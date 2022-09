Las 8 academias que aseguran la mejor formación para el presente y el futuro

El escritor francés Gustave Flaubert dijo que “la vida debe ser una continua educación”. Vivimos en un mundo que no deja de girar y cambiar, y una de las mejores vías para estar siempre preparados es la formación, independientemente de la edad que uno tenga.

Meca Rural y Goimar, con la enseñanza de calidad como primer objetivo; Lockhart y su “ecosistema de enseñanza”; Educactiva, que cumple 10 años de pasión por la educación; Inlingua, el mayor centro del mundo de enseñanza de idiomas; Algorithmics, la única escuela de programación en Pamplona para niños y jóvenes; Astex, los asesores en educación internacional; Kumon y su método único de aprender; y Tamtam Idiomas, una academia singular con un método propio. Por eso, hemos recurrido a ocho academias de la Comarca de Pamplona para que nos detallen la filosofía con la que trabajan y cómo nos pueden ayudar (a nosotros y a nuestros hijos) con sus cursos. Son, con la enseñanza de calidad como primer objetivo;y su “ecosistema de enseñanza”;, que cumple 10 años de pasión por la educación;, el mayor centro del mundo de enseñanza de idiomas;, la única escuela de programación en Pamplona para niños y jóvenes;, los asesores en educación internacional;y su método único de aprender; y, una academia singular con un método propio.

Meca Rural y Goimar, enseñanza de calidad como primer objetivo

Meca rural, en la calle Mayor, 21 de Burlada, y Goimar, en Nuestra Sra. del Rosario, 15 de Villava, son dos academias con un objetivo principal: ofrecer una enseñanza de calidad para que los alumnos aprendan y aprueben, además de enseñarles a organizarse y a estudiar. Hay un equipo de profesores titulados totalmente implicados, los grupos son reducidos y las clases son personalizadas. Dan al alumno lo que necesita en cada momento. , en la calle Mayor, 21 de Burlada, y, en Nuestra Sra. del Rosario, 15 de Villava, son dos academias con un objetivo principal: ofrecer una enseñanza de calidad para que los alumnos aprendan y aprueben, además de enseñarles a organizarse y a estudiar. Hay un equipo de profesores titulados totalmente implicados, los grupos son reducidos y las clases son personalizadas. Dan al alumno lo que necesita en cada momento.

Imparten clases de apoyo escolar en castellano y euskera desde Primaria hasta Segundo de Bachiller, grado medio y superior. Además, tienen clases de inglés, francés y euskera. Pero hay más porque el año pasado recibieron el certificado como Centro Oficial Preparador de Exámenes de Cambridge. Goiuri Gómez, responsable de las academias, explica que “esto demuestra la calidad de nuestras clases. De hecho, este año y el pasado han aprobado todos los alumnos que se han preparado con nosotros, tanto para Cambridge como para la Escuela de Idiomas”.

Asimismo, ofrecen clases de informática (también para mayores de 55 años a precios especiales) y mecanografía en verano y durante el curso escolar. En ambos casos, también preparan para presentarse a oposiciones. En verano disponen de clases de refuerzo para el siguiente curso o para reforzar alguna asignatura, y en primavera, de intensivos para aprobar exámenes, recuperaciones, preparar la EVAU…

Goiuri Gómez añade que “estamos abiertos a cualquier sugerencia de curso que se quiera hacer y mantenemos contacto con los profesores de los colegios para que el aprendizaje de los niños sea el mejor posible. Después de tantos años, tenemos incluso hijos de nuestros primeros alumnos. Es un orgullo que nos confíen la educación de sus hijos después de haber estudiado con nosotras”.

