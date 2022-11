Saiz: "El Gobierno de Barkos no incluyó a Huarte entre los vinculados al franquismo"

personas vinculadas al franquismo que se aprobó la pasada legislatura, lo que hubiese llevado a que se les retirara la Medalla de Oro de Navarra que se les concedió a título póstumo en 2014 por su papel en el impulso industrial de Navarra. Un listado que se aprobó tras un trabajo previo, ha reiterado. La portavoz del Ejecutivo navarro, la socialista Elma Saiz , ha recalcado este miércoles que fue un acuerdo del Gobierno de Uxue Barkos el que no citaba ni a Félix Huarte ni a Javier Urmeneta en el censo de lasque se aprobó la pasada legislatura, lo que hubiese llevado a que se les retirara la Medalla de Oro de Navarra que se les concedió a título póstumo en 2014 por su papel en el impulso industrial de Navarra. Un listado que se aprobó tras un trabajo previo, ha reiterado.

ratificaba el “censo provisional” de símbolos franquistas y aceptaba las recomendaciones para la retirada de dicha simbología que había elaborado la comisión técnica de coordinación en materia de memoria histórica. Se encomendaba al director general de Paz y Convivencia mantener actualizado ese “censo provisional ratificado”, en el que figuraban 22 nombres, encabezados por Franco. En esa relación de nombres no estaban ni Huarte ni Urmeneta ni se les ha incluido posteriormente. El Ejecutivo de Barkos adoptó ese acuerdo el 30 de noviembre de 2016 y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el 13 de enero de 2017 . En él se daba por enterado yde símbolos franquistas y aceptaba las recomendaciones para la retirada de dicha simbología que había elaborado la comisión técnica de coordinación en materia de memoria histórica. Se encomendaba al director general de Paz y Convivencia mantener actualizado ese, en el que figuraban 22 nombres, encabezados por Franco. En esa relación de nombres no estaban ni Huarte ni Urmeneta ni se les ha incluido posteriormente.

REVISIÓN DE CONDECORACIONES

Elma Saiz sí ha dicho que van a cumplir la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento a iniciativa de Podemos para revisar los homenajes, reconocimientos y condecoraciones que han dado las instituciones navarras “a dirigentes y a todos aquellos que colaboraron y obtuvieron ventajas económicas significativas” por su “apoyo y sostenimiento al régimen franquista”.

Sin embargo, cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa si eso significa si se plantearán la concesión de la Medalla a Huarte y Urmeneta, no ha respondido con rotundidad. Ha insistido en que cumplirán la ley, pero también en que hay un acuerdo que ya adoptó el Gobierno anterior y que los dejó fuera de la lista. “Hay un compromiso firme con el cumplimiento de la ley, hay una remisión a ese acuerdo, a ese trabajo que se hizo en 2017 y a un acuerdo de Gobierno publicado el 13 de enero de 2017 en el que no aparecen ni Miguel Javier Urmeneta ni Félix Huarte”, ha sostenido sin aclarar si ese acuerdo y listado se va a modificar o no.