Con ‘boli’ y agua de 1,5 l

Creo que ha ido bien”, “me he inventado todo”, “que sea lo que Dios quiera”. Hubo opiniones muy dispares entre los candidatos a las oposiciones de maestros que salían este sábado de sus exámenes en el edificio Aguas del IES Mendillorri. Cruzaban la puerta con una botella de agua de litro y medio abrazada por la cara interna de uno de los codos y la mirada clavada en la pantalla del móvil.

La bebida la repartió la organización de las pruebas para combatir las altas temperaturas que han acompañado a los opositores durante esta semana. En las aulas y el gimnasio del centro también se conectaron ventiladores para aliviar el bochorno. “Pensaba que iba a ser peor, a mí me daba el aire y se estaba bien, igual al que no le daba estaba peor...”, reconocía Leyre Aguirre Aramendía. La joven, nacida hace 22 años en Lodosa, se presentaba ayer por primera vez a unas oposiciones, tras compatibilizar en los últimos meses un máster en Psicopedagogía y un trabajo en una fábrica, por lo que admitía que había estado “un poco nerviosa” y con ganas de que llegase ya el día del examen. Sobre todo desde que las temperaturas son tan elevadas: “A las nueve de la mañana ya hacía calor. No he estudiado mucho, pero ha sido duro por las tardes en casa. Tenía ventilador, pero tampoco ayudaba mucho. Me bajaba a la piscina de vez en cuando, me daba un baño y volvía a estudiar”.

Para Ander Logroño Ruiz, noaindarra de 25 años, la experiencia de las últimas jornadas fue “horrible” por las condiciones meterológicas: “Estaba en mi casa, con ventilador, la persiana bajada… Pero costaba un montón concentrarse porque lo que más apetecía era irte a la piscina”. La sensación térmica durante el examen era una preocupación añadida, aunque admitía que al inicio de la mañana había estado bien. De los dos temas que tocaron por sorteo en la primera prueba, Logroño escogió desarrollar el de “lengua castellana” en vez de “expresión escrita” para explicar cómo se aborda en el aula. Al joven, graduado en Magisterio Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica por la UPNA, le parecía “más asequible”, a diferencia de a Raquel Yerro Chocarro.

A Yerro, de 32 años, la otra opción le parecía más concreta, aunque enseguida alegaba que no tenía “muchas esperanzas” con su nota porque fue madre de su segundo hijo hace siete meses y no había podido estudiar demasiado, y menos con las altas temperaturas. Los últimos fueron para ella unos “días terroríficos”. Aunque el termómetro marcaba en la calle unos números cada vez mayores. Raquel Yerro se mostraba agradada porque, señalaba, se habían puesto “muchas facilidades” para quienes iban acompañadas por lactantes. “Se les permitía salir y a las embarazadas se les ha puesto más cerca de los ventiladores”, relataba.

Leyre Sobejano Lapuente-Uranga, de 29 años, indicaba que había “estado bien” durante el primer examen y salía contenta, aunque admitía que la última semana, en la que compatibilizaba los estudios con su trabajo, había sido “horrible”. Pero con la experiencia de las otras dos oposiciones a las que se había presentado, había podido mejorar sus técnicas de estudio: “Antes tiraba más de memorización, ahora es más lo esquemático, vincularlo a la práctica... Al final la experiencia de trabajo también te ayuda también bastante a relacionar”.