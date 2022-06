Un investigador del Cima y la CUN recibe el Premio Brian Durie de la Fundación Internacional de Mieloma

Premio Brian Durie de la Fundación Internacional de Mieloma. El galardón reconoce la trayectoria del doctor Paiva en el estudio de esta enfermedad hematológica. El acto de entrega ha tenido lugar durante el Congreso de la Sociedad Europea de Hematología, celebrado esta semana en Viena (Austria). El Dr. Bruno Paiva, investigador del Cima y de la Clínica Universidad de Navarra , ha recibido el. El galardón reconoce la trayectoria del doctoren el estudio de esta enfermedad hematológica. El acto de entrega ha tenido lugar durante el Congreso de la Sociedad Europea de Hematología, celebrado esta semana en).

El Premio Brian Durie lleva el nombre de uno de los fundadores del Grupo Internacional de Mieloma. “Recibir este premio supone un inmenso honor por su nombre, ya que el doctor Durie lleva unos 50 años trabajando y contribuyendo de una forma extraordinaria en mejorar la vida de los pacientes con mieloma múltiple.

Este premio reconoce el trabajo de todos los investigadores del Grupo Español del Mieloma, y en particular aquellos que trabajan en los tres laboratorios centrales del Grupo que se encuentran en el Hospital Universitario de Salamanca, el Hospital 12 de Octubre en Madrid y en el Cima y la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona”, asegura el doctor Paiva.

El doctor Bruno Paiva, codirector del Grupo de Gammapatías Monoclonales del Cima y codirector del Laboratorio de Citometría de Flujo de CIMALAB Diagnostics, es licenciado en Farmacia por la Universidad de Coimbra (Portugal), doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca (2011) y está especializado en el estudio de las hemopatías malignas por citometría de flujo.

Miembro del Grupo PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología), su equipo ha coordinado los estudios traslacionales en más de 30 ensayos clínicos nacionales e internacionales en varias enfermedades hematológicas.

Entre otros reconocimientos, el Dr. Paiva ha recibido el Bart Barlogie Young Investigator Award, por la destacada investigación desarrollada en mieloma múltiple, y el The Future Leaders in Hematology Award de los Celgene Awards for Clinical Research in Haematology. Más recientemente, el Dr. Paiva ha recibido el Premio de Excelencia de la Fundación CRIS, el reconocimiento al investigador más colaborador del CIBERONC y el Otto Kahler Award del Grupo de Mieloma de la Republica Checa.