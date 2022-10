Las tres tiendas de Pamplona con la moda de entretiempo perfecta para este otoño

Ropa atemporal, ropa original, ropa exclusiva… ¿Por qué no tenerlo todo este otoño? Tres tiendas de Pamplona nos dan las claves para vestir con prendas de entretiempo estos meses y renovar nuestro armario.

Cada una se distingue por una cualidad que las hace especiales para que elijamos la que más nos guste o, mejor todavía, las combinemos todas. En lo que sí coinciden las tres tiendas es en ofrecer una atención y un asesoramiento a la hora de vestirnos en una estación que no siempre es fácil en Pamplona, con cambios de tiempo y temperaturas que a veces nos recuerdan al verano y otras al invierno.

Algo Bonito en la calle Sancho el Mayor 5, seguimos con MV Laspalas en la avenida Carlos III 40 y llegamos hasta Lia Carriedo en la plaza de la Libertad 4, una de las más bonitas de la ciudad. Realizamos un recorrido por el centro de Pamplona para descubrir, o redescubrir, estos tres comercios singulares de moda . Comenzamos enen la calle Sancho el Mayor 5, seguimos conen la avenida Carlos III 40 y llegamos hastaen la plaza de la Libertad 4, una de las más bonitas de la ciudad.

CEDIDA

Algo bonito, la originalidad por bandera

¿Por qué no te atreves a lucir en Pamplona un jersey rosa fucsia o un abrigo azul eléctrico y sí en cambio cuando viajas a Madrid? ¡Atrévete y rompe moldes en Algo Bonito!, una tienda de mujer repleta de personalidad y frescura en el corazón de la capital navarra, en la calle Sancho el Mayor número 5. “Nos encanta la originalidad. Nosotros innovamos muchísimo. Vestimos mujeres de todas las edades, nuestro producto no tiene un público en concreto. Muchas tiendas repiten productos y patrones año tras año, mientras que nuestras propuestas cambian de temporada en temporada. Son prendas distintas, que no las ves habitualmente por la calle. Nos actualizamos constantemente”, destaca Nagore A., encargada de la tienda.

Este establecimiento es uno de los 21 locales de la marca en España, que se encuentra en pleno momento de expansión. En nuestro entorno, también cuenta con presencia en Bilbao (dos tiendas), Vitoria, Logroño y San Sebastián. Ofrece una rica colección de otoño. “Trabajamos con componentes como el algodón (americanas, pantalones, camisetas) mucho punto (jerséis, chaquetas, chalecos), zapatillas bajas y tipo bota deportiva. También nos acaba de llegar una segunda cápsula de la nueva colección creada por nuestro departamento de diseño. Son piezas inéditas solo nuestras, de distintos estampados muy llamativos (cada estampado de la colección contiene su camisa, su pantalón, vestido, chaqueta…), también podemos encontrar abrigos estampados con distintos cortes”, explica Nagore.

El particular entretiempo de Pamplona puede empañar la temporada de otoño, por eso en Algo Bonito también cuentan con prendas de pana, tienen tanto cazadoras, como pantalones. También han llegado chubasqueros “que necesitamos en la ciudad por su clima especial”, recuerda Nagore. Esta tienda además luce tendencias, como la Colección de brillo. “Animamos a la gente para dar un toque luminoso y vestido para el día a día, como un pantalón de lurex con playeras, por ejemplo. Rompemos con los estereotipos de una ciudad reacia en ocasiones a colores y estampados rompedores. Sé atrevido”, invita. Una de las señas de identidad de esta tienda es la capacidad para fidelizar clientes. “Nos dedicamos mucho a nuestras clientas. Ofrecemos un trato personalizado para cada una de ellas. Buscamos que nuestras prendas se adapten a su estilo y a su cuerpo”, explica. “La versatilidad de las prendas que ofrecemos es la clave de nuestro éxito. Depende de los complementos y las combinaciones que le pongas a la prenda en concreto puede servir para una acción cotidiana del día a día o para un acto mucho más elegante y formal”.