Estos centros siguen organizando salidas en familia en inglés. Han visitado el Museo de Navarra, a la Catedral, el Parque de los Sentidos de Noáin, el Ayuntamiento de Pamplona…

Lockhart, el “ecosistema de enseñanza”

Lockhart, el centro de enseñanza de idiomas referente en Pamplona, arrancó su andadura en 1972 de la mano de Walter Lockhart, un americano apasionado de la enseñanza. Desde 1999 la hija de Walter, Wendy Lockhart, dirige el centro y sigue poniendo en marcha nuevos proyectos. Wendy cita tres aspectos que explican el éxito de Lockhart: “unas metodologías siempre en plena evolución y desarrollo, es decir, un ecosistema de enseñanza vivo; el cuidado, acompañamiento y personalización de todos los alumnos y alumnas (ejemplo de ello es que las familias de los menores reciben información tanto personal como académica) y un equipo humano experto en la materia y que recibe formación continua”. , el centro de enseñanza de idiomas referente en Pamplona, arrancó su andadura en 1972 de la mano de Walter Lockhart, un americano apasionado de la enseñanza. Desde 1999 la hija de Walter, Wendy Lockhart, dirige el centro y sigue poniendo en marcha nuevos proyectos. Wendy cita tres aspectos que explican el éxito de Lockhart: “unas metodologías siempre en plena evolución y desarrollo, es decir, un ecosistema de enseñanza vivo; el cuidado, acompañamiento y personalización de todos los alumnos y alumnas (ejemplo de ello es que las familias de los menores reciben información tanto personal como académica) y un equipo humano experto en la materia y que recibe formación continua”.

Lockhart es ahora Lockhart Formación 4.0. y engloba un abanico más amplio de cursos: idiomas, clases de apoyo, preparación de la EVAU, técnicas de estudio, steam, (modelo de enseñanza que combina la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas con el arte)… Todos están diseñados por profesionales expertos en didáctica y metodología, parte del éxito de este centro. Wendy Lockhart detalla que “las clases de apoyo están dirigidas a alumnos de la ESO y Bachiller. Nos hemos especializado en matemáticas y física y química. que resultan más complejas a los alumnos. Preferimos contar con pocos docentes especialistas que ofertar demasiadas asignaturas y no poder asegurar la calidad. Por otro lado, hemos diseñado cursos intensivos de técnicas de estudio, análisis sintáctico y morfológico, comentario de texto, etc… Durante el mes de mayo ofrecemos un curso intensivo, muy completo, para preparar la temida EVAU”.

En cuanto a los idiomas, imparte inglés, alemán, francés y, a partir de este curso, chino, enfocado sobre todo a empresas. Hay cuatro programas diferenciados, ‘babies’, niños, jóvenes y adultos, todos con el mismo objetivo de que los alumnos sean realmente competentes en el idioma. Es Centro Oficial de Preparación de Exámenes de Cambridge y de Oxford, y además preparan otros exámenes cono TOEFL o APTIS. Lockhat puede presumir de contar con un 98% de alumnos aprobados en sus cursos de los sábados por la mañana durante el curso escolar y en los intensivos.

Lockhart también imparte formación en colegios como Luis Amigó, Jesuitinas, Santa Catalina Labouré o Esclavas, y en empresas a través de su filial de servicios lingüísticos Nessla, que ofrece programas muy personalizados para cada compañía. Por ejemplo, acaba de desarrollar el curso en inglés ‘Cómo captar y mantener talento en las empresas’ para uno de sus clientes.

Educactiva, 10 años de pasión por la educación

Academia Educactiva nació un 16 de julio de 2012 a raíz de la amistad entre dos socios y de su motivación por emprender. Hoy, dispone de un local en la calle Iturrama, 15 con once aulas en las que priman el diseño y los medios audiovisuales vanguardistas. Su plantilla es de 19 trabajadores, un equipo joven, multidisciplinar, lleno de inquietudes, integrado por profesionales cualificados en diferentes ramas de la educación. En estos 10 años más de 3.000 alumnos han pasado por Educactiva. nació un 16 de julio de 2012 a raíz de la amistad entre dos socios y de su motivación por emprender. Hoy, dispone de un local en la calle Iturrama, 15 con once aulas en las que priman el diseño y los medios audiovisuales vanguardistas. Su plantilla es de 19 trabajadores, un equipo joven, multidisciplinar, lleno de inquietudes, integrado por profesionales cualificados en diferentes ramas de la educación. En estos 10 años más de 3.000 alumnos han pasado por Educactiva.

