En la muerte de Juan Pascual Leache

El pasado 22 de agosto, al cumplirse 16 años del partido más importante de la historia de Osasuna, fallecía Juan Pascual Leache, que fue Vicepresidente del Club desde 2002 (con Patxi Izco) hasta 2014 (con Miguel Archanco). Las ironías del destino hacen que escriba estas líneas en Cádiz desde donde me dispongo a acudir el próximo viernes a presenciar un Betis-Osasuna. Muy distinto al Osasuna-Betis de 2014, de infaustos recuerdos y más parecido al que disfrutó Juan Pascual, como todo el osasunismo, en 2005 en la única final de la Copa del Rey que hemos disputado. El viernes será una pelea por conseguir un anecdótico liderato. En 2014 era un partido por la supervivencia de Osasuna, temporada en la que se tuvieron que tomar decisiones muy complejas y delicadas que muchos hipócritas aplaudieron en silencio para años más tarde, rasgarse las vestiduras como buenos fariseos. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

Aunque conocía a Juan del CD Larraina, nuestros destinos se unieron con ocasión del proceso judicial que se inició contra la directiva del Club de aquel año 2014. Han sido muchas horas compartidas. Como buen osasunista, tuvo en los procesos más sinsabores que alegrías. Lo sobrellevó todo con una envidiable resignación cristiana y con la convicción que en el Juicio que le espera en el Cielo, contará con la ayuda de San Francisco Javier y San Fermin. Y que ellos alegarán –en su defensa- que todo lo hizo por amor a su Osasuna. Y Juan les dirá lo que nos decía. Que por el bien de Osasuna, haría lo mismo que hizo.

Su prematura partida nos impide compartir –para lo bueno o lo malo- la Sentencia del Tribunal Supremo que debe dictarse en los próximos meses sobre el caso amaños. Juan sufrió mucho con los procesos judiciales a los que se vio abocado pero tenía la conciencia muy tranquila y no logró entender el ensañamiento procesal que, en ocasiones, demostró un Club al que le constaba –como a cualquiera que conociera a Juan- que no se había llevado un euro y al que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo robado a su querida Conchita y sus tres hijos. Ese sufrimiento no le impidió seguir siendo un caballero dentro y fuera del Juzgado: buscando una palabra amable o ayudando a otras personas en su defensa, sin pedir nada a cambio. Juan se hizo querer.

Nos deja a los 85 años de edad, al igual que lo está haciendo la generación que sacó adelante España tras la trágica guerra civil y que permitió con su esfuerzo construir la transición que nos ha llevado a un estado de bienestar que disfrutan sus tres hijos pero que no verán ninguno de sus seis nietos ni sus bisnietos. Ha sido un honor tenerlo como cliente todos estos años. DEP, Juan.