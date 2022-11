Los trabajadores del comercio textil se movilizan para reclamar un nuevo convenio para el sector

Tras más de dos meses de trabajo, el movimiento Textiles en Lucha, impulsado por el sindicato CCOO y promovido por Javi Pascual, trabajador de Zara, ha logrado reunir más de 600 firmas de trabajadores del comercio textil de Navarra para reclamar un nuevo convenio para el sector. El convenio, que afecta a más de 2.000 personas en toda la comunidad, lleva caducado desde el año 2009 y lo que se busca ahora es impulsar un nuevo acuerdo que incluya actualización de salarios y mejora de condiciones laborales en un sector con sueldos que apenas llegan al actual salario mínimo interprofesional.

La pérdida de interlocución empresarial, con la disolución de la Federación de Comercio de Navarra, ha ido enquistando el problema. Este miércoles, según ha explicado en rueda de prensa Rubén Belzunegui, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, existe un problema de legitimidad empresarial que obliga a crear una asociación que engloble a todas las empresa pequeñas y tenga representatividad suficiente para negociar el convenio colectivo sin riesgo de que ninguna de las partes afectadas lo termine impugnando. “Muchas de las federaciones de comercio que existen en Navarra tiran la pelota a las grandes cadenas, que no se sientan a negociar. Es un problema que los trabajadores no tienen por qué asumir. El grupo Inditex se ha sentado a negociar en otras provincias”. Asegura Belzunegui que cuentan con el compromiso de los grupos Inditex y Tendam (Cortefile) de que aunque no van a impulsar el convenio colectivo sí se van a sentar en la mesa negociadora. “El personal de las tiendas se está implicando de forma desinteresada en el proyecto. Tenemos una línea de trabajo continua que desembocará, espero que pronto, en una firma de un nuevo texto”, ha confiado Pascual asegurando que “sólo desde la movilización es posible el cambio. Si otras comunidades tienen convenios mejores es gracias a la organización social y la movilización”. Reconoce que en el sector existen muchas dificultades de organización porque aunque hay muchas personas cuyo sustento de vida es el trabajo en este sector, hay muchas otras que están en estos oficios de paso. “Eso dificulta mucho que se impliquen en la mejora de sus condiciones”, asegura.

Tras la recogida de firmas y la reunión con la CEN, el movimiento Textiles en Lucha buscará ahora el apoyo del resto de los sindicatos. “Llegado a este punto donde exigimos a la patronal que se abra una mesa negociadora del convenio, contaremos con el resto de organizaciones sindicales para llevar a cabo futuras movilizaciones”, explica Belzunegui. Entre los objetivos que se ha marcado la plataforma está la creación de la mesa negociadora entre el Black Friday que se celebrará el próximo 25 de noviembre y hasta las rebajas de enero. “Si en ese periodo no se abre la mesa negociadora del convenio habrá movilización”.

Bajo el convenio del textil se encuentran el grueso de las tiendas de ropa de la comunidad. A excepción de grandes almacenes como el Corte Inglés, que cuenta con su propio convenio, afecta a todo el grupo Inditex grupo Tendam (Cortefiel), además de a otras cadenas y tiendas más pequeñas que son de hecho las que conforman el grueso del sector. En la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana los responsables de CCOO antes de la reunión con la CEN ha participado también Beatriz Caparroso, secretaria de Organización de la Federación de Servicios de CCOO, quien ha hecho hincapié en que el textil es un sector muy feminizado y con una tasa de temporalidad y parcialidad que llega al 28%. “Tenemos constancia de que se trabajan horas que en ocasiones no se pagan y se organizan calendarios cambiantes que imposibilitan la conciliación de la vida persona con la familiar”.