Sus fundadores son Daniel Sala e Íñigo Rodríguez. Este último cuenta que “el proyecto surgió por nuestra pasión por la educación. Ambos teníamos experiencias en academias y vimos una buena oportunidad. Además de ser amigos desde la infancia, entrenamos durante seis años a un equipo de fútbol base, donde aprendimos a gestionar grupos de niños. A lo largo de estos 10 años hemos ganado mucha experiencia y hemos visto nacer y crecer a 6 hijos por parte de Daniel y a tres por mi parte. Somos una gran familia en todos los sentidos”.

En Educactiva, la educación de las personas se basa en dos vertientes: la académica y la familiar. “La coordinación de estos elementos es esencial. Interpretamos al alumno como una persona con todas sus circunstancias, no solo académicas, e intentamos unificar todos los esfuerzos en una misma dirección. Para ello, tutorizamos al alumno, estamos en contacto con la familia y colaboramos con el centro escolar, si es oportuno, para realizar entre todos un trabajo de manera coordinada”, explica Íñigo Rodríguez.

Su oferta educativa tiene cuatro pilares: pruebas de acceso, apoyo escolar, apoyo universitario e idiomas. Daniel Sala destaca “las pruebas de acceso tanto a grado medio, grado superior o EVAU, como el acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Son las grandes desconocidas y es una opción para personas que quieran retomar sus estudios. Además, ofrecemos asesoramiento sobre las pruebas de acceso sin compromiso porque muchas familias llegan bastante perdidas. Las clases son presenciales y online, ya que las nuevas tecnologías nos permiten llegar a alumnos más allá de Navarra, incluso en otros continentes”.

Inlingua, el mayor centro del mundo de enseñanza de idiomas

Inlingua. Tiene 330 centros en 38 países, su sede central está en Berna (Suiza) y su Centro en la capital navarra, en la calle Tajonar, 1. Son ya 22 años en Pamplona ofreciendo cursos a niños y a adultos, también en empresas y en colegios con clases extraescolares. El profesorado tiene formación universitaria y una amplia experiencia lo que, junto con su material exclusivo elaborado en Suiza y su método, explican la confianza de tantas personas en Inlingua. En Pamplona contamos con la mayor organización del mundo dedicada exclusivamente a la enseñanza de Idiomas:. Tiene 330 centros en 38 países, su sede central está en Berna (Suiza) y su Centro en la capital navarra, en la calle Tajonar, 1. Son ya 22 años en Pamplona ofreciendo cursos a niños y a adultos, también en empresas y en colegios con clases extraescolares. El profesorado tiene formación universitaria y una amplia experiencia lo que, junto con su material exclusivo elaborado en Suiza y su método, explican la confianza de tantas personas en Inlingua.

“Hemos impartido clases a miles de estudiantes. No os podéis imaginar la ilusión que hace cuando un antiguo alumno viene a Inlingua con sus hijos”, cuenta Isabel Eslava, directora del Centro de Pamplona.

Inlingua ofrece cursos de Inglés, Francés, Alemán e Italiano para niños a partir de 3 años, jóvenes y adultos. “En los últimos años ha crecido la demanda de Francés y Alemán”, revela Isabel Eslava. Añade que “los grupos son reducidos, con una atención muy personalizada, y siempre empleamos el idioma que están estudiando los alumnos en clase. Tenemos una amplia variedad de horarios y también impartimos clases particulares adaptándonos a las necesidades de los alumnos: apoyo a las clases del colegio, preparación de una entrevista de trabajo…”

