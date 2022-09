Fiestas de Navarra 2022: hoy 17 de septiembre Esparza de Galar, Huarte, Zizur Mayor...

Alsasua

9:30 h Dianas con Banda Haize Berriak. 10-13 h. Prueba Ciclista escuelas organizada por CC Burunda TxE. Pl. Zumalakarregi. 11:30 h Auzate ofrecido por el Centro La Encina. Pl. Fueros 13 h Concierto Mediodía con Haize Berriak. Pl. Fueros 15 h Comida Popular y animación musical con Gozo-Gozo Taldea. Polideportivo Zelandi. 16-20 h Café, Merienda y Kalejira de las Peñas organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalakarregi. 18 h Payasos. Txirri, Mirri eta Txiribiton: ‘Zoro gaitezen’. Baratzeko Bidea Pl. 19:30 h Cabezudos. Pl. Fueros. 19:30-22 h Verbena. Ken Bat. Pl. Fueros. 20 h Bajadica de las Peñas.Salida Pl. Zumalakarregi, 21:15 h llegada Pl. Fueros. 21:30 h Zortziko de Alsasua y Baile de la Era . Pl. Fueros. 22 h. Toro de Fuego. Pl. Fueros. 22-23:15 h Espectáculo de Magia ‘Sekreturik Ez’ con Asier Kidam. Gure Etxea. Trae el bocadillo y tendrás refrescos gratis. 23:30- 04:00 h Concierto: Zetak. Pl. Fueros A continuación, Galker Diskofesta. Pl. Fueros. 00:00-02:00 h Subidica de las Peñas. Pl. Fueros-Pl. Zumalakarregi.

Ansoáin

9 h Dianas con gaiteros. 11 h Comparsa gigantes y cabezudos. 12 h Competición Halterofilia. Plaza Lapurbide. 13 h Pasacalles con la Txaranga. 16:30 h Parque Infantil. Plaza Consistorial. 17:30 h Mute. Orain BI. Circo, sin texto. Plaza Berria. 18 h Concierto con Puro Relajo. Plaza Rafael Alberti. 19 h Encierro Txiki. Parque Zelaia. 19:30 h Bailables con gaiteros y txistularis. Pza Berria. 22 h Toro de Fuego. Parque Zelaia. 22:30 h Verbena con orquesta Cíclope. Plaza Rafael Alberti. 22:30 h Concierto: Sua, Dupla, Dj Reimy. Txoznak. 23-00:30 h. h Disco Móvil Infantil. Pza Lapurbide 00:30-03.00 h Verbena con la orquesta Cíclope. Plaza Rafael Alberti. 01:00-04:00 h. Disco Móvil Juvenil. Pza Lapurbide.

Esparza de Galar

11:30 a 14 h Herri kirolak y exhibición de talla de figuras de madera con motosierra. 12 a 14 y 17 a 20 h VI Exposición pintura y esculturas en Txoko Txiki. 13 a 14:30 h Vermut amenizado por trikitixa. 14:30 h Comida popular con Photocall y sorpresas. 17 a 19 h Karaoke en la soci. 20 a 22 h Concierto con La Mala Pécora. 22 h Torico de fuego y fuegos artificiales. 22:30 h Bocatas. 23:30-04:30 h DJ Felix.

Fitero

Día de la Gigantada. 10:30 h. Almuerzo popular en el aparcamiento del parque del Pontigo: chistorra y queso. 11:30 h. Plantada de gigantes en el aparcamiento del parque del Pontigo. 12 h. Pasacalles. 13 h. Trashumancia urbana infantil en la calle Mayor. 15 a 18 h Birloque: ‘Cuentos, Marionetas y Gigantes’. Plaza de las Malvas: 15:30 h. Sobremesa amenizada por Discoteca Rocky en paseo de San Raimundo. 17:30 h. Salida charangas . 18 h. Desafío de bravura ‘Especial Arriazu’ en la Plaza de Toros. 19:30 h. Salida de las Comparsas de gigantes con las charangas Stropizio y Riau-Riau desde la Plaza de Toros hacia la calle Mayor. 20 h. Encierro infantil, c/ Mayor. 20:30 h. Toro de fuego, c/ Mayor. 23 a 02:00 h. Tributo a Extopa, paseo San Raimundo. 02:00 h. Pasacalles con la charanga Stropizio desde paseo de San Raimundo hasta c/Mayor. 02:30 h. Encierro corto de la ganadería Ganuza de Artajona.

