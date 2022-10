“Ahora es el momento adecuado para comprar vivienda”

Posem sigue innovando y dentro de su objetivo de priorizar todo lo que preocupe al cliente ha estrenado ‘Posem Day’, con el objetivo de informar. Además, ha lanzado una newsletter o boletín informativo online para estar siempre informado sobre el mercado inmobiliario y al que nos podemos suscribir en posemviviendas.com/newsletter. En un mundo tan cambiante como el actual, son dos iniciativas que nos ayudarán a tomar la mejor decisión tanto a la hora de comprar como de vender. La promotora e inmobiliariasigue innovando y dentro de su objetivo de priorizar todo lo que preocupe al cliente ha estrenado ‘’, con el objetivo de informar. Además, ha lanzado unao boletín informativo online para estar siempre informado sobre el mercado inmobiliario y al que nos podemos. En un mundo tan cambiante como el actual, son dos iniciativas que nos ayudarán atanto a la hora de comprar como de vender.

Los Posem Day, con una periodicidad trimestral, son unas charlas distendidas con diferentes expertos sobre arquitectura, urbanismo, innovación… en las que los asistentes pueden resolver todas sus dudas. La iniciativa da mucha importancia al debate que se genera en el público y a la oportunidad de ver reflejados diferentes puntos de vista.

Así ocurrió en la primera charla, que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, y en la que el asesor fiscal y economista Alberto Tejada desveló los distintos escenarios económicos que pueden afectar al precio de la vivienda. Tejada explicó que “no se prevé que el precio de la vivienda baje , aunque los indicadores no son tan buenos como hace poco, se verá contrarrestado por el valor refugio de la misma y por el bajo ratio de esfuerzo de compra del que partimos, por lo que no veremos grandes cambios en el precio de la vivienda”.

Cedida

En un momento con tantas dudas sobre la situación económica, señaló que “se trata de una crisis diferente a la anterior. Esta vez es de oferta, y no de demanda. Lo que se saca, se vende y las familias y empresas no están endeudadas. Los promotores pueden aguantar y tienen dos opciones: no lanzar las promociones que tenían pensadas, o hacerlo a precios elevados arrastrados por las subidas de materias primeras, la guerra, etc.”.

PREVISIONES DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN NAVARRA

En cuanto a Navarra, Tejada contó que “no hay suelo preparado para la promoción de viviendas de obra nueva. Esto se verá reflejado en una oferta muy limitada hasta 2025 aproximadamente y en que los compradores acudirán en mayor medida a la vivienda de segunda mano, que subirá de precio en los próximos años por la escasez. Así que ahora es el momento adecuado para comprar vivienda. Además, se abrirá un camino muy interesante para la reforma o la vivienda modular”. De hecho, Posem ya apuesta desde hace un tiempo por las viviendas modulares: viviendas de calidad en cuatro meses en cualquier parcela que tenga una persona. Una experiencia muy común en EE UU y que ahora podemos llevar a cabo en Navarra.

Cedida

Andrés Vigo, responsable de Posem, explica sobre los 'Posem Day' que los objetivos son “dar el mejor conocimiento en temas de actualidad y generar un foro de debate, para que la gente opine y tome la decisión con la mayor información posible, tanto compradores como vendedores”. Su conocimiento y experiencia en el sector son el aval de Posem para convertirse en la firma que resuelva todas nuestras dudas y que asegure que no nos equivoquemos en una decisión tan importante.

El primer Posem Day, al igual que harán los próximos, se recoge en la newsletter que ha lanzado Posem, que además incluye información actualizada sobre el sector.