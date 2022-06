Enedina Conde regresa este verano con nuevos diseños de pulseras para San Fermín

Ene de Enedina, regresa para las fiestas de San Fermín con nuevos diseños de pulseras. Enedina Conde, diseñadora de la firma de bisutería creativa, regresa para las fiestas de San Fermín con nuevos diseños de pulseras.

Después de dos años sin fiestas, este año vuelve con fuerza con un modelo de pulsera personalizable para todas las localidades de Navarra. “Cuando estalló la pandemia no pude mantener a Ene de Enedina porque los productos que más vendía eran para fiestas y nos quedamos sin ellas. Por eso, di de baja la actividad y busqué otro trabajo. Ahora que sí va a haber fiestas, la verdad es que no tenía pensado volver a diseñar. Me había olvidado del tema, pero hace un mes amigos y antiguos clientes comenzaron a preguntarme por los productos de San Fermín y eso me animó. Me pareció un buen momento, ya que todos tenemos ganas de disfrutar las fiestas y olvidar las penas”, explica Enedina.

El nuevo diseño que ha sacado a la venta está teniendo muy buena acogida en las redes sociales y en la tienda online. Prácticamente sigue el mismo estilo que en años anteriores: un cordón rojo elástico con letras troqueladas que forman la palabra de cada localidad. Enedina cuenta que "me están escribiendo clientes para personalizar con su pueblo y eso me encanta y me motiva. Además, a este nuevo diseño se le puede añadir una mini alpargata navarra o una mini medalla con el Santo o la Virgen de cada localidad. De momento está triunfando la medalla de San Fermín para Pamplona, pero seguro que le sigue Santa Ana para las fiestas de Tudela". Todas las pulseras se entregan en un packaging con forma de pañuelico de fiestas o vallado. Esto hace que sean perfectas para regalar, ya que se presentan de una forma muy original.

En años anteriores, todos sus diseños se podían encontrar en diferentes establecimientos de Navarra; en Pamplona, en varios de la calle Estafeta y la plaza del Ayuntamiento y en otros como la planta baja de El Corte Inglés. Sin embargo, este año Enedina ha decidido vender sus productos solo de forma online. "Contacté con todos los establecimientos que anteriormente habían confiado en mí, pero algunos habían cerrado o se habían jubilado en estos dos años. A otros les encantó el nuevo diseño pero la mayoría estaban muy prudentes a la hora de comprar una cierta cantidad. Preferían ir sacando unidades que sobraron anteriormente e ir viendo qué tal funcionan las ventas después de la pandemia. Yo les entiendo porque han sido dos años duros sin ventas en este sector y sin fiestas, pero mis pulseras las compran los 'navarricos' más que los turistas, así que me he decantado por internet", señala.

Además de las pulseras personalizables para todos los pueblos, también ha mantenido los diseños de pendientes, broches y pulseras anteriores que más gustaron.

La campaña de producción ha comenzado con vistas a San Fermín y terminará con las fiestas de Olite. Después, Enedina Conde se plantea continuar con una versión para las fiestas del Pilar de Zaragoza, que en su día también tuvo una muy buena acogida.

EL PERFIL DE ENEDINA CONDE

Enedina Conde es una joven diseñadora de Tudela afincada en Tafalla. Tiene ya mucha experiencia y en su día fue la encargada de fabricar para Diario de Navarra 1.500 pulseras para las fiestas de Tudela y 1.000 para las fiestas de Estella.