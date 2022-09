Isabel Iturrioz: “Queremos mostrar a la población una imagen real y actualizada de las enfermeras”

Mostrar una imagen real y actualizada de la profesión enfermera y dar a conocer todo lo que aporta son dos de los objetivos de la campaña de publicidad que ha puesto en marcha el Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra, corporación que agrupa a 5.971 profesionales.

una actualización constante”, explica la presidenta del Colegio, Isabel Iturrioz Núñez. Coincidiendo con esta campaña de visibilización, el Colegio ha modificado su nombre al sustituir “Enfermeras” por “Enfermería” en la denominación. Igualmente, acaba de renovar su logotipo para hacerlo más acorde a una profesión “que exige”, explica la presidenta del Colegio, Isabel Iturrioz Núñez.

¿Cuáles son los objetivos de esta campaña?

Hemos creído necesario mostrar a la población una imagen real y actualizada de las enfermeras y enfermeros. El trabajo de estos profesionales ha evolucionado mucho a lo largo de los años y queremos trasmitir el punto actual en el que nos encontramos, lejos de estereotipos que puedan trasmitirse equivocadamente y de la imagen que se empeñan en mostrar desde otros sectores.

Por un lado, porque precisamente otras campañas se han encargado de generar confusión entre la población acerca de las funciones que asume cada profesional dentro del sistema sanitario. La enfermera lidera el cuidado del paciente y su familia, le acompaña en todas sus etapas de salud gracias a su formación constante, su liderazgo y el desarrollo de sus competencias. Por otro lado, porque las enfermeras y enfermeros son vitales en los sistemas sanitarios modernos de cualquier país, lo que hace necesario conocer esta profesión para entender la necesidad de potenciar su presencia y funciones que, sin duda, contribuyen a una asistencia sanitaria de calidad que garantiza la seguridad del paciente.

Tenemos que dejar de centrar la atención de salud en modelos medicalizados y entender el trabajo de todos los miembros del equipo.

El lema principal de la campaña es “¿Hay una enfermera en la sala? Cuando hay una enfermera cerca, estamos tranquilos” ¿Qué pretenden trasmitir con este eslogan?

Pretendemos mostrar, por un lado, a la enfermera como una figura a la que la población puede recurrir, tanto en situaciones de problemas de salud corrientes, como en otras más comprometidas, pasando incluso por situaciones de ausencia de enfermedad, en la que se cuenta con la enfermera para seguir manteniendo ese estado saludable. La enfermera, en definitiva, está ahí para el ciudadano. Otro elemento que queríamos incluir es el de la cercanía: las enfermeras son los profesionales que más cerca se encuentran de los ciudadanos, entre otras cosas, porque son los profesionales más numerosos en cualquier sistema sanitario del mundo. Por último, hemos querido subrayar la seguridad que supone el contar con una enfermera, más todavía en el momento actual de falta de enfermeras en algunos sectores, una circunstancia que consideramos grave porque puede conllevar falta de seguridad para esos pacientes.

¿Por qué el cambio de denominación de Colegio de Enfermería de Navarra a Colegio de Enfermeras de Navarra?

Es curioso pero los distintos colegios oficiales provinciales no tienen homogeneidad en el nombre: algunos emplean enfermería y otros, enfermeras y/o enfermeros. En los últimos tiempos, la palabra “enfermería” ha sido utilizada por otros colectivos que le han querido otorgar un sentido amplio en el que han dado cabida a profesionales que se encuentran en el día a día trabajando cerca de las enfermeras, pero que no son enfermeras. Esto ha generado confusión y lo sigue haciendo, muchas veces de forma deliberada. Con este cambio de denominación, pretendemos que no haya dudas sobre los profesionales que representan a la enfermería, que son las enfermeras. De ahí que el órgano que representa en Navarra a estos profesionales se denomine a partir de ahora Colegio de Enfermeras. Entendemos que el término femenino enfermeras, engloba a enfermeras y enfermeros, por haber sido tradicionalmente una profesión feminizada, y cobra especial sentido en el Colegio de Navarra, donde el 95 % de las personas colegiadas son mujeres.

También han renovado el logotipo del Colegio

La creación de un nuevo logotipo se enmarca en una de las líneas del plan estratégico del Colegio 2021-2025, referida a la modernización y renovación de la marca del Colegio. Creemos que era el momento de transformar el logotipo actual, que tiene ya muchos años de recorrido, por otro más moderno que mantenga la esencia de nuestra imagen, pero que refleje también modernidad. Si nuestra profesión nos exige actualización constante, nuestra imagen debe acompañar esa actualización y adaptación permanente. Por ello, se ha mantenido el color azul institucional y la forma del antiguo logotipo, si bien se ha añadido un detalle que lo identifica con Navarra, ya que en España hay 52 colegios provinciales de enfermería y la mayoría comparten el mismo logotipo.

¿Cuáles que son los retos de las enfermeras de Navarra en los próximos años?

Nos encontramos en un momento crucial y los próximos años van a ser claves para nosotras. Llevamos años escuchando con mucha insistencia por parte de organismos internacionales como la OMS que potenciar la labor de las enfermeras en cualquier sistema sanitario del mundo supone mejorarlo en aspectos como una mejor accesibilidad o una mayor eficiencia. Transformaciones que a día de hoy se plantean en Navarra, como la de Atención Primaria (por citar solo una), basculan sobre la figura de la enfermera. Esto es así en todas las reformas sanitarias del mundo, tal como lo recomiendan los organismos internacionales, pero eso no significa que vaya a resultar sencillo porque se enfrenta a la rigidez de nuestro sistema y a alguna presión interesada.

Este reto coincide con una aparente falta de enfermeras en nuestro país, agravada desde la pandemia, carencia que parece ser mucho más aguda en sectores como el cuidado de los mayores. Este es un gran problema. Nuestra Comunidad es una de las regiones del mundo con mayor esperanza de vida. El número de personas mayores crece exponencialmente y no podemos aceptar que a una parte de nuestra población le falten los cuidados de una enfermera. En la primera ola de la pandemia vimos lo que pasó en las residencias de ancianos y también vimos cómo mandaban a las enfermeras a intentar revertir esta situación.

Llevamos muchos años de formación, tenemos el conocimiento y experiencias exitosas de enfermeras en puestos de liderazgo. Nos encontramos en un contexto de cambio: aprovechemos todo esto y demos la mejor solución posible aceptando los retos que la sociedad demanda.