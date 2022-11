Dos grandes ideas para salir de casa este Puente

¿Te has quedado sin ideas para este Puente y buscas algo diferente? No hay excusas para no salir de casa estos días festivos. Aquí te proponemos dos ideas que dejan opciones para todos los bolsillos, tanto para disfrutarlas en familia, como en pareja o con amigos. Unas ideas que nos brindan Granja Escuela Basabere y Nahia Viajes.

Granja Escuela Basabere: descubre para conocer, conoce para respetar

Granja Escuela Basabere lo hace posible y se convierte en una gran idea para este Puente festivo. Situada en Lezáun, tiene caballos, cabras, cerdos, bueyes... y también animales exóticos que provienen de su centro de rescate, como serpientes, suricatas, monos.... Cuenta con voladero de loros, estanque y huerta ecológica y muchas cosas mas. ¿Te imaginas la cara de tus peques dando de comer a una cabra o dejando que las aguilas pasen sobre su cabeza? Lalo hace posible y se convierte en una gran idea para este Puente festivo. Situada en, tiene caballos, cabras, cerdos, bueyes... y también animales exóticos que provienen de su centro de rescate, como serpientes, suricatas, monos.... Cuenta con voladero de loros, estanque y huerta ecológica y muchas cosas mas.

Se aconseja que la visita sea guiada aunque también se pueden conocer las instalaciones en visita libre, pero lo que se busca desde Basabere es la explicación de los diferentes animales, así como la problemática para nuestro ecosistema que puede surgir de la tenencia de mascotas de manera irresponsable o como una moda pasajera, todo esto explicado para los peques de la casa e interactuando al máximo con los animales, para finalizar la visita con un pintxo pote.

un ayudante de Olentzero recogerá las cartas de los niños y niñas, los fines de semana y el 6 y 8 de diciembre. Contacto: teléfonos 637 21 43 33 y 948 54 20 76 / info@basabere.com / Abren todos los días del Puente y las visitas, de en torno a 90 minutos, se realizan por la mañana. La primera comienza a las 11.00 horas y la última, a las 11.30 horas. Además,de los niños y niñas, los fines de semana y el 6 y 8 de diciembre. Contacto: teléfonos 637 21 43 33 y 948 54 20 76 / info@basabere.com / www.basabere.com

Nahia Viajes: una agencia diferente

Nahia Viajes, una agencia singular empezando por el diseño del local. Abrió el pasado 28 de febrero y Aitor Urdániz, su responsable, explica que les gusta “escuchar a todos los que acuden a nosotros para ofrecerles lo que más se adapta a sus intereses”. ¿Por qué no aprovechar el Puente para un viaje? Para ello, en la calle Bardenas Reales de Sarriguren se encuentra, una agencia singular empezando por el diseño del local. Abrió el pasado 28 de febrero y Aitor Urdániz, su responsable, explica que les gusta “a todos los que acuden a nosotros para ofrecerles lo que más se adapta a sus intereses”.

Dispone de viajes organizados con mayoristas y de viajes personalizados, acompañados de agencias locales ubicadas en el destino. Urdániz cuenta que los viajes más solicitados este año han sido Canarias, Eurodisney, Egipto, Jordania y Turquía, aunque también han gestionado los viajes de parejas o grupos de amigos a destinos más lejanos como Colombia, Sri Lanka, Cabo Verde, Kenia o Tanzania. De hecho, Urdániz lleva más de una década trabajando con un proyecto de viajes online ya consolidado y focalizado en África.

El local de Nahia Viajes tiene personalidad y permite una cercanía y un contacto más personal. “Es acogedor y cálido para nosotros que pasamos aquí gran parte del día pero sobre todo pensando en todos los que nos visitan. Queremos hacerles especiales y que sientan que empiezan a viajar en cuanto abren la puerta”, destaca Urdániz. Sin duda, el león y el guerrero de terracota que protegen la estancia son sus grandes protagonistas.