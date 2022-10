Rehabilitación y vida de tres navarros tras un daño cerebral

Tratamientos individualizados

“El principal objetivo del Centro Integral de Atención Neurorrehabilitadora es realizar tratamientos individualizados, tempranos, intensivos y multidisciplinares para obtener la mayor reintegración posible de la persona con daño cerebral adquirido a todas las esferas de su vida, tanto familiar como social y laboral. Cada persona tiene una situación diferente y necesita una atención adaptada a sus necesidades, teniendo en cuenta su nuevo proyecto de vida y el de las personas que le rodean tras sufrir un daño cerebral”, explica Fátima Ballero, médica rehabilitadora del centro. “La rehabilitación neurológica se tiene que aplicar como quien dice ‘cuerpo a cuerpo’. Y cada paciente tiene su profesional de referencia, lo que les aporta mucha confianza”.

Su trabajo lo realizan a través de un equipo transdisciplinar con experiencia y formación específica en neurorrehabilitación, que realiza una intervención centrada en la persona, específica y global a las necesidades de la persona usuaria. “La neurorrehabilitación lo es todo para alguien que ha sufrido un daño cerebral y tiene unas secuelas que le impide llevar una vida autónoma”, asegura Santi Palomino Alonso, fisioterapeuta del centro.

“En Grupo 5 CIAN Navarra ofrecemos más de 4000 metros cuadrados adaptados a las personas con daño cerebral y a sus familias, con una tecnología de vanguardia única en España que nos permite acortar los periodos de recuperación y disminuir la discapacidad y la dependencia. En este centro disponemos de gimnasio, piscina, Doppler, sala de realidad virtual y el robot de entrenamiento de la marcha, GEO-system, el más avanzado del mundo”, explican desde el centro.

¿A quién va dirigido?

La vida de Marta Ruiz- Lopetedi cambió en enero de este año cuando con 32 años le dio un ictus. Ahora tiene que hacer “muchos esfuerzos para hacer pequeñas rutinas que antes no tenía ni que pensar”. Andar es una de ella. Pero la sonrisa no la ha perdido. “¡Ni las ganas de hablar!” dice entre risas su hermano Javier. “Desde que me pasó no se ha separado de mí ni un minuto”, dice Marta mirándole agradecida. Es él quien le acompaña todas las semanas al centro Grupo 5 CIAN donde complementa las terapias que recibe por las mañanas en la Seguridad Social. “Noto muchísimos cambios, ahora puedo andar con bastón algo que hace dos meses parecía imposible”, dice ilusionada. “Cada nuevo avance lo vivo con euforia”. No tarda ni un segundo en responder cuando se le pregunta por su próximo sueño. “Ayudar a los jóvenes que han sufrido un ictus. Pensamos que sólo les ocurre a mayores y no es así. Me gustaría echarles un cable tanto psicológicamente como físicamente”. Y lo dice sonriendo, claro.