Además, es centro oficial preparador de Cambridge. “Enfocamos a los alumnos a Cambridge tanto con los cursos generales, de septiembre a junio, como con los intensivos de dos meses antes de cada convocatoria. Asimismo, realizamos ‘Mock Exams’ a tiempo real. Inlingua también es centro oficial examinador de Oxford, ofrecemos convocatorias casi todos los meses del año. Son exámenes oficiales que sirven para obtener el título de grado, para ir de Erasmus, para estudiar un máster o presentarte a unas oposiciones. Tienen la gran ventaja de que solo tienen una duración de dos horas y en 14 días se publican los resultados. Además el alumno puede volver a examinarse únicamente de aquella parte del examen que quiera volver a realizar para mejorar el resultado”, detalla la directora de Inlingua Pamplona. El Centro también imparte cursos para la preparación de los exámenes de francés DELF DALF y para los exámenes de alemán de Goethe Institut. “La atención es muy personalizada e incidimos en aquellas partes del examen que deben trabajar más”, destaca Isabel Eslava. Inlingua ofrece, además, traducciones y cursos en el extranjero con los que el alumno pueden optar por hacerlo en verano o durante el curso escolar.

Algorithmics, la única escuela de programación en Pamplona para niños y jóvenes

Algorithmics es una academia que prepara a los niños jóvenes para un mundo en el que se requieren altas competencias digitales, ayudándoles a adquirir un lenguaje de programación. Nace de la reflexión que hicieron Eduardo Moreno y Guillermo Arana cuando trabajaban por cuenta ajena como programadores: “Qué útil hubiese sido si nos hubiesen enseñado a programar desde jóvenes”. es una academia que prepara a los niños jóvenes para un mundo en el que se requieren altas competencias digitales, ayudándoles a adquirir un lenguaje de programación. Nace de la reflexión que hicieron Eduardo Moreno y Guillermo Arana cuando trabajaban por cuenta ajena como programadores: “Qué útil hubiese sido si nos hubiesen enseñado a programar desde jóvenes”.

Eduardo Moreno explica que en Algorithmics “contemplamos el aprendizaje de programación como si fuese un idioma, en cada clase hay un incremento en el conocimiento de los alumnos y en cada clase usan los conocimientos anteriores. Aprender a programar es aprender a comunicarse con una máquina, es como cualquier otro idioma”.

La edad mínima para empezar es de seis años e imparten clases hasta los 17 o más años. Hay seis cursos con inscripción abierta, que finaliza el 3 de octubre o cuando se completen los grupos:

- Programación Visual (5-7 años): Desarrollo de la lógica, las secuencias, repeticiones a través de programación por bloques y juegos.

- Alfabetización digital (7-8 años): Competencias digitales para saber cómo funciona un ordenador y las herramientas que puede utilizar.

- Programación visual II (8-10 años): Programación por bloques, condicionales, ciclos, desarrollar proyectos...

- Desarrollo web + impresión 3D + Roblox Studio (9-13 años): Cada trimestre cambia de materia. Primero crean páginas web con WIX, html y CSS. Luego diseñan piezas y las imprimen en impresora 3D y por último diseñan sus propios videojuegos con LUA.

- Python (12-17 años): Lenguaje de programación muy completo. Desde 0, el alumno aprende a programar con código soluciones de todo tipo. En este curso hay continuidad y pueden aprender durante varios años.

- Unity (12 - 17 años): Potente motor de videojuegos en 2D y 3D para crear juegos con programación en C#.

Eduardo Moreno cuenta que están muy satisfechos por la cantidad de alumnos y pa-dres y madres que se han mostrado interesados desde el principio: “Lo que más nos entusiasma es que la mayoría de los alumnos quiera seguir aprendiendo después de un año. Nos parece bonito que algo que a priori puede parecer difícil y tedioso, como la programación, resulte un aprendizaje divertido y útil para el futuro de los alumnos”.

Astex, los asesores en educación internacional

Astex fue creada en 1986 en Madrid por los hermanos Vicente e Iñigo Álvarez Valdés para promover la educación de idiomas en el extranjero, algo que entonces no estaba al alcance de cualquiera. A lo largo de estos 40 años, la empresa ha crecido y es un referente en este sector. Desde 2007 cuenta con una delegación en Navarra. fue creada en 1986 en Madrid por los hermanos Vicente e Iñigo Álvarez Valdés para promover la educación de idiomas en el extranjero, algo que entonces no estaba al alcance de cualquiera. A lo largo de estos 40 años, la empresa ha crecido y es un referente en este sector. Desde 2007 cuenta con una delegación en Navarra.

