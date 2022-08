La técnica exclusiva de Ellette para desintoxicar, moldear y tonificar el cuerpo

El Centro de Estética Ellette ha iniciado un nuevo rumbo en la calle Zarraondoa, 3 de Huarte de la mano de Michelle Barreto. Lo hace, además, innovando ya que ella es la única profesional que cuenta en Navarra con formación especializada en maderoterapia.

Se trata de una técnica colombiana y brasileña con la que se realizan más de 20 maniobras en el cuerpo mediante utensilios de madera, en el caso de Ellette siempre con protocolos diferentes para cada persona en función de sus necesidades.

Michelle Barreto, con 10 años de experiencia y titulación de Esteticista con especialización en maderoterapia, explica que esta técnica “es terapéutica, desintoxica, moldea y tonifica el cuerpo solo con madera, sin ningún tipo de aparato. Por eso, no tiene contraindicaciones, todas las personas puede ser tratadas salvo aquellas con varices extensas o trombos. Es estos casos no podemos aplicar la maderoterapia en las piernas pero sí en el abdomen por ejemplo”.

La maderoterapia es una seña que distingue a Ellette pero hay otra que está siempre presente: la escucha y el trato personalizado. “Antes que profesional soy persona y me gusta escuchar a mis pacientes para a partir de ahí adaptar las sesiones a sus circunstancias. Cuando alguien entra por la puerta, lo primero es valorarle, ver qué objetivos tiene porque no prometo nada que no pueda cumplir. Y si un paciente viene un día agobiado, le adecuamos la técnica para que sea completamente efectiva. No solo cambiamos cuerpos, también mentes”, cuenta Michelle.

Los tratamientos de Ellette no se quedan solo en la maderoterapia. También ofrece higienes faciales profundas, despigmentación, tratamiento contra acné, exfoliación corporal, hidrataciones corporales, masajes ayurvédicos (con pindas que son bolsitas de hierbas adaptadas a cada persona), permanente y tinte de pestañas, manicuras y pedicuras, etc.

Todos ellos con dos aspectos en común. Por un lado, son tanto para mujeres como para hombres y en todos se añade un plus: la aromaterapia. Michelle explica que con ello se consigue “salir del tratamiento relajado y con la sensibilidad de la aromaterapia absorbida por el cuerpo”.

Ellette también nos brinda la oportunidad de obsequiar a nuestros seres queridos con salud y bienestar. No se trata de packs ya preparados, sino de detalles completamente personalizados porque Michelle escucha primero cómo es la personalidad de la persona a la que queremos regalar para después aconsejar la opción más adecuada.

Podemos reservar cita en Ellette en el teléfono 948 07 42 79. Su horario es de 10 a 13 horas y de 14 a 18 horas los lunes, de 10 a 13 horas y de 14 a 19 horas de martes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados.

En breve contará con una aplicación para reservar cita, que además nos ofrecerá la posibilidad de ser atendidos por profesionales de Estética que nos asesorarán y nos generarán la cita.