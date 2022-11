Apúntate y participa en el primer Congreso de Navarra de personas con cáncer y familiares

El evento es una acción relevante que lleva a cabo la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra en 2022, que cuenta con 9.500 socios en la Comunidad foral. El latido de sus acciones y actividades son el mejor antídoto para ayudar a superar los obstáculos de enfermos y familiares.

La huella de su contribución se palpa en la calle. Lleva a cabo su actividad gracias al apoyo constante de la sociedad española, y el 91% de sus fondos proceden de entidades privadas. Gracias a ello, ofrecen un amplio abanico de servicios. Por ejemplo, la atención y orientación social (información sobre prestaciones y recursos sociales), el préstamo de material ortoprotésico y pelucas, y los pisos de acogida para pacientes que se trasladan para recibir tratamiento.

Además, sus eventos de captación de fondos (lotería, campaña de mama, cuestación, marchas contra el cáncer) tienen el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a proyectos de investigación.

TESTIMONIOS

Estos son los testimonios de tres personas vinculadas con la Asociación que avanzan sus reflexiones que compartirán ante el público en el próximo Congreso. Son Juan Franco, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra; Ruth Vera, presidenta del comité técnico de la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra y jefe del servicio de oncología médica del Hospital Universitario de Navarra; y Luis Guillén, paciente.

LUIS GUILLÉN: “LA PSICÓLOGA DE LA ASOCIACIÓN ME HACE LA VIDA MÁS FÁCIL”



Luis Guillén, de 66 años, ha superado un cáncer de próstata y de colon, si bien todavía presenta efectos secundarios. Participará en el Congreso y contará su experiencia en primera persona. “Hay que prevenir, prevenir y prevenir. Además, los enfermos deben tener plena confianza y absoluta en los médicos, y viceversa. La comunicación tiene que ser mutua, sin esconder nada. La relación médico-paciente es casi familiar, como una segunda mujer o esposo”, aconseja. Guillén manda un mensaje a los familiares. “Mi padre tuvo cáncer de pulmón. Y los familiares pecamos en la protección. Hay que proteger, sí, pero la relación debe ser lo más normal posible. La familia sufre la enfermedad igualmente que tú. La familia no debe ocultar que lo está pasando igual de mal que el enfermo. No se debe hacer un ejercicio de valentía, si no esa valentía se cae. Entonces es peor para el paciente y para la familia”, reflexiona.



Guillén mantiene una relación fluida con la Asociación, y hace uso de uno de sus servicios. “En mi primer cáncer no tuve mucho contacto, pero con el segundo la relación es mayor. Me pusieron a disposición a una psicóloga de la Asociación. Ella me hace la vida más fácil, te escucha de manera permanente. Siempre que la Asociación me ha pedido algo, lo hago. No es la primera vez que hablo en público. La Asociación me está dando tranquilidad a través de esta figura. Te sirve de desahogo”, explica. Por último, Guillén recuerda el trabajo de los profesionales médicos y se muestra agradecido. “Aprovecho para hacer un agradecimiento permanente a los médicos y los equipos de enfermeras y auxiliares. Tengo un cariño inmenso a todos ellos, y su labor se agradece eternamente”.