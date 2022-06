Diseño Los premios Laus reconocen a los estudios navarros Well Done y Errea Más de 1.200 piezas se habían presentado al concurso en el que Well Done ha obtenido dos bronces y una plata y Errea dos bronces









Ampliar DN Diario de Navarra Los estudios navarros Well Done y Errea Comunicación han sido reconocidas este año por los premios Laus, unos de los galardones de diseño gráfico y comunicación visual más importantes concedidos en España. Los Laus son otorgados por la ADG-FAD con sede en Barcelona. Este año han celebrado su 52 edición y se han presentado más de 1.200 piezas a concurso. Well Done ha obtenido tres premios. La marca Core China Research para la Universidad de Navarra ha sido premiada en la categoría de “Logotipo” con un Laus de Bronce. El segundo premio ha sido para el póster Risas2022 que sirvió como regalo de Navidad para clientes y amigos del estudio en la categoría de “Autopromoción” con un Laus de Plata. ¿Cómo compartir los vídeos favoritos de caídas del año en formato físico?, se preguntaron en Well Done, e idearon un póster lleno de QR’s: “Nos evitamos un pendrive y funciona como una composición abstracta”, explican. El último, un Bronce, ha sido en la categoría de “Campaña gráfica” para la promoción el Programa de Órgano de Navarra del Gobierno de Navarra. Errea Comunicación, por su parte, ha obtenido un Laus de Bronce en la categoría “Dirección de arte en diseño gráfico” por Periódico 15 años, que iba incluido dentro de La Caja Azul que entregaron como regalo del estudio por su 15 aniversario. Ese periódico nuestra la larga trayectoria en proyectos de diseño o rediseño de diarios de todo el mundo. El segundo premio logrado por Errea, también de bronce, es por Relación de asombrosos dizque hallazgos acerca de la comunicación humana y su evolución, en la categoría de “Infografía/ Visualización de datos”. Es otro de los contenidos de La Caja Azul y se trata de una selección que hace el artista e infografista Jaime Serra de 14 hitos ‘fake’ para trazar una heterodoxa cronología razonada de la comunicación humana. Los premios se entregaron el 16 de junio en Barcelona y las piezas forman parte de la exposición que se inauguró en el FAD hasta finales de agosto.