Asimismo, disponen de ropa muy cómoda, y este es su mayor secreto. “Por ejemplo, los pantalones presentan un porcentaje de elastano, una fibra sintética conocida por su gran elasticidad. Nuestros vaqueros te hacen sentir como si llevaras un chándal. La gente ya no cambia cuando conoce nuestros pantalone. Tenemos una amplia variedad, pitillo, campana, recto, cargo… para todos los gustos”, sentencia Nagore.

Para estar al día con las novedades disponen de página web: Algo-bonito.com Asimismo manejan Instagram y Facebook. En estas redes suben ideas de outfits para combinar tus prendas y dar imaginación a tus looks.

Garnica

MV Laspalas, exclusividad en el corazón de Pamplona

número 40 de la avenida de Carlos III, la boutique Ubicada en el, la boutique MV Laspalas se ha convertido por derecho propio en uno de los locales referentes de la moda en Pamplona. Cuenta, desde hace décadas, con una cuidada selección de firmas y colecciones internacionales de lujo para mujer, a la que se han sumado nuevas colecciones más asequibles sin perder un ápice de su carácter exclusivo y alternativo.

“Si te divierte la moda, aquí lo vas a pasar bien”, explica Luisa Iribarren desde este establecimiento. “La nuestra es una tienda polivalente, en la que una misma mujer puede encontrar 3 estilismos totalmente distintos adaptados a su gusto. Lo mismo puedes conseguir prendas con volumen, con un estilismo oversize, como otras estilizadas, más femeninas y sofisticadas. Más que seguir tendencias nos gusta ofrecer mucha variedad. Nos encanta que nuestra ropa tenga personalidad, que se note que es nuestra”.

Sobre las prendas claves para el entretiempo, tan propio de una ciudad como Pamplona, Luisa Iribarren apunta qué básicos que no pueden faltar en el armario: “Un vaquero que sea actual (cintura alta, campana, pierna ancha) con un buen blazer y una camisa. Y por supuesto un chaleco o plumas fino de entretiempo y un chaquetón de paño, de lana fina, por ejemplo con un estilo marinero”.

Instagram @mvlaspalas donde se atiende de forma personalizada a cada cliente. Para descubrir todo lo que ofrece esta boutique, nada mejor que adentrarse en su web mvlaspalas.com y sus redes sociales, como su cuenta dedonde se atiende de forma personalizada a cada cliente.

garnica

Lia Carriedo, la moda de calidad y atemporal

Lia Carriedo. Se trata de una gran tienda de moda para mujer y hombre, que trabaja una moda de calidad con multitud de marcas nacionales (Moscada, Pertegaz o Pisonero) e internacionales (Weekend Max Mara, Studio Max Mara, RRD o Wolrich). La oferta de moda se complementa con bolsos, calzado, perfumes Nicho y artículos de regalo que van variando dependiendo de la temporada del año (como los tecnológicos de diseño de la marca Lexon). Merece la pena continuar el paseo por el Ensanche hasta llegar a la plaza de la Libertad, una de las más bonitas de la ciudad, donde encontramos. Se trata de una gran tienda de moda para mujer y hombre, que trabaja una moda de calidad con multitud de(Moscada, Pertegaz o Pisonero) e(Weekend Max Mara, Studio Max Mara, RRD o Wolrich). La oferta de moda se complementa con bolsos, calzado, perfumes Nicho y artículos de regalo que van variando dependiendo de la temporada del año (como los tecnológicos de diseño de la marca Lexon).

La propuesta de este otoño invierno va desde una paleta básica de colores, como el azul marino, el negro o el camel, hasta los colores de moda, como el azulete, los verdes en varias gamas y el granate teja. Uno de sus básicos en este momento son los plumíferos, donde prima la calidad y el confort.

Sus prendas se amoldan perfectamente a Pamplona y a su clima. Es una moda atemporal y que dura, perfecta para diferentes momentos del día. Tienen mucha variedad y no trabajan en profundidad las tallas, hay dos o tres por modelo.