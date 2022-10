El Parlamento foral rechaza instar al Gobierno de Navarra a promover una empresa pública de energía

Geroa Bai, mientras EH Bildu se ha abstenido y Navarra Suma y El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de Podemos Izquierda-Ezkerra en la que se pedía instar al Gobierno foral a que promoviera la creación de una empresa pública de energía de origen cien por cien renovable, que produjera, comercializara y distribuyera energía, con la forma jurídica de sociedad pública y, por tanto, integrada en la CPEN. Ha votado a favor, además de Podemos e I-E,mientrasse ha abstenido y PSN lo han hecho en contra.

Asimismo, se pedía en la moción que la Cámara instara al Ejecutivo foral a que promoviera proyectos de instalaciones generadoras de energía eléctrica renovable, compatibles con el respeto a la biodiversidad y el medio ambiente, a fin de "producir el mayor porcentaje posible de energía que comercialice la empresa pública de energía". En este punto Navarra Suma y PSN han votado en contra.

Finalmente, sí que se ha aprobado por unanimidad el tercer punto del texto por el que Parlamento insta al Gobierno navarro a que apoye todos los proyectos de comunidades energéticas de iniciativa social y municipal compatibles con el respeto a la biodiversidad y el medio ambiente.

En el turno de defensa del texto, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado "el miedo que tenemos a la falta de consenso y empuje por parte del propio Parlamento" y ha añadido que "queremos dejar clara nuestra perspectiva". "La situación se ha vuelto urgente y es necesario tomar medidas", Navarra debe poder producir y comercializar su propia energías", ha defendido.

Según ha expuesto, "tenemos elementos como el viento, la biomasa, el sol..., tenemos una riqueza natural altísima en nuestra Comunidad y se vende al oligopolio; nosotros queremos que esa riqueza natural se distribuya entre la ciudadanía navarra". "Cuando hablamos de empresa pública, no hablamos de una agencia", ha dicho, para opinar que "en algún momento habrá que empezar".

En el turno a favor, el parlamentario de Geroa Bai, Mikel Asiáin, ha defendido un modelo en torno a la Agencia Energética de Navarra, que a su juicio "debe ser ambicioso, con unas funciones concretas" y "debe desarrollar lo que esta Comunidad necesita". "Tendremos que presionar conjuntamente para que los señorías de la bancada socialista acepten porque de lo contrario puede quedar un auténtico churro y no estamos dispuestos", ha expuesto.

Desde las filas de EH Bildu, Laura Aznal ha defendido "el liderazgo público en materia de energía" y ha añadido que "es necesario recuperarlo y hay que hacerlo ya". "Ahora es el momento de hacerlo, los recientes acontecimientos lo han hecho mucho más evidente", ha comentado, para exponer que "en la UE hay más de 10 países con empresas públicas en materia de energía". "Los discursos no vinculan, las leyes sí", ha indicado, para señalar que no votan a favor del punto 1 de la moción porque "no procede solucionar determinadas discrepancias entre los grupos del Gobierno mediante una moción".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha dicho que "tenemos un modelo energético que no responde a las necesidades de la mayoría de la población, no sirve al interés general ni a la conservación del medio ambiente". "Estamos de acuerdo con la moción, la hemos firmado, por la necesidad de abordar ya la transición energética", ha comentado, y ha señalado que "el oligopolio eléctrico lleva años haciendo el agosto y "¿otra vez va a ser uno de los ganadores?" "Hay que ponerle coto y ponerle un impuesto especial", ha expuesto.

En contra, la parlamentaria de Navarra Suma Elena Llorente ha indicado que crear una empresa pública "habría que dotarla de los medios económicos y técnicos suficientes, luego proponen engrosar todavía más las administraciones públicas", y ha añadido que "hay infinidad de variables" que medir para promover los proyectos de instalaciones generadoras de energía eléctrica renovable, con "trámites muy largos". "¿Y cómo lo quisieran distribuir y comercializa?", ha dicho, para añadir que el único punto de la moción que tiene sentido es el tercero y que "en Navarra ya se está haciendo". "Nos traen una moción para gastar millones en dinero público", ha dicho, y ha pedido que se "dejen de populismos".

El socialista Javier Lecumberri ha mostrado su "preocupación" por "lo que está pasando con los precios" y por el cambio climático. "La solución a todo tiene que ser estructural y nos lleva a un modelo nuevo energético", ha expuesto, para afirma que desde el Gobierno central se están haciendo "muchas cosas". "No podemos crear una empresa pública que produzca, comercialice y distribuya y además compita con el resto de empresas para que acabe generando unas pérdidas; estas cuestiones hay que plantearlas con mucha seriedad", ha dicho.