Fiestas de Navarra 2022: hoy 15 de septiembre Alsasua, Olite, Sangüesa...

Alsasua

9:30 h Dianas con Gaiteros de Alsasua. 10-13 h XCIII Prueba Ciclista organizada por Sociedad Deportiva Alsasua. 11:30 h Auzate ofrecido por la Sociedad Beti Jaten. Pl. Fueros. 11:30-14:30 h Txiki Park y Tren Txu Txu. Pl. Zumalakarregi. 12-14 h Macarronada organizada por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros. 13 h Concierto de Mediodía con Iñaki Uranga. ‘En buena hora’. Pl. Fueros. 16-19 h Txiki Park y Tren Txu Txu. Pl. Zumalakarregi. 16-17 h Café organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros. 17-20 h. Elkartepoteo y merienda organizado por Altsasuko Peñak. Pl. Fueros-Pl. Zumalacárregui. Merienda durante el recorrido. 19:30 h Cabezudos. Pl. Fueros. 19:30-21:30. h Verbena. Laiotz. Pl. Fueros 20 h Bajadica de las Peñas. Salida Pl. Zumalakarregi, 21:15 h Llegada Pl. Fueros. 21:30 h Zortziko de Alsasua y Baile de la Era con la Banda de Txistularis de Alsasua y los Gaiteros de Etxarri Aranatz. Pl. Fueros. 22 h Toro de Fuego. Pl. Fueros. 23:00-01:00 h Concierto Tributo a Bon Jovi con Runaway. Pl. Fueros. 00:00-02:00 h Elektrotxaranga organizado por Altsasuko Peñak.

Ansoáin

17 h Pasacalles con Txaranga Entalpia. 18 h Chupinazo en plaza Consistorial. Aperitivo popular. Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 19:15 h Baile de la Era. Parque Zelaia.19:30 h Encierro Txiki. Parque Zelaia. 20 h Concierto. Faneka Brava. Plaza Rafael Alberti. 21 h Concierto. Reyerta, DJs de Ansoáin. Txoznak. 22 h Toro de Fuego. Parque Zelaia. Nota: En caso de lluvia las actividades se trasladarán al Patio del Colegio, al Polideportivo o al Frontón.

Artajona

-Pobre de Mí. 12:30 h Misa en la parroquia de San Pedro. 13:15 h Despedida en la basílica de Ntra Sra de Jerusalén. 13:30 h Encierro de la ganadería Javier Taixé por C/Barrendinda. 14:15 h Ronda de vermut amenizada por la txaranga Strapalucio. 17 a 18:15 h Café concierto por Marcos Muruzábal en la plaza de la Fruta. 18:30 h Encierro por la calle Hospital con ganadería de Ustárroz. 18:45 h Festejo taurino en la Plaza de los Fueros amenizado por Gaiteros de Artajona y txaranga Strapalucio. 19:50 h Típicas meriendas con Bingo en la Plaza de los Fueros. 20:15 h Festejo taurino en Plaza de los Fueros. 21 h Encierro por la calle Hospital. 21:15 h Encierro por C/ Barredinda. 21:45 h Bailables en la Plaza de los Fueros. 22:15 h Torico de fuego por la calle Hospital. 22:30 a 23 h Poteo con txaranga Cidacos y cabezudos por la calle Hospital. 23 h Pobre de Mí y ronda con la txaranga Strapalucio.

Esparza de Galar

8:30 h Entrega pañuelo de fiestas de los niños nacidos entre septiembre 2019 y septiembre 2022. 19 h Txupinazo Arrebuches desde el balcón. 19:15 h Euskal Dantzak con participación de todos los vecinos y amenizado por acordeonista. 19:30 h Salida de kilikis y zaldikos de la Cendea de Galar. 19:45 h Concentración de toricos de ruedas y encierro txiki. 20 h Lunch popular amenizado por Luciano’s Show. 21:30 h Torico de fuego y fuegos artificiales. 22 h Cena de la juventud amenizada por Luciano’s Show.

