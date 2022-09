Fiestas de Navarra 2022: hoy 18 de septiembre Ansoáin, Olite, Huarte, Fitero ...

Alsasua

9:30 h Dianas con Eztanda Txaranga. 11:30 h Auzate ofrecido por la Sociedad Amandrea. Pl. Fueros. 11:30-14 h Kalejira con Gigantes y Cabezudos acompañados por los Gaiteros de Altsasu y Etxarri Aranatz. 10-14 h Arroces del Mundo organizado por el Servicio Anitzartean de la Mancomunidad de Sakana, Plataforma de Acogida Sakana Harrera Harana y los Servicios Sociales de Base. Pl. Zumalakarregi. 12:30 h Acto de Recepción de los nuevos vecinos y vecinas provenientes de otros países. Organizan el Ayuntamiento y el Servicio Anitzartean de la Mancomunidad de Sakana. Plaza Zumalakarregi. 13 h Concierto Mediodía con Trasteando Taldea. Pl. Fueros. 16-20 h Café, Merienda y Elektrotxaranga organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalacárregui. 18 h Pelota. Final Torneo Santo Cristo de Otadia organizado por la Sociedad Deportiva Alsasua y el Club Pilotajauku. Frontón Burunda. 18 h Concurso de Play Back. Plaza Baratzako Bide 19:30 h Cabezudos. Plaza Fueros. 19:30-21:30 h Concierto Puro Relajo. Pl. Fueros 20 h Bajadica de las Peñas organizada por Altsasuko Peñak.Salida Pl. Zumalakarregi, 21:15 llegada Pl. Fueros. 21:30 h Zortziko de Alsasua y Baile de la Era con La Banda de Txistularis de Alsasua y los Gaiteros de Etxarri Aranatz. Pl. Fueros. 22 h Toro de Fuego. Pl. Fueros. A continuación Fin de Fiesta, Traca Final y Espectáculo de Fuegos Artificiales frente al Ayuntamiento. Kalejira con las Peñas.

Ansoáin

9 h Dianas con gaiteros. 10 h Pasacalles con la Banda De la Escuela de Música de Ansoáin. 11 h Comparsa de gigantes y cabezudos. Salida del Ayuntamiento Partido Pelota Parejas. Arretxe-Goñi Vs Plaza-Alduntzin. En el frontón, entrada libre. Feria Artesanía. Sebinze txokoa. Plaza Lapurbide, hasta las 14 h. 12 h Carabín Carabán. Almozandia. Espectáculo de animación en castellano. Plaza Lapurbide. Antsoainen Kantuz. Salida desde la Plaza Lapurbide. 13 h Despedida de la Comparsa de gigantes y cabezudos. Plaza Consistorial. 14 h Concurso de Calderetes, Premio Especial Joaquín Sanz. Exteriores de Harrobi. 16 h Pasacalles con la Txaranga. 17 a 20 h Feria Artesanía. Sebinze txokoa. Plaza Lapurbide. Encuentro Mujeres de Ansoáin. Plaza Rafael Alberti. Previa recogida de invitaciones en el puesto de control de Idaki (máximo 2 entradas por persona). 17:30 h ‘Más iguales, más libres’. Musas y Fusas. Plaza Rafael Alberti. 19 h Encierro Txiki. Parque Zelaia. 19:30 a 21.30 h Disco Móvil. Plaza Rafael Alberti. 20 h Bailables con gaiteros y txistularis. Txoznak. Calle Canteras. 21:15 h Toro de Fuego. Parque Zelaia. Nota: En caso de lluvia las actividades se trasladarán al Patio del Colegio, al Polideportivo o al Frontón.

Barbarin

12:30 h. Musicata (inscripción previa). 15 h. Paellada Popular amenizada por el grupo Epsilon. 18 h. Despedida de Fiestas.

