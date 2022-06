Sale adelante la reforma de la ley de vivienda gracias a la abstención de Bildu

El Gobierno de Navarra ha conseguido aprobar esta mañana en el Parlamento la proposición de ley foral que impulsaron en enero sus tres socios y con la que se modifica la actual Ley Foral 10/2010 del Derecho a la Vivienda que ya ha sido retocada en varias ocasiones. La normativa, con la que se busca dotar a la administración de nuevos mecanismos que permitan generar vivienda protegida suficiente y asequible como la calificación indefinida de la VPO, el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) o el Registro de Contratos de Arrendamiento ha salido adelanteque en el trámite de enmiendas ya logró incorporar la totalidad de sus iniciativas al proyecto. Este jueves, su portavoz, ha intervenido durante el debate en el turno en contra asegurando que “la sociedad necesita referentes que tengan claro que el avance para desvincular la vivienda de la especulación y el negocio debe hacerse con un mayor impulso y mecanismos existen”, ha asegurado, antes de censurar que “los fondos buitre tengan bonificados el 90% de sus beneficios porque así lo ha querido esta cámara”. “Bonificar a los que cumplen el índice ISA no vale si no penalizan a los que no lo cumplen”, ha querido poner de relieve. Hay que recordar que una de las medidas que se incorporan en la normativa es que aquellos propietarios que alquilen su vivienda por debajo de este índice tendrán derecho a una deducción fiscal del 40% siempre que registren el contrato en el nuevo Registro de Contratos de Arrendamiento.