Médica para reconocer la labor de médicos, residentes y estudiantes en el impulso de nuevas vías de investigación en torno al desarrollo de terapias innovadoras, herramientas diagnósticas o el cuidado y tratamiento de enfermedades.

Con una dotación de 25.000€, la Dra. Emilie Anderssen Nordahl, Farmacóloga Clínica del Hospital Vall de Hebrón de Barcelona, fue la ganadora de la Beca Mutual Médica por su proyecto de investigación ‘Optimización del tratamiento farmacológico en pacientes institucionalizados en residencias de Cataluña. Estudio cuasiexperimental antes y después’.

El Dr. Manuel Requena Ruiz, neurólogo en el Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona, fue galardonado con el premio Dr. Font con una dotación de 3.000€ por su artículo ‘Directo a la sala de angiografía sin detenerse para obtener imágenes de tomografía computarizada para pacientes con accidente cerebrovascular agudo: un ensayo clínico aleatorizado’ publicado en la revista JAMA Neurology.

Por su parte, la Dra. Inés Rivero Belenchon, uróloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla, obtuvo una Mención Especial, dotada con 2.000€, por su proyecto ‘MyKidneyCare: Plataforma digital para pacientes con cáncer renal metastásico en tratamiento”.

Desde sus inicios, los galardones de Mutual Médica han apoyado más de 80 investigaciones en numerosas áreas entre las que destacan cardiología, pediatría, cirugía ortopédica y traumatología, dermatología y oncología, dando apoyo al trabajo de equipos de investigación de 48 hospitales de 10 comunidades autónomas por valor de 600.000€.

“En Mutual Médica creemos en la investigación como elemento esencial para el desarrollo de la profesión y, por ello, consideramos necesario incentivarla desde el inicio de la carrera como parte del compromiso del profesional médico con la sociedad, promoviendo la creación de nuevas terapias, el desarrollo de herramientas diagnósticas innovadoras y la cura de enfermedades” señaló durante la entrega de premios el Dr. Alejandro Andreu, presidente de la Fundación Mutua Médica.