Esparza de Galar

11:45 h Procesión desde la Ermita con Gaiteros. 12 h Misa. 12 a 14 h 6ª Edición de Exposición de pintura y esculturas en el Txoko Txiki. 13:00 Vermut amenizado con Gaiteros. 17 a 19:30 h Partidos de Pelota en el Frontón Rico III. 17 a 20 h 6ª Edición de Exposición de pintura y esculturas en el Txoko Txiki. 20 h Actuación musical de Zacatecas. 21:30 h Torico de fuego y fuegos artificiales.

Fitero

Pobre de Mí. 7 h. Alegres dianas y alboradas que darán comienzo en la calle Mayor a cargo de la Banda de Música de Fitero. 9 h. Desayuno popular en el aparcamiento junto al estanco. 10:30 h. Concurso de lanzamiento de boina en la explanada del frontón. Categorías: 3-11 años, 12-17 años y mayores de 18 años. 11 h. Actividad infantil en la explanada del frontón: ‘Aquí canta y baila todo el mundo’. 11:30 h. Partido de pelota mano en el frontón municipal: Retegui Bi -Garmendia Vs Labaka-Irusta. 12:30 h. Ronda musical por las calles Mayor y Lejalde con Mariachi Imperial Elegancia Mexicana. 17:30 h. Encierro largo y vaquillas de la ganadería Jesús Estenaga, de Espronceda, amenizados por la charanga Stropizio. 19:45 h. Encierro infantil en la plaza de toros. 20 h. Salida de la charanga Stropizio desde la plaza de toros hasta el paseo de San Raimundo. 20.30 h. Contrabolo con la comparsa de gigantes y cabezudos, la corporación municipal y la Banda de Música de Fitero. 21:15 h. Despedida de los gigantes en el paseo de San Raimundo. 21:30 h. Traca final y fin de las fiestas.

Ganuza

12:30 h Hinchables en la plaza. 13 h Misa Mayor en la parroquia de Santa Eulalia. 13:45 h Lunch popular ofrecido por la comisión de fiestas. 17:30 h Bingo popular con grandes premios en el frontón. 21:30 h Abadejada en la sociedad, seguimos confiando en los cocineros de siempre. 00:00 h Despediremos las fiestas con una copa de cava y el tradicional Pobre de Mí.

Huarte

9 h Dianas con los Gaiteros de Huarte. 10 a 14 y 17 a 21 h Día del Tenis de Mesa (Ping Pong) de Huarte. Campeonato y Juego Libre. Inscripciones: web.rockthesport.com o el mismo día hasta diez minutos antes de empezar. Precio: 1 €. Habrá premios para las 4 primeras personas clasificadas y premio local. Frontón Toki Alai. 11:30 H Procesión con la Banda de Música de Añorbe. A continuación, misa solemne con la actuación de la Coral Virgen Blanca. Iglesia parroquial. 12 h Vermú Tropical. Patio Plazaldea. 12 h Comparsa Gigantes Y Cabezudos, con los Gaiteros de Huarte. Recorrido: Plaza San Juan, Zubiarte, Miravalles, Ugarrandia, Pérez Goyena, Zarraondoa, Plaza El Ferial. 13 h Concierto Banda de Música Añorbe, con la colaboración de Gaiteros de Huarte. Plaza San Juan. 18 h. Deporte Rural. Final del Campeonato Navarro de Aizkora de 2ª categoría y exhibición de Herri Kirolak. Frontón del polideportivo Ugarrandia. 18-19 h Teatros Mágicos. Patio Plazaldea. 19:30 h Concierto de Goxuan Salsan. Plaza San Juan. 20 h Concierto Grupo Sparto. Patio Plazaldea. 21 h Baile de la Era con los Gaiteros. Plaza San Juan. 21:15 h Toro de Fuego. Plaza El Ferial.

