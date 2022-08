La periodista Nerea Longás, premiada por la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra

Nerea Longás ha recibido el premio de la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra al ser valorada por este colectivo por su "profesionalidad, empatía y plena disponibilidad hacia los profesionales gráficos" como responsable del área de comunicación en el pabellón Navarra Arena.

La entrega del galardón en su tercera edición ha coincidido con el Día Internacional de la Fotografía, por ser en esta fecha en 1893 cuando Louis Daguerre mostró su invento, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico.

La premiada en esta tercera edición, Nerea Longás, ha dicho recibirlo con "mucha ilusión" y ha dado las gracias tanto a la Asociación como a sus padres y su abuela presentes en la entrega del premio.

"En casa siempre me han enseñado a tratar a los demás como me gustaría que me tratasen", ha explicado Longás, quien también se ha acordado de sus compañeros de trabajo del pabellón Navarra Arena.

Nerea Longás es graduada en Periodismo por la Universidad de Navarra, realizó prácticas en el Diario de Navarra en la sección de Deportes y después se trasladó a Nueva Zelanda, donde estuvo trabajando y estudiando.

En octubre de 2019 entró a formar parte del Departamento de Comunicación de Navarra Arena, donde actualmente ocupa el cargo de responsable, de forma que es la segunda vez que entregan este premio a trabajadores de este pabellón.

Este premio, que se celebra anualmente, es un reconocimiento como expresión de agradecimiento de los profesionales del vídeo y la fotografía hacia aquellas personas e instituciones de Navarra que hayan destacado por su colaboración en las labores informativas de este colectivo.

El premio para Longás ha sido la entrega de un dibujo de Oroz que recrea el cuadro 'Los fusilamientos del 3 de mayo' del pintor Francisco de Goya, aunque en lugar de apuntar con armas lo hacen con cámaras.