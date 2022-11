Navarra, "pionera" en el abordaje del terrorismo de ETA en las aulas

“La mayoría de los jóvenes desconoce hoy lo que ha supuesto el terrorismo de ETA para la sociedad y el sufrimiento causado. Más de la mitad nunca ha oído hablar de Miguel Ángel Blanco. Pero lo que debe preocuparnos no es tanto el desconocimiento, que eso es subsanable, sino el hecho de que un 26% de los jóvenes navarros justifique el posible uso de la violencia por un objetivo político”.

Así lo advirtió este jueves Florencio Domínguez en la inauguración de los cursos de otoño de la Universidad Pública de Navarra, que arrancaron este jueves con el lema ‘La Sociedad ante ETA. Miradas y actitudes’ y que concluyen este viernes en el Palacio de Condestable de Pamplona. Domínguez se hizo eco de la encuesta realizada hace un año por el Gobierno foral entre estudiantes navarros para subrayar la importancia de que en las aulas se estudie el fenómeno del terrorismo y se conozcan de primera mano los testimonios de las víctimas.

“El Gobierno de Navarra -continuó Domínguez- es pionero en este trabajo. Pionero y ejemplar. Muchos estudiantes han escuchado ya los testimonios de víctimas y han trabajado unidades didácticas sobre el terrorismo. Además se nos está pidiendo al Centro Memorial apoyo para formación de profesorado”, indicó.

"IMPRESCINDIBLE EL RELATO"

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, quien también participó en la inauguración mostró también su preocupación por los datos de la encuesta citada por Florencio Domínguez.

“Los datos -afirmó- me parecen no ya preocupantes, sino inadmisibles. Llama la atención que un 52% del alumnado no justifica la violencia con fines políticos, pero que el 26% considera que sí puede estar justificada para esos fines políticos”. “Por el contrario -añadió- el 75% considera interesante trabajar en el aula la realidad del terrorismo y su incidencia en Navarra tal y como estamos realizando”. Remírez consideró “imprescindible que la Educación sobre el terrorismo llegue a las aulas y se conozca el relato de las víctimas y el dolor causado por ETA con el fin de que no vuelva a repetirse”.

Javier Remírez destacó el acuerdo entre el departamento de Educación y la dirección de Paz y Convivencia para el desarrollo normativo de la red de Escuelas con Memoria que trabaja en el ámbito de la educación el fenómeno del terrorismo. También destacó el aspecto pionero de la Comunidad foral en esta educación, por la que ya han pasado muchos alumnos, y destacó el acuerdo entre el Ministerio y el Memorial de las víctimas del terrorismo para crear 7 unidades didácticas y 28 sesiones lectivas.

Finalmente Inés Olaizola, vicerrectora de la Universidad Pública de Navarra, recordó que ante la “época más negra” que se ha vivido en la historia reciente “hubo un silencio ruidoso, porque la mayoría de la sociedad no nos atrevíamos a salir a la calle”, un hecho que comenzó a romperse con la irrupción de Gesto por la Paz. Abogó por preservar la memoria “para evitar sucesos como aquellos”.