Un verano inclemente: hasta los pueblos frescos han sufrido las altas temperaturas

Algún privilegio habría de tener el pueblo”, alejado del abrigo de las prestaciones que ofrece la ciudad pero reconfortado con la suavidad de las temperaturas cuando el verano en las grandes urbes es asfixiante., que reparte como cartero novedades en un amplio radio de acción en torno a Aribe , dice que en su pueblo “no ha habido problemas para dormir. Abres la ventana de noche” y corre un aire que es una bendición. El río Irati que surca sus entrañas atenúa la temperatura nocturna. Sus palabras se elevan como la brisa que pregona justo en frente del Hotel Aribe, que desde hace 16 años regenta el milanés. “Quizás este año haya refrescado menos, pero no te creas... Aquí, de una semana a otra, cambia el tiempo. Anda aire y se nota”. De otras comunidades, “viene gente buscando el fresco”. De Valencia y Segorbe (Castellón),tienen su propia opinión: “Antes, lo normal era buscar el norte, pero hay días con más calor que abajo”. Rostros sudorosos tras un palizón en bici entre Isaba y Arette, tras salvar las curvas cerradas de Belagua, encuentran en la localidad roncalesa un oasis en el que refrescarse. En su caso particular, no primaron las temperaturas suaves lo que les movilizó a buscar aires alejados del Levante como su pasión deportiva: “Somos un poco masocas. Venimos buscando puertos”. Más allá de sensaciones térmicas, opiniones y experiencias personales, un repaso a los registros de meteorología prueba que las olas de calor han azotado también a pueblos de noches frescas y manta para dormir. Tal principio ha sido una ilusión en vigilias de dar vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Cosa impensable no echar una manta pero cierta. Eso de ponerse la chaquetica cuando declinaba el día ha sobrado este año. “Ha sobrado todo. Esto ha sido fuego”. Con 90 años en el horizonte cercano,asegura no haber conocido cosa igual.