Huarte

12 h Disparo del Cohete, de la mano de Red de Ayuda Domiciliaria. Animación musical de Gaiteros de Huarte, fanfarre Ardanbera y txaranga Turrutxiki. 12:15 h Comparsa de Gigantes y Cabezudos con los Gaiteros de Huarte. 13 h Ronda Jotera con la Escuela de Jotas de Huarte. Salida Plaza San Juan. 17 h P2P Skate Race Zubiri-Pamplona-Puente. Paso por Huarte de la 1ª etapa. 18 h Elektropikala Elektrotxaranga. Itinerante. 18:30 h Espectáculo de Danza y Música ‘Bakezaleak’ con el grupo coral Otxandategi de Berango. Participa Comparsa. Frontón Toki Alai. 20 h Iturridantza, con los Gaiteros de Huarte. Plaza San Juan. Organiza: Ortzondo Dantza Taldea. 20:30 h Tradicional Salve, cantada por la Coral Virgen Blanca. Iglesia parroquial. 20:30-22 h Verbena con la Orquesta Tximista. Plaza San Juan. 21:15 h El Ferial plaza. Toro y Vaca de Fuego. Plaza El Ferial. 22-01:00 h Zona Joven, con On-Fiesta. Jóvenes entre 10 y 14 años. Plaza El Ferial. 22-01:00 h Espacio Beldur Barik, por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Plaza El Ferial. 22 h Conciertos: Against You, Nafarroa 1512, Nikotina, DJ Little Martin Selectah. Patio Plazaldea. 00:00-03:00 h Bailables con Luziano. Sociedad Berdintasuna. 01:00-04:30 h Verbena con la Orquesta Tximista. Plaza San Juan.

Isaba

Día del Jumelage con Arette. 9.30 h Dianas con txistularis. 11.30 h Parque Infantil. 12 h Mañaneo con la Txaranga. 14.30 h Comida popular con disfraces. 16.30 h Parque Infantil. 16.30 h Campeonato de Mus. 17 h Txaranga. 20 h Orquesta Equus. 22 h Torico de fuego. 00.30 h Equus DJ. Nota: Todos los días a las 19.55 h Encierro Infantil con toros de la ganadería Karrika. Y después del torico de fuego, pasacalles.

Mutilva

Fiestas Txikis. 11:45-13:15 h Talleres infantiles. 13 h Pasacalles con la Comparsa. Concentración de los Gigantes y Cabezudos de los ‘Peques de Mutilva’. 16:30 h Campeonato de Mus. Premios de Cafetería Cafeto. 19:30-21:30 h DJ’S Música familiar. 21:45 h Toro de fuego-Toros de ruedas. 23:30-06:00 h Bailables.

Olite

Día de la Juventud. 10 h Diana con Erriberriko Txistulariak. 10:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Merino. 12 h Salida de la Comparsa de Olite-Erriberri (Barrio El Ferial). 13 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Zidakos. 16 h Café-concierto con Orquesta Dolche. 17 h Hinchables en parque de las piscinas. 17 h Taller manualidades con Plisti-Plasta en la Placeta. 17:30 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Zidakos. 19:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Teodoro Vergara. 21 h Novenario. 21 h Música de gaita con los Gaiteros. 21:45 Torico de fuego. 22:30 h Cine en la Casa de Cultura: ‘Érase una vez…’. 00:00 h Verbena con Orquesta Dolche. 01:00 h Bingo a favor de Asociación Juventud. 03:30 h Ronda final con la Txaranga Zidakos.

Sangüesa

Día de la Merindad de Saint Palais. 8 h Dianas de la Txaranga Eskartxa. 9 h Encierro de novillos de la ganadería de Juan Pedro Domecq (Sevilla). A continuación, Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Eskartxa Txaranga 10 h Concentración de Txistularis con Mugarik Gabeko Txuntxuneroak. Salida desde las Arcadas y recorrido por las calles. 11.30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 12 a 14 h Parque infantil con hinchables en el patio del Colegio Luis Gil y en la Calle Mayor. 14 h Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros. 17.30 h Novillada sin picadores. A continuación vaquillas. Regreso de la Txaranga Eskartxa, mozos y mozas a la Calle Mayor 17.30 a 19.30 h Parque infantil con hinchables en el patio del Colegio Público Luis Gil y en la Calle Mayor. 18.30-19 h Kalejira de Grupos de Danzas por las calles de la localidad. 19.15-20.45 h Festival de Danzas de la Merindad en el Prau. 19.30-20.30 h Verbena en la Galería con la Orquesta Kresala. 21.15 h En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa y Ensemble musical de Sangüesa-Zangozako ensemble musikala. 22 h Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Txaranga Eskartxa 23.30-02.20 h Baile Joven. Discomóvil Diapasonic con Djs locales en el Prau. 01.20 Jota vieja y Bajadica del Prau con la Txaranga Eskartxa. 01.45-04.45 h Verbena en la Galería con la Orquesta Kresala. 02.30-05.00 h Ronda de la Txaranga Eskartxa por el Prau, C/ Mayor, Jaigune, C/Alfonso el Batallador y C/ Nueva.