Fitero-Día de las Peñas

10:30 h Migas en el paseo de San Raimundo. Colabora: Peña El Rinconcillo. 11:30 h. Lanzamiento de la Rabiosa en la explanada junto a la pasarela inundable. Categorías: 12-17 años, 18-64 años y mayores de 65. 13 a 14:30 h. Pasacalles de la charanga Stropizio desde la calle Mayor hasta el paseo de San Raimundo. 14:30 h. Paellada popular en el paseo de San Raimundo. 16 h. Actividad para los más gozadores, niños y no tan niños: Tobogán gigante acuático, en la plaza de las Malvas. 16 a 17:30 h. Sobremesa amenizada por DJ Marcus, DJ Lucía y DJ Fran Barroso, en el paseo de San Raimundo. 17:30 h. Salida de la charanga Stropizio desde el paseo de San Raimundo hacia la plaza de toros. 18 h. Vaquillas de la ganadería Pedro Domínguez (Funes), amenizadas por la charanga Stropizio. 19 h. Salida de las peñas desde la plaza de toros hacia el recorrido del encierro con la charanga Stropizio. 19:30 h. Encierro corto de la ganadería Pedro Domínguez. 20:30 h. En la calle Mayor bailables de la comparsa de gigantes de Fitero y del grupo de baile de jota de Fitero, con los gaiteros de Tudela. 23-01:30 h. Fiesta para todas las edades, DJs en el paseo de San Raimundo a cargo de DJ Marcus, DJ Lucía y DJ Fran Barroso.

Olite

-Día de las Mujeres. 7 h Diana de las mujeres con la Banda Municipal de Música. 9 h Capea en la Plaza Carlos III El Noble de la ganadería Gorriti. 12 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Olite-Erriberri (Barrio de Corea). 12 h Misa en las Monjas Clarisas. 12:30 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Incansables. 14:45 h Calderetes en la Plaza (carne suministrada por el Ayuntamiento). 16 h Café-concierto a cargo de la Orquesta Magia Negra. 17 h Hinchables en el parque de las piscinas (si llueve en el polideportivo del Colegio). 17:30 h Pasacalles por los bares con la Txaranga Incansables. 19:30 h Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez. 21 h Novenario. 21 h Música de gaita con los Gaiteros Merindad de Olite-Erriberri 21:45 h Torico de fuego 22:30 h Cine infantil en Casa de Cultura: ‘Los Croods: Una nueva era’. 00:00 h Verbena a cargo de la Orquesta Magia Negra. 01:00 h Bingo en beneficio de la Asociación Emakusen. 03:30 g Ronda final con la Txaranga Incansables.

Sangüesa

-Día de los Disfraces. 8 h Dianas de la Asociación Banda Municipal y de los Gaiteros de Sangüesa. 9 h Encierro de novillos de la ganadería Villamarta (Huelva). A continuación Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Ilunberriko Txaranga. 11.30 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 13 h Pasacalles con la Ilunberriko Txaranga. 14 h Jota de los Gigantes en la Calle Mayor. 17 h Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Mulillas, Caballero en plaza, Gaiteros y Asociación Banda Municipal. 17.30 h Novillada sin picadores. 6 novillos de la ganadería Villamarta (Huelva) para los novilleros Julio Romero (E.T. Écija), Miguel Osorio (E.T. Ubrique) y Antolín Jiménez (E.T. Motril). A continuación vaquillas. Regreso de la Ilunberriko Txaranga, mozos y mozas a la Calle Mayor. 18 a 20 h Taller de pintacaras, tatuajes y globoflexia en el jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura 18.30 h ‘Agridulce’. Umami Dance Theatre. Espectáculo de danza urbana en El Prau. 19.30-20.30 h Verbena en la Galería con la Orquesta Edelweiss. 21.15 h En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa. 22 h Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Banda Municipal. 23.30-02.20 h Baile Joven. Discomóvil Diapasonic con Djs locales en el Prau. 01.20 h Jota vieja y Bajadica del Prau con la Asociación Banda Municipal. 01.45-04.45 Verbena en la Galería con la Orquesta Edelweiss.

