Tensión en los patios

Bendita democracia la que representa introducir una papeleta en una urna. Sin embargo, el proceso acarrea no pocos problemas en no pocos centros educativos de Navarra cuando de elegir qué jornada escolar se quiere implantar. ¿Continua, partida o flexible? ¿Qué es lo mejor para los alumnos? ¿Qué para los profesores? Y sobre todo, y he aquí la gasolina que aviva incendios en los patios, ¿qué interesa a cada familia de cara a una conciliación de horarios que a veces se torna en un imposible? El departamento de Educación va a tener que establecer unas condiciones de sosiego para que los colegios no se vean abocados a guerras internas periódicas.