Santacara

Gigantada. 10:30 h Recepción de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara. 11 h Gigantada ronda por las calles de la localidad con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y el resto de las comparsas invitadas. 16:45 a 17:45 h Concierto en la Sociedad La Torre a cargo del grupo Zoom. 18 a 19 h Encierro de reses bravas: Ganadería Pedro Domínguez de Funes. 19:15 a 20:15 h Vacas en la plaza. premio de 150 € al mejor recortador de la tarde. 19:15 a 20:15 h Hinchables en el fosal para el público infantil. 20:30 h Ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Altobarrio. 00:30 h Toro de fuego por el recorrido habitual. 01:00 a 04:00 h Baile en la Sociedad La Torre a cargo del grupo Zoom.

Tudela

Fiestas de la Juventud. 10-14 h. Campeonato Fifa en Pantalla Gigante. Casa de la Juventud Lestonnac. 18-02:00 h. Fiesta DJs en la Plaza de Toros. Juan P. Alberto Rodrigo. Marcos Rodríguez. Antxon Sáez. Entradas: 5 €,

Villafranca

Día del Niño. Ganadería: Adrián Domínguez. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en El Castillo. 11 h. Encierro del Castillo, seguido de vaquillas en la plaza, amenizadas por La Villafranquesa. 11:30 h. Traspaso de poderes de la Corporación Municipal al Ayuntamiento Chiqui. 12 h. Lanzamiento del Cohete infantil. 12:15 h. Ofrenda floral a Santa Eufemia. 13 h. Bailes de la Comparsa de Gigantes en el Atrio, seguidamente pasacalles con La Villafranquesa hasta la plaza Calahorra. 13:30 h Encierro de bueyitos mansos, organizado por Bardenas Ecuestres, para todas la edades. 14:30h Comida popular infanti, Polideportivo. 16 a 19 h. Hinchables en frontón. 16:30h. Riau Riau chiqui con la charanga El Garrafón. 18 h. Encierro de reses bravas. 19 h. Capea Ganado bravo en Plaza de España. 20:40 h. Encierro final. 20:50 h. La Villafranquesa con los Cabezudos desde Plaza España por calle Mayor, plaza Calahorra y vuelta. 00:00-05:00 h. Casual Dj , Oscar Kin-C Y Dj Beni a cargo de Kin-C Music en la “Plaza Chica” acompañados de los futuros quintos.

Zirauki/Cirauqui

Día de la Juventud. 13-14 h Dantza Plaza, con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella. 14-15 h Concierto Vermouth con orquesta Edelweis. 15 h Comida Juventud en la plaza. 18-20:30 h Ronda copera con Gazte txaranga. 20:30-22 h Baile con orquesta Edelweis. Después bingo y torico de fuego. 01:00-05:00 h Verbena con Edelweis. Disfraz Temático: Día del gorro, sombrero, txapela…

Zizur Mayor

9 h Dianas a cargo de Gaiteros de Zizur. 10:30 h Chocolatada infantil. Plaza del Quiosco. 10:30 a 13:30 Espacio infantil de juegos y talleres. Dindaia. De 0 a 6 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en la pista cubierta Ardoi).11 h Pasacalles con la Banda de Música. 11 a 14 h Pasacalles. Salida y llegada: Casa de Cultura. 12 a 14 y 17 a 19 h Castillos hinchables. Recinto escolar. 12 a 14 h Tren neumático. Del colegio Camino de Santiago a Ardoi. 16 a 20 h Campeonato de slalom. C/Arrobia. Organiza: MIKAR electromecánica.18 a 19:30 h Vacas ganadería Hnos. Ganuza y pasacalles con Txaranga Delirium. 19 h Encierro infantil con toricos de ruedas. Plaza Idoia. 19 h Exhibición de deporte rural. 19:30 h Pasacalles con Txistularis Ilunabarra. 20 a 20:30 h Baile de la Era con Gaiteros de Zizur y Txistularis Ilunabarra, acompañados por Txaranga Delirium. Plaza de los Fueros de Navarra. 20 a 21:30 h Concierto y baile de Swing. Pamplona Jazz/Asociación Iruña Jazz. . 20:30 a 22:30 h Sesión de baile con orquesta London. Frontón. 21 a 23:30 h Conciertos La Chula Potra. Multigangas Iturria. Plaza de la Casa de Cultura. 21:30 h Toro de fuego. 22 a 04:30 h Freedom Tech II -DJ’s Locales. Pista cubierta Ardoi. 22:45 h Fuegos artificiales. Ardoi. 00:30 a 04:30 h Sesión de baile con London.