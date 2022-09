Los universitarios vuelven a verse en Pamplona

Hoy, jueves 1, es el día en el que los apuntes se toman con limpieza, orden y cierto cariño. Muy diferente a los que se podrán ver en las últimas páginas del mismo cuaderno a finales de semestre. Es tiempo de reencuentros, mochilas nuevas, los que llevan, y de lucir moreno veraniego.

Los campus universitarios reviven del aspecto desértico de los últimos dos meses gracias a la llegada de miles de alumnos, profesores, administrativos y trabajadores de los centros.

Universidad de Navarra, las aulas han vuelto a llenarse. Las clases ya han comenzado después de desarrollar el acto de bienvenida el martes. Sin entrar aún mucho en materia, los profesores ya imparten las clases de presentación del programa lectivo. Por su parte, la UPNA desarrolla hoy la jornada de bienvenida al alumnado de primer grado y será la semana que viene cuando entren en materia. En el caso de lalas aulas han vuelto a llenarse. Las clases ya han comenzado después de desarrollar el acto de bienvenida el martes. Sin entrar aún mucho en materia, los profesores ya imparten las clases de presentación del programa lectivo. Por su parte, ladesarrolla hoy la jornada de bienvenida al alumnado de primer grado y será la semana que viene cuando entren en materia.

Buxens

PRIMER DÍA EN LA UNAV

"Me he despertado muy pronto para ir a la primera clase, pero no me he dado cuenta de que ha sido cancelada por el profesor", ha señalado Óscar Luis Rivera Ponce, alumno de 1º de Derecho. Este peruano llegado de Lima ha asegurado que las instalaciones de la Universidad de Navarra son "cómodas" y "aportan al estudio". Cerca, en el mismo Edificio Amigos, descansaban Daniela Picazo y Andrea Bordera de la clase de Presentación de Principios de la Microeconomía en inglés. Ambas, de primer curso, han reconocido que les ha gustado la clase aunque los días anteriores tenían "algo de miedo".

Eduardo Buxens,Jesús Garzaron

En la facultad de Comunicación también han dado comienzo las clases. En el aula 1, la profesora María Jiménez y el profesor Miguel Ángel Jimeno han presentado su asignatura. "Espero un año ilusionante, volver a juntarme con los de clase…", ha comentado Tomás, alumno de 3º de Periodismo. En el hall comentaban sus vacaciones tres estudiantes latinoamericanas. "Está muy lindo el día, aunque hace frío", decía riendo Ana Milena. "No he entendido nada de la primera clase", ha añadido.

ASÍ HA SIDO LA PRIMERA JORNADA EN LA UPNA

La jornada de inauguración en la UPNA ha llenado la explanada con una carpa en la que los estudiantes han podido resolver dudas de cara al nuevo curso. Además, las vicerrectoras de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, y de Enseñanzas, Cristina Bayona Sáez e Inmaculada Farran Blanch, han atendido a los medios para ofrecer las novedades. "He elegido Pamplona para compaginar mi vida social en Estella: familia, amigos, fútbol…", ha comentado Luca Pastor Lenderink, estudiante de 1º de Historia y Patrimonio en la UPNA. Junto a él estaba Martín Inza, que cursa Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. "Creo que esta carrera tiene buena salida", ha valorado.