Usuarios de salud mental piden en Pamplona "alternativas a la medicación"

No quieren que hablen y decidan por ellos, menos aún en el Día Mundial de la Salud Mental. Un grupo de “personas con diversidad mental y experiencias en sufrimiento psico-social”, agrupadas en la asociación Mejorana, Aranvida, Fundación Mejorando Cada Día y Fundación Iddeas Perro Verde, salieron este lunes a la calle para trasladar a la opinión pública sus reivindicaciones. Frente al Parlamento de Navarra, leyeron un manifiesto en el que exigían “que se respeten sus derechos, vulnerados continuamente” y se deje atrás “el estigma”, a la vez que lanzaron al aire consignas como “la locura no se cura con tortura” o “no más pastillas en nuestro botiquín”.

Ambas reflejan algunas de sus principales demandas. La primera, la erradicación de las contenciones mecánicas . “Así las llaman, pero es solo una manera descafeinada de decir que te atan a la cama por las muñecas, los tobillos y el tórax. Esto hoy en día aún se hace, es más, existe un registro y en los últimos años han subido. Todavía hay profesionales que lo consideran terapia”, denunció Sandro Iaboni, integrante de La Mejorana.

La segunda aboga por explorar vías terapéuticas “más allá de las pastillas”. “No estamos en contra de los medicamentos, pero buscamos alternativas, otra manera de enfrentarse a la salud mental, especialmente cuando hablamos de niños, que es un colectivo que nos preocupa mucho”.

Ellos rehuyen el término “enfermos”. “Lo nuestro no es una enfermedad, es un malestar psico-social debido a algo que nos ha pasado en la vida, y que el profesional tendría que descubrir antes de ponernos la etiqueta”, apuntaba Iaboni.

UNA DE CADA CUATRO

Desde Mejorana recuerdan que la Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada cuatro personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. “Con la pandemia ha subido todo: la soledad, el malestar de las personas, las listas de espera”, lamentan.

“El sistema trabaja desde un punto de vista que a mí no me sirve”

Eva Roncero, activista y otra de las integrantes de La Mejorana, tenía solo 7 años cuando fue diagnosticada “por negativismo infantil y posible TDH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad)”. “El negativismo hace referencia a niños problemáticos, con mucha desobediencia o mucha descolocación de impulsos”, contextualizó. “Me colocaron la etiqueta a tan temprana edad y, a lo largo de la adolescencia y la juventud, fui arrastrando un montón de piedras y un montón de estigma”, sostuvo. Tras ese llegaron otros diagnósticos, “otras etiquetas”, pero ninguna de ellas le ha conducido a sentirse “bien atendida” por el sistema de salud mental. “Creo que trabaja desde un punto de vista que a mí no me sirve. Paliar la situación con química no es la solución a nuestros problemas. Hay muchas alternativas para afrontarlos desde otra perspectiva, y creo que estamos en un momento de transición, de cambio de paradigma, que nos compete a todos”, zanjó.