UAGN pide que si alguien causa un incendio de manera fortuita no se culpe "al colectivo de agricultores"

"Los agricultores han salido con maquinaria carísima, mucha sin pagar y es que era poner un WhatsApp por un grupo y la respuesta era inmediata, brutal, jugándose la vida y eso hay que escribirlo con mayúsculas". "Si alguien causa un incendio de manera fortuita que no se generalice al colectivo de agricultores. El colectivo de agricultores es salvar vidas, salvar montes, pueblos, pero por encima de la normativa, saltándonos la normativa que había, hicimos cortafuegos, salvamos muchísimas hectáreas de montes y pueblos". El presidente del sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, ha convocado a los medios de comunicación en Maquirriáin para valorar los últimos acontecimientos relacionados con los incendios que han asolada grandes zonas de Navarra.

El líder agrario ha "puesto en en valor" el trabajo de todas las personas que han estado estos días en primera línea de fuego. "Desde bomberos de Navarra, y de otras comunidades autónomas (Aragón, La Rioja, Vizcaya, Soria, etc), también de la UME, ver cómo salían exhaustos es para reconocer y a un colectivo que tiene la palabra solidaridad y valentía en la frente, que arriesgan tractores inmensos, maquinaria carísima y que, gracias a ellos, se han salvado creo que todos los núcleos de población". "Hay que ponerles en valor porque, a día de hoy, si la sociedad quiere comer pan o galletas o beber cerveza ... hay que recolectar el cereal porque no se ha inventado otra cosa que no sea la cosechadora y la empacadora".

"LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LAS MÁQUINAS, PARADAS EL JUEVES, VIERNES Y SÁBADO EN LAS HORAS CENTRALES"

Bariáin ha querido añadir una cuestión: "El jueves, viernes y sábado, que ya las temperaturas eran altísimas , un porcentaje muy alto, prácticamente la totalidad de las máquinas estaba paradas en las horas centrales del día. Que haya alguien que no, nosotros obviamente no tenemos un botón para parar automáticamente las cosechadoras. Ni las organizaciones agraria ni las cooperativas. Obviamente, quien lo haya hecho el peso de la ley caerá sobre él, pero la cordura ha imperado en los días anteriores".

"PEDÍ A CHIVITE LA PROHIBICIÓN DE LABORES"

Yo mismo telefoneé a la presidenta María Chivite para que prohibiese el cosechar y empacar ante el riesgo que veíamos los días anteriores. Hoy hemos tenido una conversación telefónica con el vicepresidente del Gobierno para decirle lo contrario, que prohibir las labores del campo hasta el viernes es un auténtica locura y que había que derogar esa normativa y máxime cuando, gracias a Dios, ha llovido esta noche y ha refrescado y ha contribuido a apagar los incendios.

"FRACASO" DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

Vuelvo al principio, las políticas medioambientales han sido y son un auténtico fracaso. Este es el resultado de no hacer caso a la gente del pueblo. La frase más oída,y todo el que tiene pueblo la ha oído en verano: el día en que empiece a arder esto no para. Y ha llegado el momento. Cuando en invierno decimos que hay que hacer quemas controladas, desbroces, pistas cortafuegos. Un libro puede enseñar muchas cosas, pero la sabiduría popular es inigualable. Nosotros recogemos un legado de nuestros padres y abuelos y tenemos que ser parte activa y vital en la construcción de esa política medioambiental. Las políticas que se dictan al albur de una calefacción o de un aire acondicionado ya veis que son un auténtico fracaso".

INUNDACIONES

Bariáin ha hablado también de las inundaciones. "Vienen los políticos y nos dijeron que los agricultores no íbamos a perder ni un euro y, de momento, las franquicias de los seguros se las comen los agricultores. Además de pérdidas de las cosechas, el cuesta más poner a disposición sus tierras de los ríos para que no se inunden los pueblos".

SIN RECONOCIMIENTO PÚBLICO

Bariáin ha afirmado que "los agricultores" no tendrán un reconocimiento público por su labor. "Tampoco lo pretendemos, pero es de recibo que se refleje en los medios el ejemplo que muchos han dado".