Isaba

9:30 h Dianas con txistularis y gaiteros.12 h Juegos infantiles en el frontón (a partir de 5 años). 12 h Pasacalles y concierto con la Banda de Berriozar en el Anfiteatro. 13:30 h Aperitivo para nuestros mayores. 14 h Concurso de calderetes. 18:30 h Monólogo en la plaza: ‘Agussssto’ (con Gorka Aginagalde y Gurutze Beitia). 19:30 h Txutxin Ibañez y el Mariachi. 21 h Degustación de migas y fin de fiesta. Nota: Todos los días a las 19.55 h Encierro Infantil con toros de la ganadería Karrika. Y después del torico de fuego, pasacalles.

Mutilva

Fiestas Txikis. 13 h Chuchín Ibáñez. Patrocina Club de Jubilados. 14:30 h Concurso de arroz. Inscripciones previas. Juegos de sobremesa. 18.30 h Actuación Los Habituales.

Olite

Día del Erri-Berri. 9 h Diana con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri. 10:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Laparte. 12 h Salida de la Comparsa por la Residencia y los bares. 13 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Forris’tar. 14:45 h Comida en la Plaza organizada por el C. D. Erri-Berri. 16 h Café-concierto con Orquesta Éxito. 17 h Hinchables en el parque de las piscinas (si llueve, al Polideportivo del Colegio). 17 h Taller de manualidades con Plisti-Plasta en la Placeta. 17:30 h Pasacalles hasta el campo de fútbol San Miguel con la Txaranga Forris’tar. 17:30 h 2ºJornada de Liga 1ª Autonómica Navarra: C. D. Erri Berri-C. D. Murchante. 19:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Laparte. 21 h Novenario. 21 h Música con los Gaiterosi. 21:45 h Torico de fuego. 22:30 h Cine infantil en la Casa de Cultura: ‘Sonic 2: La película’. 00:00 h Verbena a cargo de la Orquesta Éxito. 01:00 h Bingo en beneficio del C. D. Erri-Berri. 03:30 h Ronda final con Txaranga Forris’tar.

Sangüesa

Pobre de Mí. 8 h Dianas de la Asociación Banda Municipal de Sangüesa y de los Gaiteros de Sangüesa. 9 h Encierro de novillos-toros de la ganadería Santa Teresa (Sevilla). A continuación Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Txaranga Eskartxa. 11.30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.12 h Deporte rural en el Prau. 13 h Pasacalles con la Txaranga Eskartxa. 14 h Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. Despedida infantil de los Gigantes y Cabezudos. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Mulillas, Caballero en plaza, Gaiteros y Asociación Banda Municipal. 17.30 h Festejo de rejones. 4 novillos-toros de la ganadería Santa Teresa (Sevilla) para los rejoneadores Sergio Domínguez y Ana Rita. A continuación vaquillas. Regreso de la Txaranga Eskartxa, mozos y mozas a la Calle Mayor. 18 h “Rockolas”. La Almozandia. Show musical para todos los públicos en Las Arcadas. 21 h Subidica al Prau con la Asociación Banda Municipal de Sangüesa. Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa y a continuación Jota vieja y Bajadica del Prau. Una vez finalizada la Bajadica, Toros de Fuego. 23 h Despedida de los Gigantes. 00.00 h “Pobre de mí”.

Santacara

Fin de Fiestas. 8 h encierro de reses bravas: Ganadería Los Royos, Hermanos Morán Ibiricu de Santacara. 9 h Auroras por las calles del pueblo, con los Auroros de Carcastillo, Murillo el Fruto y Santacara. 10:30 h Almuerzo popular en el frontón. 11:30 h Partido de pelota: Bengoetxea/Azanza. Arretxe/Pascual. 16:45 a 17:45 h Concierto en la Sociedad La Torre con Relocos. 18-19 h Encierro de reses bravas: Ganadería José Arriazu e Hijos de Ablitas. 19:15-20:15 h Vacas en la plaza. Premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:15 a 20:15 h Hinchables en el fosal para el público infantil. 20:15 h Ronda y Despedida con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Altobarrio. 21:15 h Toro de Fuego por el recorrido habitual.