La delegada en Navarra y La Rioja, Rebeca de Navascués, cuenta que la misión de Astex es “asesorar a las familias sobre la posibilidad de realizar cualquiera de nuestros programas, el más adecuado a sus necesidades, para el crecimiento en el aprendizaje de los idiomas. Los programas que ofrecemos abarcan todos los idiomas y modalidades: verano de idiomas más deportes, más multiactividades , intensivos, con contenido académico voluntariado, pre-universitarios, curso escolar completo o trimestre en internados privados o colegios público con familias en Reino Unido, Irlanda, Canadá ,Francia, Alemania, Suiza, Estados Unidos...”

Astex acompaña al alumno y a su familia sin soltarles de la mano: “Somos conscientes de que estudiar idiomas en el extranjero es una necesidad en la formación de nuestros hijos y en función de esa necesidad hemos crecido siempre ofreciendo programas y cursos de alta calidad”, explica Rebeca de Navascués. Destaca además que “no solo es importante el enriquecimiento en el idioma, sino también en madurez y autonomía, crecimiento y seguridad personal, muy importante para que el alumno se enfrente al futuro”.

Esta firma tiene tres grandes departamentos: Education, que asesora sobre el curso escolar o los programas de verano; School Travel , donde trabajan en colaboración directa con centros escolares, y Astex Empresas.

En Astex son consultores y asesores en educación internacional. Rebeca de Navascués explica que “lo ideal es que un alumno al terminar el colegio tenga ya al menos un idioma con un nivel muy avanzado y un segundo idioma si puede ser también. Quien no tenga un nivel avanzado en uno o dos idiomas como mínimo no podrá integrarse bien en el mercado laboral. Para ello aconsejamos cursar el año escolar en el país del habla del idioma, y seguir la formación con nuestros cursos de verano. Guiamos a las familias en el proceso de educación de sus hijos y planificamos una estrategia para lograr el objetivo, yo como delegada me reúno personalmente con cada una y valoramos la elección más adecuada”.

Kumon, un método único de aprender

Muchos niños sienten inseguridad frente a los exámenes o no saben enfrentarse a temas de estudio largos. La dificultad para memorizar contenidos o realizar tareas con eficacia se refleja en la actitud hacia el estudio y en los resultados.

Kumon refuerza las cinco actitudes clave para el aprendizaje autodidacta: concentración, autonomía, constancia, motivación y hábito de estudio. Kumon Lectura amplía el vocabulario y mejora la velocidad lectora; Kumon Matemáticas enseña a pensar antes de resolver y asegura una buena base de cálculo, y Kumon English se centra en la comprensión tanto oral como escrita usando textos en inglés. Sin embargo, aprender no debe ser sólo acumular contenido memorizado. A través de sus tres programas educativos, el Métodorefuerza las cinco actitudes clave para el aprendizaje autodidacta: concentración, autonomía, constancia, motivación y hábito de estudio. Kumon Lectura amplía el vocabulario y mejora la velocidad lectora; Kumon Matemáticas enseña a pensar antes de resolver y asegura una buena base de cálculo, y Kumon English se centra en la comprensión tanto oral como escrita usando textos en inglés.

El material didáctico Kumon es exclusivo del método y está organizado en niveles para que cada alumno avance a su ritmo, sea consciente de sus objetivos y viva una experiencia de autoaprendizaje y éxito. Apuestan por periodos de trabajo cortos pero eficaces, que favorecen la concentración y evitan la frustración, y por trabajar en clase y en casa para que los alumnos aprendan a enfrentarse solos a los retos, pero siempre con la guía y consejos que aporta el profesor.

En Kumon no hay clases en grupo, todo el trabajo es individual. Por eso, cuando llega un alumno nuevo, hacen una valoración inicial que les indica su situación de aprendizaje y su punto de inicio. La flexibilidad del método permite adaptarlo a cada niño y, una vez aprendida la forma de estudio, los alumnos pueden seguir avanzando y aprendiendo incluso si en algún momento no pueden ir al centro. Gracias a la tecnología, los profesores pueden hacer una supervisión a distancia y evitar parones que sean perjudiciales para el aprendizaje.

