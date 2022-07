Más de 40 municipios verán mejorados sus sistemas de abastecimiento de agua

Un total de 41 municipios y concejos de menos de 20.000 habitantes se beneficiarán de ayudas por valor de 3,1 millones de euros para ejecutar obras de mejora y renovación de captaciones de agua, redes de distribución, depósitos e instalaciones de potabilización.

El objetivo es reducir las pérdidas de agua en sus sistemas de abastecimiento, ahorrar en el consumo e incrementar la garantía de suministro, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Así lo ha dado a conocer este viernes el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, en una rueda de prensa celebrada en Estella. Esta convocatoria de subvenciones, financiada con fondos Next Generation UE, permitirá dar una mejor garantía de suministro a más de 44.500 personas y contribuirá a limitar el porcentaje de pérdidas de agua, que en muchas zonas de Navarra se sitúa por encima del 60 %.

Ciriza ha destacado que esta convocatoria de ayudas "permite avanzar en la mejora de un derecho básico, como es el abastecimiento de agua de boca, en las localidades más pequeñas, con una calidad similar a la existente en los núcleos de población mayores”.

Se han recibido un total de 48 solicitudes, de las que 34 han sido admitidas y 14 han sido desestimadas por no cumplir los criterios exigidos. De las solicitudes admitidas, 20 se han concedido y 14 se encuentran en reserva.

La convocatoria de ayudas, dotada con 3.153.155 euros, se distribuye entre un total de 20 proyectos que beneficiarán a 41 municipios y concejos. Las subvenciones se materializarán entre los años 2022 y 2025, con una cuantía máxima de 500.000 euros por proyecto.

Las mejoras en las infraestructuras de abastecimiento son fundamentales para reducir las cantidades de agua no registrada, uno de los objetivos principales del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, el mayor instrumento contra el cambio climático en materia hídrica de Navarra.

Ese agua no registrada se corresponde con el agua de abastecimiento que finalmente no se contabiliza por causas como fugas o pérdidas en la red de abastecimiento y consumos no controlados por falta de sistemas de medición.

El porcentaje de agua no registrada durante el periodo 2016-2020 ha sido del 32,04 %, un 1,82 % menor que la del periodo 2011-2015. Y aun así todavía se sitúa por encima de lo que sería deseable, con muchas zonas de Navarra con pérdidas de agua superiores al 60 %