Villafranca

Día del Villafranqués Entrañable. Ganadería: Santos Zapatería. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por la Villafranquesa. 12:15 h. Entrega del reconocimiento al villafranqués entrañable: José Miguel Arana Garrués, en la plaza de Los Fueros. 12:45 h Ronda jotera por la plaza Fueros, plaza España, calle Mayor y plaza Calahorra-25º aniversario de la Ronda Jotera Villafranquesa. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de Ganado bravo en la Plaza de España. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. Pasacalles con la La Villafranquesa acompañada de los Cabezudos por el recorrido habitual. 22-00:00 h. Karts en frontón.

Zirauki/Cirauqui

Día del Mitiko. 13 h Degustación popular de queso y vino en la plaza. 14-15 h Vermouth con Pantxo Balbuena. 15 h Comida mítika con menú de sidrería y Bingo. 17 h Sobremesa con Fidel. 19:30-20:30 h Ronda con Txaranga Galtzarra y la Comparsa. 20:30-22 h Sesión de Baile con la orquesta Alaska On Tour. Después baile de la Era y torico de fuego. 01:00-04:00 h Verbena con Alaska On Tour. 04:00 h Caldico a cargo del chef Bonilla Berasategi. Disfraz Temático: Cine: vaqueros, romanos…

Zizur Mayor

7 h Cánticos de aurora con el grupo de Auroros de Zizur Mayor. Salida: Parroquia San Andrés. 9:30 h Dianas a cargo de los Gaiteros de Zizur. Calles y plazas. 10:30 h Chocolatada infantil. Plaza de la Mujer. 10:30 a 13:30 h Espacio infantil de juegos y talleres. Dindaia. Edad recomendada: de 0 a 6 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, tendrá lugar en la pista cubierta Ardoi). 11 a 15 h Feria de oficios artesanos y exposición de encaje de bolillo amenizada por Zizurko Trikitilariak. Con talleres participativos para todos los públicos. Plaza de la Casa de Cultura. 11:45 h Pasacalles con la Banda de Música de Zizur Mayor. Salida: Ayuntamiento. Recorrido: Parque Erreniega, parque Talluntze, parque de los Olmos, Larraya, Astráin, parque Talluntze, parque Erreniega, Ayuntamiento. 12 a 13:30 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor, Gaiteros de Zizur, Gaiteros Baztan y Txistularis Ilunabarra. Salida: Casa de Cultura. 13 h Concierto de la Banda de Música de Zizur Mayor. Calle Santa Cruz (en caso de mal tiempo, tendrá lugar en el Frontón mediano). 14 h Despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor. Casa Consistorial.16 a 19 h Superdeslizado acuático. Todos los públicos. Calle Julio Paternáin. 17 a 20 h Feria de oficios artesanos y exposición de encaje de bolillo. Con talleres participativos para todos los públicos. Plaza de la Casa de Cultura. 18 h Partidos de pelota. 1. Categoría femenina. 2. Escuela de pelota de Zizur Mayor. 3. Partido de pelota mano femenina. Frontón grande. Organiza: Sección de Pelota Ardoi. 18-19:30 h Vacas. Con la ganadería Hnos. Ganuza y pasacalles con Txaranga Galtzagorri. Casco Antiguo. 19 h Encierro infantil con toricos de ruedas. Plaza Idoia. 19 h Pasacalles con Txistularis Ilunabarra. Casco Antiguo. 19:30-20 h Danzas del país a cargo de Gaiteros de Zizur y Txistularis Ilunabarra. Plaza de los Fueros de Navarra. 20 h Fin de Fiesta. Scura Produccions, “Pixels offline”. Animación. Todos los públicos. Casco Antiguo (frontón). 21 h Toro de fuego. Casco Antiguo.