El aprendizaje autodidacta es fundamental en el mundo actual, por eso en Kumon animan a sus alumnos a resolver los ejercicios por sí mismos, aprender de sus errores y descubrir su camino, porque creen que de esta manera tendrán más posibilidades de alcanzar sus metas a corto y largo plazo. En palabras del profesor Toru Kumon, creador del método hace más de sesenta años: “Se puede obligar a un niño a estudiar hasta un límite, pero el potencial de crecimiento mediante el aprendizaje autodidacta es infinito”.

Tamtam Idiomas, el método de una academia singular

Tamtam Idiomas es una academia singular. Lo es desde el momento de su creación hace diez años. Su responsable, la filóloga eslovaca Eva Cernanska, descubrió Pamplona haciendo el Camino de Santiago y decidió quedarse. Tras seis meses dando clases en su casa, en mayo de 2012 abrió Tamtam en un local bañado de luz natural en la Plaza de Las Aguas en Burlada. En ella ha trasladado el sistema y las metas de su país natal: “En Eslovaquia aprendemos a hablar tres idiomas, allí los grupos son más pequeños y hay mucha interacción. No se trata de que el profesor hable y el alumno escuche porque a hablar se aprende hablando. Y siempre hay una continuidad, da igual que el profesor cambie. No me gustaba lo típico de las academias de volver a repasar temas cuando, por lo que sea, cambia el profesor de una clase”. es una academia singular. Lo es desde el momento de su creación hace diez años. Su responsable, la filóloga eslovaca Eva Cernanska, descubrió Pamplona haciendo el Camino de Santiago y decidió quedarse. Tras seis meses dando clases en su casa, en mayo de 2012 abrió Tamtam en un local bañado de luz natural en la Plaza de Las Aguas en Burlada. En ella ha trasladado el sistema y las metas de su país natal: “En Eslovaquia aprendemos a hablar tres idiomas, allí los grupos son más pequeños y hay mucha interacción. No se trata de que el profesor hable y el alumno escuche porque a hablar se aprende hablando. Y siempre hay una continuidad, da igual que el profesor cambie. No me gustaba lo típico de las academias de volver a repasar temas cuando, por lo que sea, cambia el profesor de una clase”.

La academia imparte inglés a niños, jóvenes, estudiantes universitarios y profesionales, y ofrece la posibilidad de clases online. “Tenemos hasta abuelos y abuelas estudiando para poder visitar a los nietos en el extranjero”, cuenta Eva Cernanska. En un futuro, tiene previsto enseñar también alemán. Disponen de grupos para preparar los exámenes de Cambridge, Escuela de Idiomas, TOEFL, IELTS y Lingua Skill, una formación que incluye técnicas y trucos para afrontar las pruebas, algo clave para garantizar el éxito.

Tamtam Idiomas cuenta con un método propio, sobre todo para los más pequeños, que explica su responsable: “Los niños sienten la necesidad real de aprender vocabulario y gramática. El profesor sabe que detrás hay un plan de formación, pero los niños lo viven como algo más natural y en tres años tienen el nivel B1. El niño no lo pasa mal haciendo ejercicios durante años, sino que aprende a través de experimentos, juegos, teatro o música”. Además, cada mes se realiza una revisión para que el propio alumno, sus padres y los profesores sepan que el niño está realmente avanzando.

La academia ofrece en Navidad, Semana Santa y verano talleres y campamentos muy singulares. Ejemplo de ello es ‘Movies’, que se organiza en verano. “Nos vamos diez días con los alumnos a una casa rural donde, en colaboración con profesionales como el director Txemi Pejenaute y el coreógrafo Fran Chamorro, rodamos un cortometraje en inglés que después se envía a Festivales de EE UU, Brasil, Rumanía o Eslovaquia”, cuenta Eva Cernanska. Y avanza que durante este curso escolar desarrollarán otras actividades audiovisuales junto con Txemi Pejeanaute.