Santacara

-Cohete. 20 h Cohete a cargo de la Asociación Juvenil Araxa. A continuación, ronda con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Santacara y la Txaranga Altobarrio. 22 h Toro de fuego por el recorrido habitual.

Villafranca

-Día Chupinazo. 10 h. Imposición de pañuelos a nuestros mayores en la residencia Virgen del Portal, amenizada por los auroros. 10:45 h. Imposición de pañuelos a los nacidos en el año 2021, en la plaza de Los Fueros. 11:15 h. Concentración de pancartas en la plaza España. 11:30 h. Entrega de premios concurso de carteles anunciadores de las fiestas y concurso de pancartas. 12 h. Lanzamiento del Cohete anunciador de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento, por Gabriel Pejenaute Ventura. A continuación La Villafranquesa y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos comenzarán a dar alegría por las calles. 18 h. Riau Riau amenizado por la charanga El Garrafón. 20 h. Salve solemne en honor a Santa Eufemia, cantada por Coro y Rondalla. Durante la misma la Comparsa realizará un baile en el interior de la iglesia acompañada por el grupo de Auroros. 21 h. Salida de la Salve hasta la Plaza España, con La Villafranquesa. 00:30-02:00 h. Batucada co Batu’klan. Salida desde Plaza España.

Zirauki/Cirauqui

-Día de los disfraces. 13:30 h Aperitivo para los mayores en la plaza. 14-15 h Vermouth con orquesta London. 17 h Final de mus. 19-20 h Ronda Txaranga Galtzarra y la comparsa de gigantes y cabezudos. 20-21 h Baile con la orquesta London. A continuación, torico de fuego. 23 h L Concurso de Disfraces. 23-04:00 h Verbena con la orquesta London.

Zizur Mayor

9:30 h Dianas a cargo de Gaiteros de Zizur. Calles y plazas. 10:30 a 13:30 h Espacio infantil de juegos y talleres. Dindaia. Edad recomendada: 0 a 6 años. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en la pista cubierta Ardoi). 11-14 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zizur Mayor, Gaiteros de Zizur, Gaiteros Baztan y Txistularis Ilunabarra. Salida y llegada: plaza de la Mujer. 13 h Concierto de la Rondalla de Zizur Mayor. Casco Antiguo (frontón). 17-01:00 h Zona Cero. Cero humo. Cero alcohol. Para personas nacidas entre 2007 y 2011. Actividades: toro mecánico, barredora, zona de creación de chapas. 18 h Fiesta de la espuma. 19-22 h Reparto de pintxos de txistorra. 21:30-01:00 Discomóvil. Carpa en la plaza de la Casa de Cultura. En colaboración con Gaztetxe Ametxea. 18 hTeatro Infantil. Euskera. Trokolo Teatro. ‘Txus & Txu’. Todos los públicos. Plaza de la Mujer (en caso de mal tiempo, en la pista cubierta Ardoi). 18-19:30 h Vacas. Con la ganadería Alba Reta y pasacalles con Txaranga Galtzagorri. Casco Antiguo. 18:30 h Bienvenida y entrega de pañuelos a niños y niñas nacidas en 2021 en Zizur Mayor. Frontón grande. 19 h Encierro infantil con toricos de ruedas. Plaza Idoia. 19:30 h Pasacalles con txistularis Ilunabarra. Casco Antiguo. 20-20:30 h Danzas del país, a cargo de Gaiteros de Zizur y txistularis Ilunabarra. Plaza de los Fueros de Navarra. 20:30 a 22:30 h Concierto 100to8. Casco Antiguo (frontón). 21:30 h Toro de fuego. Casco Antiguo. 23-00:30 h Concierto Hogei Berriro. Casco Antiguo (frontón). 01:00-04:00 h Dj’s locales y animación. Éxitos actuales. Casco Antiguo (frontón). Reparto de bocadillos gratuitos para jóvenes locales. Calle San Andrés. Organiza: Gaztetxe Ametxea.