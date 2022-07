Cuidado con la nueva estafa del 'bizum inverso'

'bizum inverso'. Es sencillo y fácil de picar. Policía Foral alerta de un repunte por estafas de este tipo y El vendedor de antigüedades Manolo Pérez acuerda en Milanuncios con el comprador un precio de venta de un producto. El pago se hará por bizum. El comprador, que es un estafador, aprovecha la coyuntura y, en vez de transferir el dinero, manda una solicitud con el siguiente concepto: PAGO MANOLO PÉREZ. Y Pérez, que tiene ganas de vender, acepta la solicitud pensando que es el pago, cuando realmente el que acaba transfiriendo el dinero es él. Esto es el. Es sencillo y fácil de picar. Guardia Civil de Navarra recuperó en junio 6.300 euros que habían robado dos varones residentes en Murcia a un denunciante navarro

“Si estamos esperando un pago no debemos aceptar ninguna solicitud de envío de dinero”, comentan desde Delitos Informáticos de Policía Foral. “Si está pactado, lo que hay que hacer es recibir el dinero de forma automática sin confirmación”, insisten en que el vendedor únicamente tiene que comprobar si se ha realizado el ingreso en su cuenta. “No aceptar nada de manera automática sin leerlo previamente. Hay que ver qué dice el mensaje”, explica. Al robo del dinero se añade el problema que supone la dificultad de demostrar el delito, ya que la entidad bancaria no va a observar ninguna operación ilegal.

CÓMO ACTUAR

“Es complicado, pero si la persona aporta mensajes se puede recuperar el dinero”, reconocen. Al poner la denuncia recomiendan documentar lo sucedido con capturas de la solicitud en el teléfono móvil y los propios mensajes que llegan de confirmación. “No hay vuelta atrás. Hay que denunciarlo documentando la estafa y comunicar a la entidad bancaria qué ha pasado. Ellos no anularán el movimiento y te dirán que no hay operación ilegal”, explican el procedimiento desde Policía Foral. Hasta la fecha, los agentes han detectado que los casos no suelen ser de gran volumen económico. “Los estafadores tratan de dar credibilidad y con grandes cantidades es más difícil. Muchas veces ofrecen al comprador una reserva previa del producto”, ejemplifican. “Les dicen: mira, yo te adelanto 500 euros por bizum, me reservas el producto y luego ya te pagaré el resto”, dicen los agentes.

Las víctimas responden a un perfil de edad avanzada o personas que están “continuamente realizando ventas de artículos en este tipo de plataformas de segunda mano y van muy rápido”. “No se fijan y confían en la buena fe del comprador. También los ciudadanos con afán por vender cosas y no ven los mensajes”, concluyen. Por su parte, los estafadores utilizan identidades falsas de DNI robados, nombres de usuario que no son reales y teléfonos con tarjeta de prepago.