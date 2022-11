Farmacias navarras soportan desde abril la escasez de unos 300 medicamentos

Hay ciudadanos que se han recorrido tres o más farmacias para encontrar el medicamento prescrito en su tarjeta sanitaria. No quieren otro equivalente. Otros, en cambio, por indicación del farmacéutico, vuelven al centro de salud para solicitar a su médico de familia que le cambie la receta y le mande otro medicamento que sí está disponible en la farmacia. Navarra no escapa al problema de suministro de fármacos que se registra en toda España desde el pasado mes de abril, aunque la irregularidad en la dispensación del servicio se ha agudizado desde octubre. La cooperativa Nafarco - el mayor distribuidor farmacéutico con más de dos tercios del mercado navarro- informa de que, en este momento, son unas 300 las referencias con faltas, “la mayoría intermitentes y algunas de larga duración, con más de un mes sin entregas por parte del laboratorio”. Su director gerente, Íñigo Aguirrezábal, destaca que esas 300 referencias suponen el 1,5% de las 20.000 con stock en la cooperativa.

Las roturas de stock, que el distribuidor no pueda cubrir la demanda de las farmacias, es una circunstancia que, según el directivo, ha ocurrido “siempre”. El problema es que eran faltas en “menor medida” que actualmente y con menor duración en el tiempo. A pesar de la anómala situación, el responsable de Nafarco llama a la calma. “Rara vez estos desabastecimientos generan un problema ya que en la mayoría de los casos existe alternativa terapéutica”, agrega.

UN RACIONAMIENTO CAPILAR

Las sustituciones de medicamentos, por otros de un mismo principio activo, se realizan en las oficinas de farmacia. “No es lo ideal, especialmente en pacientes mayores, pero nos está permitiendo resolver los momentos de escasez”, valora Aguirrezábal. Y asegura que , hasta la fecha, “no hemos observado un problema de salud” ya que, destaca, que “por regla general” los ciudadanos “confían” en su farmacéutico para “aceptar una sustitución terapéutica”.

Con todo, afirma que se dan excepciones, fármacos para los que “no existe” una alternativa. En esos casos, “si la falta se alarga no hay más remedio que cambiar el tratamiento” .

En cuanto al tipo de medicamentos afectados - genéricos o marcas- el directivo señala que hay más “faltas” en fármacos genéricos (medicamentos de marca blanca) “porque son más las referencias por principio activo”. “Sin embargo, en el caso de los genéricos, es más complicado que no haya alternativa entre todos los fabricantes existentes, de manera que es más difícil que se genere un problema sanitario”.

SIN UNA EXPLICACIÓN CLARA

¿Por qué se está produciendo un suministro más irregular de lo habitual ? Desde la misma cooperativa Nafarco no tienen una explicación clara. “No es fácil contestar al origen y la duración de este problema”, confiesa Aguirrezábal.

En su opinión, los fármacos procedentes de fabricantes españoles volverán a dispensarse con normalidad “más pronto que tarde” y “volveremos a situaciones pasadas de faltas intermitentes pero subsanables”.

Otras faltas, añade, “ posiblemente han venido para quedarse ya que pueden deberse a las reglas del mercado mundial de la oferta y la demanda”.

RECETAS DE LA SANIDAD PRIVADA

La farmacéutica Graciela Menendez García, con un despacho que atiende las 24 horas enel barrio pamplonés de Mendebaldea, considera que la situación “no es alarmante”, aunque sí reconoce que acarrea más trabajo para las farmacias, que dedican más tiempo a buscar medicamentos que les faltan y para los médicos de familia. “Al final, tenemos que cooperar todos”.

Según esta farmacéutica , el problema se centra en recetas prescritas por facultativos de la Seguridad Social. “Es un sistema estanco. Hay que suministrar lo que pone para que se reciba la financiación. En cambio, en las recetas que proceden de la sanidad privada, como no hay financiación, tenemos más holgura para realizar sustituciones, podemos hacer los cambios de principio activo, ajustar los dosis, etc”, indica la farmacéutica.

Galipienzo (farmacias): "No debemos preocuparnos porque hay alternativas terapéuticas"

Hace justo un año, las 600 farmacias navarras removían cielo y tierra en busca de test de antígenos ante las inminentes celebraciones navideñas. Ahora, estos profesionales dedican horas a encontrar medicamentos que les faltan para poder atender mejor a los pacientes. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Navarra, Marta Galipienzo Jiménez, explica que, en verdad, sufren problemas en el suministro de determinados medicamentos de una manera más marcada que en otras ocasiones, pero aún así no considera que sea “motivo de preocupación porque en la inmensa mayoría de los casos existe una alternativa terapéutica con la misma forma galénica, dosis y principio activo”.

Para la portavoz de las farmacias navarras, se está generando en torno a la escasez de medicamentos “un nerviosismo en la sociedad que no debiera”. Es consciente de que las farmacias asumen desde hace meses un trabajo extra, que en ocasiones resulta incómodo. “¿Que es agotador tener que decir a tus clientes que no hay tal medicamento y ponerte a buscar en qué otra farmacia hay para que vayan ellos o pedirles que vuelvan al médico para que les cambie la receta? Sí, claro. ¿Que hay gente que insiste pero no podemos darle exactamente la misma caja que quiere? También. Hay que explicarles que es lo mismo, pero de ahí a alarmarnos, no”.

Detalla que las farmacias cuentan con varias herramientas informáticas para buscar en otros despachos los medicamentos que necesitan sus clientes.

Indica que las fallas afectan a distintas patologías, como por ejemplo los diabéticos. Se refiere al caso del Ozempic, un medicamento que se ha hecho popular en redes sociales porque se dice que induce la pérdida de peso ya que, al parecer, limita el apetito al indicarle al organismo que la persona se siente llena.