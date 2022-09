Fiestas de Navarra 2022: hoy 19 de septiembre Huarte, Olite, Villafranca, Cirauqui...

Huarte.

9 h Dianas con los Gaiteros de Huarte. 11 h Función Religiosa de la Hermandad con la participación de una representación de la Coral Virgen Blanca. Iglesia Parroquial. Organiza: Parroquia. 12:30 h Comparsa Gigantes y Cabezudos, Kilikada, con los Gaiteros de Huarte. Recorrido: Plaza El Ferial, Portal, Zubiarte, Ibaialde, San Esteban, Oihana, Pastorico, Portal, plaza El Ferial. 13 h Costillada Popular. Sobremesa amenizada con la Charanga Turrutxiki. Plaza El Ferial. 17-19 h Hinchables para 0-13 años. Plaza San Juan. 17-19 h Música con Epsilon. Plaza El Ferial. 19-21 h Romería Biziraun. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas. 19:30-21 h Música con el Dúo Imperial. Plaza El Ferial. 21 h Bailables de Txistu y Gaita. Plaza El Ferial. 21:15 h Toro y Vaca de Fuego. Plaza El Ferial. 21:30 h Karaoke Popular y DJ Kino y DJ Pantxo. Patio Plazaldea. Organiza: Comisión de Fiestas.

Olite-Pobre de Mí.

9 h Ronda con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. 12 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite-Erriberri y ronda por los bares. 13 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Aburrecalles. 16 h Café-concierto a cargo del grupo México Lindo, Sí Señor. 17 h Hinchables en el parque de las piscinas (si llueve en el polideportivo del Colegio). 17:30 Pasacalles por los bares con la Txaranga Aburrecalles. 19:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Domínguez. 21 h Novenario. 21 h Música de gaita con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. 21:45 h Torico de fuego. 00:00 h Pobre de mí y ronda final con la Txaranga Aburrecalles.

Pamplona-San Fermín Txikito-Actos previos.

Toda la semana: Exposición de fotos del movimiento popular del barrio en Matalaz (c/ Jarauta). 19 h Bertxio: Bertx(h)orien bertsio bat en LABA. 19.30 h Con los sanfermines como eje, Javier Azanza presentará en el Museo de Navarra la conferencia ‘El no cartel de los Sanfermines’.

Villafranca-Día del Vino.

Ganadería: Enrique Domínguez. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza. 12:30 h. Degustación de vinos en la calle Mayor, compra tu copa por 5 € y degusta vinos de reconocidas bodegas navarras. Amenizando la calle habrá un Dj interactivo hasta las 20 h. donde se podrán hacer dedicatorias y peticiones. 15 h. Paellada popular, servida en la Plaza Velázquez (Cuatro Esquinas). Previa inscripción y pago en el Ayuntamiento de 5 €. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de Ganado bravo en la Plaza de España. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. La Villafranquesa con los Cabezudos, darán alegría por el recorrido habitual.

Zirauki/Cirauqui-Día del Pueblo.

Preparación de calderetes. 15 h Comida popular en la plaza y concurso de “calderos”. 17 h Bingo popular con grandes premios. 17:30 h Actuación musical con la orquesta Alaska On Tour. 19 h Última ronda con la Txaranga Galtzarra y la comparsa de gigantes y cabezudos para despedir las fiestas. 20:30-21:30 h Baile con la orquesta Alaska On Tour. Último torico de fuego, Traca infantil y pobre de mí. 01:00-03:30 h Última verbena con Alaska On Tour y estruendo final. Entrega de maillots a los ganadores en la plaza. Disfraz Temático: Día para dar miedo: maquillajes, Frankenstein…