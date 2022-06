Alertan del aumento de fribromialgias en Navarra por la covid persistente

Representantes de las asociaciones FRIDA, CONFESQ y DOLFA de personas afectadas por fibromialgia, síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica, sensibilidad química múltiple e electrohipersensibilidad han pedido la ayuda del Parlamento para poder mejorar sus vidas y alertado de que la covid persistente aumenta la prevalencia de estas patologías de difícil diagnóstico, por lo que la cifra de afectados podría superar en Navarra los 37.000.

Para hacer frente a estas enfermedades han subrayado la importancia del diagnóstico precoz para todas las personas porque el retraso en el diagnóstico es un retraso en el tratamiento y esto conlleva dolor, agotamiento, baja calidad de vida, pérdida de autonomía y exclusión social, pero si además son menores y aumenta por el paso del tiempo la gravedad de la enfermedad ya no tendrán la vida que imaginan ni podrán ser los profesionales que sueñan.

Por eso, para combatir estas patologías, han reclamado también, más allá de los apoyos verbales recibidos hoy, una intensificación de la investigación, protocolos sanitarios de actuación, formación sanitaria y sociosanitaria, herramientas para el abordaje, la creación de unidades multidisciplinares o médicos consultores en su defecto, sensibilización entre los profesionales y la consideración de estas enfermedades como discapacitantes.

Y es que hablar del síndrome de síndrome de fatiga crónica/encefalomielitis miálgica supone hablar de una enfermedad de "terrible impacto" porque son "alteraciones globales complejas", con "afectación multisistémica" y con conexiones entre sí, lo que la hace "debilitante y muy invalidante".

Es una "enfermedad orgánica" como la fibromialgia, que tiene en la fatiga crónica uno de sus muchos síntomas pero que en realidad es "un fallo energético metabólico a nivel celular con cientos de síntomas", muchos compartidos con enfermedades cardiológicas o hepáticas que afecta a todos los grupos de edad y especialmente a las mujeres, también como la fibromialgia.

El malestar post esfuerzo es un rasgo característico que puede surgir por cualquier rutina de la vida diaria, pero también hay otros incapacitantes para el trabajo, el estudio o las relaciones sociales, entre ellos trastornos del sueño, la disfunción cognitiva o el dolor muscular, articular, neuropático y de cabeza.

Con un número desconocido de afectados porque "la enfermedad no se conoce y por tanto no se diagnostica", aunque se calcula que en Europa son 3,75 millones de personas, conlleva un gasto importante en tratamiento y terapias para el afectado intentando paliar los síntomas y su avance, al tiempo que, pese a causar "un deterioro de la capacidad funcional a todos los niveles", no se consiguen reconocimientos laborales de incapacidad ni adaptaciones en los estudios, lo que provoca el mayor una alta tasa de fracaso escolar.

Ángel Ansa, de Navarra Suma, ha apostado por la detección precoz, la atención y la divulgación no solo entre profesionales sanitarios sino también entre los educadores ante una enfermedad "muy preocupante" y con "altos costes" que sin ayudas asumen los enfermos, por lo que ha considerado "fundamental" trasladar la resolución europea a Navarra.

Por el PSN, Patricia Fanlo ha indicado que se trata de un espectro de patologías de género y con síntomas en común pero muy abandonadas porque se han puesto en entredicho durante años, por lo que ha considerado que la formación sanitaria es importante y la investigación sobre la covid y la covid persistente les puede beneficiar al avanzar en la identificación de biomarcadores.

Para Geroa Bai, ha dicho Ana Ansa, en la investigación radica gran parte de lo que se podrá solucionar, en este caso un grupo de enfermedades complejas de base orgánica pero con "connotaciones emocionales", lo que "obliga a una escucha activa, empática y compasiva" cuando hay aún "mucho desconocimiento" para el diagnóstico y relación con otras patologías.

Txomin González, de EH Bildu, ha reconocido que "los servicios públicos tienen que mejorar todavía muchísimo" en diagnóstico, evaluación y tratamientos, por lo que ha lamentado antiguas peticiones aún pendientes de materializar, igual que otras urgentes, porque "no podemos convertiros en dobles víctimas" como indican algunos estudios sobre adicciones.