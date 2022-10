TRADISNA: trabajo en defensa del autónomo y las pymes navarras del sector del transporte

“Sentimos que en el plazo de 7 u 8 años el transporte no será como lo conocemos hoy en día, que los transportistas autónomos y las pymes, los de toda la vida, vamos a desaparecer”. Así de contundente es el pronóstico que de este sector hace Óscar Bueno, vicepresidente de TRADISNA. El incremento desmesurado de los costes está poniendo la puntilla a los trabajadores de esta asociación. Una realidad compleja, en la que interviene el aumento del coste del gasoil, pero también otros muchos aspectos.

Uno de ellos es el paso del sistema de módulos al régimen de Estimación Directa Especial. Peio Perochena, presidente de TRADISNA, explica los inconvenientes del nuevo sistema: “Nos ha complicado mucho el día a día. En primer lugar, porque ha sido un cambio esencialmente recaudatorio. Pero además también supone una merma en nuestra calidad de vida, porque el papeleo es mucho mayor. Ahora, o lo mandas a una asesoría para que te lleven la gestión, lo que suma un nuevo gasto, o tienes que dedicar tu tiempo de descanso a los papeles. Si la conciliación familiar ya de por sí es complicada –porque pasamos muchas horas fuera de casa, durmiendo en la cabina, etc.– ahora tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo libre, de estar con la familia, a facturas y declaraciones de IVA”.

TRADISNA (Asociación de Transportistas de Navarra) está manteniendo conversaciones tanto con Hacienda Navarra como con el de Departamento de Cohesión Territorial, para conseguir al menos que se aumenten el límite de facturación para los autónomos, algo que suavizaría en parte el impacto. “Nuestra vía de escape es que al menos aumente el límite del IVA. El año pasado nos cambiaron el sistema de tributación sin contar ni con la situación ni con la opinión del sector. Nos pilló por sorpresa que actuaran así y en cierta manera nos sentimos engañados”, explican desde la asociación. Ante la imposibilidad de volver al sistema anterior,está manteniendo conversaciones tanto con Hacienda Navarra como con el de Departamento de Cohesión Territorial, para conseguir al menos que separa los autónomos, algo que suavizaría en parte el impacto. “Nuestra vía de escape es que al menos aumente el límite del IVA. El año pasado nos cambiaron el sistema de tributación sin contar ni con la situación ni con la opinión del sector. Nos pilló por sorpresa que actuaran así y en cierta manera nos sentimos engañados”, explican desde la asociación.

IMPOSICIÓN DE PEAJES

Algo similar ha ocurrido con la imposición de peajes en cinco vías navarras de alta capacidad (A-10, A-15, A-1, A-68 y N-121-A). “Intentaremos hacer algo para que no nos afecte como se prevé que nos va a afectar. Nuestro objetivo es minimizar los daños, porque el golpe, viene”, apunta Peio Perochena. El vicepresidente de este colectivo, añade una reflexión: “A nadie se le ocurriría pedir a un médico o sanitario que pague por el uso o desgaste de un hospital, pero eso es lo que se hace con el transportista y los peajes. Aquello, es caja común, pero las carreteras parece que solo repercuten en el sector del transporte”.

Así, aunque valoran algunos logros conseguidos a nivel estatal, como que por fin se haya prohibido que la carga y descarga no dependan del conductor o la ley que prohíbe trabajar a pérdidas, la sensación general es negativa. “Un ejemplo es la subvención de 20 céntimos de gasolina. Si el gasoil ha subido un euro y te subvencionan 20 céntimos, la cuenta es fácil, sigues pagando 80 céntimos de más. El aumento del precio ha hecho que el gasoil suponga el 40% de nuestros costes de explotación. Es inasumible. Y algo que no entendemos teniendo en cuenta que gran parte del precio son impuestos”, analiza Peio Perochena.

La situación insostenible del sector hizo que TRADISNA se sumara en el mes de marzo al paro convocado por otra asociación, un momento que califican como “muy duro”, y que supuso para sus asociados “un gran sacrificio”.

LA PRECARIZACIÓN DEL SECTOR, UNA PREOCUPACIÓN CRECIENTE

Toda esta colección de problemas hace que el relevo generacional sea inexistente. “El sector está tan precarizado, que no interesa a la gente joven”, apunta Óscar Bueno, que ha sido testigo de cómo su trabajo como transportista, que muchos aprendieron de forma familiar y vocacional, ha ido convirtiéndose casi en una trampa.

A esta precarización contribuyen situaciones cada vez más comunes de competencia desleal. Un claro ejemplo son los casos de empresas buzón y dumping social. “Lo que hacen es contratar a trabajadores, principalmente de los países del este, a los que se paga de forma muy precaria, lo que desestabiliza al sector”, apunta el presidente de TRADISNA. Este tipo de prácticas fraudulentas, cuyo único objetivo es abaratar costes salariales y eludir el pago de impuestos y de Seguridad Social, son una auténtica lacra para el sector local.

Otro caso, protagonizado ahora por una empresa navarra, da muestra de otra realidad que impacta en el sector: el uso de falsos autónomos para ahorrarse cotizaciones sociales. “En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dado la razón a la Seguridad Social y le ha reclamado 4,3 millones de euros, aunque no sabemos hasta qué punto va a ser una medida que dé solución a estas prácticas”, explican desde TRADISNA

A toda esta problemática se unen las que son eternas reivindicaciones de los transportistas autónomos, como es la lucha por el reconocimiento de enfermedades profesionales o poder acceder a una jubilación anticipada.

En definitiva, un panorama muy complejo, pero que no impide a TRADISNA seguir luchando por mejorar todo aquello que les afecta como trabajadores. Y para ello, tal y como explica su presidente, Peio Perochena, resulta esencial una negociación real con las autoridades. “En los últimos tiempos, lo que más nos está molestando es que el Gobierno ha tomado decisiones sin contar con nosotros. Hemos mantenido reuniones que no han servido para conseguir nuestros propósitos. Desgasta mucho, la falta de negociación, ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Como expresa finalmente Óscar Bueno: “Queremos que, al sentarnos con ellos, no sintamos que no hay nadie delante”.