Varios grupos critican que Chivite descarte aumentar el Impuesto de Sociedades

La presidenta María Chivite no tiene contemplado en este ejercicio aumentar la presión fiscal en el Impuesto de Sociedades, algo que avanzó este fin de semana en una entrevista en Diario de Navarra y que ha sido contestado por varios de sus socios, pero tampoco está de acuerdo Navarra Suma , aunque sus argumentos son distintos.

“Hay que bajar el Impuesto de Sociedades para que Navarra vuelva a ser competitiva”, ya que las empresas “se están instalando en Madrid y en el País Vasco”, ha asegurado. Y en segundo lugar, ha defendido ese descenso “para que los empresarios medianos y los pequeños puedan invertir, tengan recursos y hagan más competitivas sus empresas y puedan generar empleo”.

La portavoz de Uxue Barkos no ha dado una respuesta concreta al señalar que “la clave” para afrontar este momento no está en el Impuesto de Sociedades ni en un tributo a las grandes fortunas, sino “en una política equilibrada y equitativa”, aunque ha citado a Holanda al señalar que el país va a aumentar Sociedades de modo progresivo en dos años. Ha sostenido que “urge un debate que tenga la mirada en el momento económico” actual después de que se acaba de anunciar un “recorte muy importante” de las previsiones de crecimiento en Europa que “afectará a previsiones de techo de gasto del Gobierno de Navarra”, pero no ha especificado por dónde pueden ir esas medidas.