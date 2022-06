Cristina López del Burgo: "Hombres y mujeres sufren y tienen sentimiento de culpa"

Cristina López del Burgo poco tiene que ver con la que soñaba hace dos décadas. Cuando deseaba, junto con su marido, formar una familia numerosa. Pero la realidad ha sido otra y no han podido tener hijos. Médico de familia y profesora de Sexualidad y Fertilidad en la Universidad de Navarra, esta pamplonesa de 47 años puso en marcha hace uno “escuchar y apoyar” a otras parejas. “Se puede ser feliz sin hijos porque todos somos capaces de amar. Yo lo hago con mis alumnos. Ejerzo mi maternidad con ellos y en mi familia de dos”, ríe. La vida por la que transita ahorapoco tiene que ver con la que soñaba hace dos décadas. Cuando. Pero la realidad ha sido otra y. Médico de familia yen laestapuso en marcha hace uno su cuenta en Instagram (que ya suma casi 5.000 seguidores). En ella, publica información, comentarios y reflexiones sobre la infertilidad con el objetivo deYo lo hago con mis alumnos. Ejerzo mi maternidad con ellos y en mi familia de dos”, ríe.

¿Cuándo y por qué decidió comenzar a hablar de estos temas que aún siguen siendo un tabú?

Llevo años dando clase de estas materias y siempre había pensando en cómo podía echar una mano a otras parejas. Pero fue en la pandemia cuando me lo planteé en serio y lo puse en marcha. Aunque es difícil contar con datos, la infertilidad afecta a una de cada seis parejas en edad fértil, aunque no se habla. Cuando les cuento a mis alumnos mi experiencia se asombran. Pero quiero visibilizar esta realidad porque las parejas sufren mucho y sienten una gran soledad.

¿Cómo fue su caso? ¿Ha tenido que responder a muchas preguntas y dar explicaciones?

Nosotros nos casamos hace veintiún años y entonces aún se hablaba menos que ahora. La gente nos preguntaba: ‘¿Para cuándo el niño?’ ‘¿No os animáis?’ Si haces esas preguntas, tienes que estar preparado para que te contesten mal porque igual esa pareja está en un tratamiento de fertilidad o en pleno duelo. A mi marido le daba más apuro pero yo enseguida preferí aclarar abiertamente que no podíamos. Nosotros somos creyentes y pensamos: “Si es lo que Dios quiere para nosotros, adelante”. No contamos nada más porque forma parte de nuestra intimidad. Lo que no nos gusta es que nos digan: “Qué bien vivís sin hijos”. Los hombres y las mujeres que no pueden tenerlos sufren mucho y tienen un gran sentimiento de culpa. Hay que conversar mucho para que la pareja no se rompa. Muchos hombres sufren porque aún se identifica masculinidad con fertilidad. No nos olvidemos de ellos.

¿No pensaron en adoptar?

Durante un tiempo estuvimos discerniendo si la adopción podía ser nuestro camino pero vimos que no. A mí casi me costó más aceptar que no íbamos a adoptar que el hecho de no haber podido tener hijos biológicos. Nos tenemos el uno al otro y ¡no nos íbamos a quedar en casa llorando! Además, en su día contamos con la ayuda de varias personas que nos arroparon.

¿Barajaron seguir algún tratamiento de reproducción asistida?

¡También hemos tenido que dar muchas explicaciones sobre este asunto! Pero no quisimos dar el paso porque no entraba en nuestros planes. Ni por motivos médicos (los tratamientos son muy duros) ni éticos (por la manipulación de embriones).